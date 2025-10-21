Genève: polémique autour d'une intervention de police musclée

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Face aux accusations de bavure, la police genevoise a saisi l’Inspection générale des services. (image d'illustration) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

FRANCE: Nicolas Sarkozy sera incarcéré à compter de ce mardi à la prison de la Santé à Paris. L'ex-président français, âgé de 70 ans, a été condamné le mois dernier à cinq ans de prison pour association de malfaiteurs. Le tribunal l'a reconnu coupable d'avoir laissé ses plus proches collaborateurs ourdir un pacte avec la Libye de Mouammar Kadhafi dans l'objectif de financer de manière occulte sa campagne présidentielle de 2007.

VIE POLITIQUE: l'Université de Zurich publie mardi une étude sur les hostilités envers les politiciens et politiciennes en Suisse. Sur mandat du Département de justice et police, elle a interrogé plus de 3500 membres de législatifs au niveau fédéral, cantonal et communal.

PROCES: Mardi s'ouvre au tribunal régional de Moutier le procès d'un homme accusé d'avoir abattu par balles un autre homme en février 2023 à Sonceboz, dans le Jura bernois. La victime et l'auteur présumé se connaissaient. Ce dernier s'était rendu après une cavale de plusieurs heures.

ECONOMIE: L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) publier mardi à 8h00 ses chiffres pour le commerce extérieur de la Suisse et les exportations horlogères pour le mois de septembre et le troisième trimestre 2025.

TENNIS: Stan Wawrinka (ATP 158) entamera ses 18es Swiss Indoors mardi, aux alentours de 20h. Le Vaudois de 40 ans, qui n'a gagné que deux matches cette année sur le circuit principal, en découdra avec Miomir Kecmanovic (ATP 52) au 1er tour à Bâle. Il se frottera pour la deuxième fois au Serbe, dont le meilleur classement est une 27e place obtenue en janvier 2023. Il l'avait battu 7-6 6-4 au printemps 2023 dans le cadre du Masters 1000 d'Indian Wells.

Vu dans la presse

POLICE: Vendredi soir, près du Théâtre du Loup à Genève, deux jeunes à moto poursuivis par la police ont chuté avant d’être interpellés avec brutalité. Selon Le Courrier, des témoins décrivent des policiers se jetant sur eux, l’un pesant sur la nuque d’un jeune, un autre pointant son arme sur un spectateur. Des agents en civil auraient ensuite tenté de confisquer des téléphones et agressé un comédien, frappé, étranglé et menotté sans motif.

L’équipe du théâtre, se dit «profondément choquée» et dénonce une violence disproportionnée. Elle a adressé une lettre ouverte à la cheffe de la police Monica Bonfanti et à la conseillère d’État Carole-Anne Kast. Face aux accusations de bavure, la police genevoise a saisi l’Inspection générale des services. Du côté du Théâtre du Loup, une plainte pénale est envisagée.

EXTREME DROITE: Des fight clubs d’extrême droite, inspirés des Active Clubs américains, émergent en Suisse. Mélangeant MMA et idéologie suprémaciste blanche, ces groupes recrutent via Telegram et prônent un «nationalisme blanc 3.0», rapporte Le Temps. Le canal Active Club Helvetia, créé en février 2025, fédère plusieurs branches régionales dont une romande «AC Romandia», comptant 650 abonnés. Les échanges révèlent des symboles néonazis et un discours viriliste.

Les liens avec l’extrême droite française sont forts, tandis que l’histoire suisse est réinterprétée pour nourrir un récit identitaire. Fondé aux Etats-Unis par Robert Rundo, le réseau compte 187 sections dans 27 pays. En Suisse, les effectifs restent modestes, mais leur organisation en cellules inquiète le Service de renseignement de la Confédération, qui y voit un potentiel glissement vers l’extrémisme violent. Le responsable du canal Telegram n'a pas répondu aux sollicitations du média.

BANQUES: L’ambassade de Suisse aux États-Unis est intervenue dans le procès contre BNP Paribas, en s’adressant au juge américain compétent. Le tribunal américain s’est appuyé, dans son jugement, sur le droit suisse, rapportent les titres alémaniques de Tamedia en citant le Financial Times, car une grande partie des opérations reprochées à la banque ont été menées depuis sa succursale de Genève. La Suisse souhaite apparemment éviter une trop forte ingérence des États-Unis, selon Tamedia.

La lettre adressée par l’ambassade fait partie des documents de la procédure. La position officielle de la Suisse face à ce jugement reste toutefois incertaine: les demandes d’information sont restées sans réponse. Le tribunal a condamné BNP Paribas à verser des indemnités pour complicité de génocide. Des milliers d’autres victimes potentielles pourraient désormais intenter des actions similaires. La banque a critiqué la décision et annoncé son intention d’entreprendre d’autres démarches juridiques.

SUISSE – UE: L’Association des entreprises électriques suisses (AES) a critiqué dans les journaux du groupe CH-Media la mise en œuvre nationale prévue de l’accord sur l’électricité avec l’Union européenne. «Il faut un redémarrage complet», a déclaré le président de l'AES, Martin Schwab, dans une interview. Selon lui, certains éléments des projets ne sont pas réalisables, et il s’est prononcé en faveur d’une libéralisation plutôt que d’une régulation.

Il a estimé qu’une fourniture de base obligatoire intégrée à un système libéralisé serait «inutilisable». Pour lui, une fourniture de base est certes nécessaire. Cependant cette dernière ne doit pas se baser sur les coûts de production mais sur le marché. Enfin, M. Schwab a qualifié le résultat des négociations sur l’accord électrique avec l’UE de bon: un tel accord apporte, selon lui, davantage de sécurité d’approvisionnement.

ORNITHOLOGIE: Très rarement observé en Suisse, un fuligule noir qui séjourne actuellement dans le port de Neuchâtel attire une meute d'ornithologues et photographes animaliers venus de toute la Suisse. «Il existe moins de dix données de cet oiseau dans le pays», relève Mikaël Amstutz dans les colonnes d'ArcInfo. Ce fuligule a sans doute traversé l’Atlantique en étant dérouté par une tempête, c’est un phénomène qui est documenté, précise Mikaël Amstutz.

Une migration un peu ratée qui s’est déroulée, en réalité, l’an dernier déjà: le même individu a semble-t-il déjà été observé à Neuchâtel, mais très brièvement. «Nous supposons qu’il a ensuite accompagné au printemps d’autres fuligules de la région dans leur migration annuelle en Europe du nord, avant de rejoindre à nouveau le lac de Neuchâtel pour l’hiver», explique M. Amstutz. L'oiseau d'eau s’y régale notamment de moules zébrées.

SUISSE – BOSNIE-HERZÉGOVINE: La Suisse s’est engagée dans le processus d’adhésion de la Bosnie-Herzégovine à l’Union européenne. Lors d’une conférence destinée aux représentants locaux des communes sur le thème de l’adhésion à l’UE, le drapeau suisse figurait sur l’affiche de l’événement, rapporte le Blick. L’ambassadeur suisse, Gabriele Derighetti, y aurait prononcé une brève allocution.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a précisé au quotidien que la Suisse n’avait pas directement soutenu la conférence. Toutefois, elle aide depuis un certain temps la Bosnie-Herzégovine dans la mise en œuvre de réformes visant une bonne gouvernance et la décentralisation.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): Décès de la danseuse, actrice et chorégraphe américaine Marge Champion à l'âge de 101 ans. Elle a été le modèle de danse de nombreux films d'animation Disney, notamment le rôle de Blanche-Neige.

- Il y a 45 ans (1980): Naissance de l'influenceuse américaine Kim Kardashian.

- Il y a 50 ans (1965): La fièvre aphteuse réapparaît pour la première fois en Suisse. Les premiers cas sont détectés à Brent (VD), puis à Bâle-Campagne. La maladie se propage. Durant la semaine de Noël, l'épizootie atteint son apogée avec 170 nouveaux foyers.

- Il y a 80 ans (1945): Le grand magasin new-yorkais Gimbel propose les premiers stylos à bille à usage privé au prix unitaire de 12,30 dollars (un peu plus de 50 francs à l'époque).

- Il y a 110 ans (1915): Naissance de l'ancien conseiller national grison Ettore Tenchio (1947-1971). Il a été président du parti conservateur chrétien-social suisse (devenu par la suite le PDC) de 1960 à 1968, puis président de la SSR de 1971 à 1980. Candidat officiel de son parti, il a été battu par le Valaisan Roger Bonvin lors de l'élection au Conseil fédéral de 1962. Il est décédé en 2015.

- Il y a 165 ans (1860): Les Napolitains approuvent par référendum le rattachement de Naples au nouveau royaume d'Italie. François II, le dernier souverain des Bourbons, se réfugie à Gaeta.

- Il y a 220 ans (1805): L'amiral anglais Nelson défait la flotte napoléonienne et espagnole lors de la bataille de Trafalgar. Touché par un boulet français, il meurt au cours de la bataille.

Le dicton du jour

«A la Sainte-Ursule,Le froid recule.»