Il existe actuellement 354 offices de poursuite en Suisse. Leurs données ne sont pour l'instant pas mises en réseau. KEYSTONE

Les points forts du jour

PAPAUTÉ: Le Vatican en deuil annoncera ce mardi la date des funérailles du pape François, décédé lundi à 88 ans d'un AVC, après une première réunion des cardinaux, qui auront aussi la lourde tâche d'élire son successeur dans quelques semaines.

Les cardinaux ont été convoqués à 09H00 pour une première congrégation générale, à l'issue de laquelle devrait être communiquée la date des obsèques du chef de l'Eglise catholique. Selon les règles du Saint-Siège, les funérailles devraient avoir lieu entre vendredi et dimanche.

DIPLOMATIE: Le conseiller fédéral Ignazio Cassis débute mardi son voyage en Asie par une visite Japon. Il ouvrira officiellement la Journée suisse à l'EXPO 2025 à Osaka, aux côtés d’une délégation de représentants des milieux scientifique et économique suisses. Le chef du DFAE se rendra ensuite en Chine à partir de jeudi.

IDENTITE ELECTRONIQUE: Le mouvement Mass Voll dépose mardi à la Chancellerie fédérale les signatures encore manquantes pour l'aboutissement du référendum sur l'identité électronique. Un premier dépôt de signatures jeudi dernier avait jeté un froid entre les trois comités référendaires. Une partie des signatures ont en effet été déposées à la Chancellerie, manifestement sans le consentement des autres organisations.

HOCKEY SUR GLACE: En laissant échapper le premier match à domicile (3-0), Lausanne a perdu l'avantage de la glace dans la finale des play-off de National League. Mené 2-1 avant l'acte IV, le LHC doit maintenant gagner mardi soir à Zurich, une tâche ardue. Car battre Zurich à la Swiss Life Arena en play-off est quelque chose de bien singulier. Depuis que les Lions zurichois ont investi leur nouvelle patinoire en octobre 2022, ils comptent 18 succès pour deux défaites en play-off. Seul Bienne a réussi l'exploit de s'imposer là-bas. La suite se passe de tout commentaire avec 15 victoires consécutives.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 22 avril, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la Terre nourricière. Elle vise à rappeler la nécessité de passer à une économie plus durable, qui bénéficie à la fois à l'humanité et à la planète. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

POURSUITES: Les associations consultées par Tamedia réagissent positivement au projet d'introduction d'un extrait du registre des poursuites à l'échelle nationale. Du lobby economiesuisse à celui des locataires ou des propriétaires en passant par l'Association des Communes suisses, elles sont unanimes sur le principe, écrivent mardi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung/Der Bund et le Tages-Anzeiger.

Il existe actuellement 354 offices de poursuite en Suisse, rappellent les titres de Tamedia. Leurs données ne sont pas mises en réseau. La Commission des affaires juridiques du Conseil national souhaite créer les bases légales nécessaires: il est prévu de soumettre cet objet au Conseil national à la session d’été 2025.

DOSSIER ELECTRONIQUE DU PATIENT: Nicole Burth, directrice des services numériques de La Poste, défend mardi dans Le Temps les investissements du géant jaune dans le dossier électronique du patient (DEP), qui peine à convaincre. A fin mars, quelque 108'000 dossiers étaient ouverts en Suisse, dont 92'700 tournent avec la technologie de La Poste.

Le privé investit peu, voire pas du tout, mais La Poste a la capacité de mener un tel projet sur le long terme: elle a investi plus de 100 millions de francs sur une période de dix ans, détaille Mme Burth. Mais le géant jaune a constaté que sa technologie, fournie par Siemens, est datée et a opté pour les logiciels plus modernes du fournisseur danois Trifork.

Ce changement effectif l'an prochain explique la résiliation en mars du contrat avec Cara, prestataire qui gère le DEP dans cinq cantons romands, selon la responsable.

MULTILATERALISME: Pour aider la Genève internationale, le conseiller national Nicolas Walder (Verts/GE) propose la nomination d’un envoyé spécial et la création d’une task force, rapportent mardi 24 heures et la Tribune de Genève. Il déposera un texte dans ce sens lors de la session spéciale du parlement en mai.

Pour M. Walder, la Suisse doit aussi travailler à l’organisation d’un sommet de haut niveau sur l’avenir du multilatéralisme. A droite, Pascal Broulis (PLR/VD) et Vincent Maitre (Centre/GE), qui ont déjà demandé au Conseil fédéral de présenter un plan d’action international pour renforcer le système multilatéral, estiment que le député écologiste ne fait qu'éparpiller les forces avec de nouvelles propositions.

SUISSE – UE: Le Conseil fédéral ne devrait pas prendre de position claire dans un premier temps quant au type de référendum à organiser sur les nouveaux accords européens, affirme mardi la Neue Zürcher Zeitung, qui s'attend à ce que le gouvernement laisse ouverte en juin la question de savoir si le projet sera soumis à un référendum facultatif ou obligatoire.

Ce qui signifie que le Conseil fédéral attendra les retours de la procédure de consultation alors qu'il avait annoncé qu'il prendrait une décision définitive sur le type de référendum au moment du lancement de la procédure de consultation. La décision finale reviendra au Parlement.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1995): entre 2000 et 5000 réfugiés hutus sont tués lors d'un massacre perpétré par des soldats gouvernementaux rwandais dans le camp de réfugiés de Kibeho (sud-ouest).

- Il y a 75 ans (1950): naissance du guitariste britannique Peter Frampton, membre du groupe «Humble Pie».

- Il y a 80 ans (1945): décès de la graphiste allemande Käthe Kollwitz, l'une des artistes allemandes les plus connues du XXe siècle. Elle était née en 1867.

Le dicton du jour

«Pluie le jour de Sainte-Opportune, ni cerises, ni prunes».