Cette ville tessinoise attire les super-riches!

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Entre 2013 et 2023, le nombre de super-riches résidant à Lugano est passé de 19 à 35. IMAGO/Dreamstime

SDA / ATS ATS

Les points forts du jour

RENSEIGNEMENT: Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) présente mardi le rapport «La sécurité de la Suisse 2024». Lors de la présentation de l'édition précédente du rapport, le SRC avait averti du risque grandissant d'espionnage en Suisse, en lien notamment avec la Genève internationale. Il avait aussi relevé que la guerre d'agression de la Russie en Ukraine restait en point de mire de la politique sécuritaire de la Suisse.

BRICS: Le sommet des BRICS, bloc des pays émergents, se réunit mardi à Kazan, en Russie. Cette réunion, rassemblant plus de 20 dirigeants étrangers autour du président russe Vladimir Poutine, intervient alors que la Russie gagne du terrain en Ukraine. Le président brésilien Lula ne fera pas le déplacement en raison d'un accident domestique mais interviendra par vidéoconférence. La conférence dure jusqu'à jeudi.

FOOTBALL: la 3e journée de la Ligue des champions 2024-2025 débute ce mardi. Deux équipes françaises sont engagées, le PSG et Monaco. Il y a aussi le duel intéressant Real Madrid-Borussia Dortmund, un remake de la finale des champions 2024. Le club espagnol l'avait emporté 2-0.

Vu dans la presse

ATTRACTIVITÉ: Une étude de Henley & Partners publiée récemment, «The Centi-Millionaire Report 2024» montre que Lugano attire toujours plus les super-riches, écrit Le Temps. Selon le consultant britannique, les fortunes de plus de 100 millions de francs pourraient croître de plus de 150% dans cette région tessinoise d'ici à 2040.

Entre 2013 et 2023, le nombre de super-riches y résidant est passé de 19 à 35. Soit une augmentation de 84% en dix ans. Rien qu’entre juin et décembre 2023, leur nombre a grimpé de 30 à 35.

CENTRES D'ASILE: Amnesty International s’indigne du peu d’attention porté aux récits de jeunes requérants et requérantes molestés dans les centres d’asile dans un rapport publié mardi, qui pointe de nouveaux cas et des enquêtes unilatérales, lit-on dans Le Courrier.

Si l’ONG reconnaît au Secrétariat d’Etat aux migrations la volonté de revoir sa gestion de la sécurité dans les centres fédéraux d’asile depuis trois ans, elle note dans ce que seule une partie des mesures préconisées alors par l’ancien juge fédéral Niklaus Oberholzer ont été mises en œuvre. Ce dernier avait émis douze recommandations. Dont un concept de formation des agents et agentes un système de dénonciation anonyme des incidents.

TRANSPORT ROUTIER: La Confédération refuse les plaques d'immatriculation personnalisées. L'Office fédéral des routes (OFROU) publiera probablement cette année encore une directive à ce sujet. Les cantons de Zurich à partir de fin 2025 et au canton de Berne dans la foulée seront les premiers concernés par des plaques minéralogiques à sept chiffres. Selon l'OFROU, le refus est également motivé par l'investissement en temps et en argent nécessaire à la refonte des plaques de contrôle, alors que la Confédération se lance dans un vaste plan d'économie.

PARTIS: Depuis les élections fédérales l'an dernier, seule l'UDC a progressé dans les dernières élections cantonales. En moyenne pondérée, le parti a gagné 3,2% d'électeurs, alors que tous les autres partis – à l'exception du Centre – ont perdu des voix, indiquent les journaux alémaniques de Tamedia. L'UDC a progressé dans six des sept cantons qui ont voté depuis l'automne dernier. Les résultats ont été pondérés en fonction du nombre d'habitants des cantons considérés. Les Verts ont le plus souffert avec une baisse de 1,5%, suivis par le PLR, les Vert'libéraux et le PS.

TUNNEL DU GOTHARD: Les quelque 120 mineurs qui creusent le deuxième tunnel du Gothard – prévu pour 2033 – revendiquent des périodes de repos plus longues, indique Le Temps. Mais il y a quelques semaines, le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) a officiellement refusé leur requête. La seule façon de pouvoir allonger les congés serait de modifier l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail, spécifie-t-il.

Le syndicat des travailleurs, Unia, et InfraSuisse, l’organisation professionnelle des entreprises actives dans la construction d’infrastructures, ont déposé une demande allant dans ce sens auprès de l’Office fédéral des transports. Celle-ci devrait être examinée à la fin octobre. «La plupart des mineurs viennent de loin; d’Europe de l’Est, du sud de l’Italie, du Portugal. Ils n’ont pas assez de temps pour rentrer chez eux (...)», explique Gianluca Bianchi, syndicaliste chez Unia.

PRIX MÉDIATION: Le canton de Genève obtient le Prix suisse de la médiation 2024, informe La Tribune de Genève. Le jury de la Fédération suisse médiation a salué le caractère novateur de la nouvelle loi genevoise sur la médiation ainsi que l’ouverture d’un bureau de la médiation le 8 janvier dernier. En neuf mois, près de 500 médiations ont été entreprises. Sur une centaine de cas réglés, deux tiers ont abouti à un accord complet.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (1999): la Suisse expulse vers la France l'ancien haut fonctionnaire du régime de Vichy Maurice Papon. Celui-ci avait été arrêté deux jours plus tôt à Gstaad (BE). La Confédération ne voulait pas «servir d'abri à une personne condamnée pour crime contre l'humanité».

- Il y a 75 ans (1949): naissance du footballeur et entraîneur français Arsène Wenger.

- Il y a 180 ans (1844): naissance de l'actrice française Sarah Bernhardt ("La Dame aux camélias"). Elle est considérée comme l'une des plus importantes actrices françaises du XIXe et du début du XXe siècle. Elle est décédée en 1923.

Le dicton du jour

«À la Saint-Vallier, faut qu'il y ait du bois au bûcher».

bas, ats