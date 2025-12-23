blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Avec un crépuscule précoce et des absences prolongées, la période des fêtes de fin d'année est particulièrement propice aux cambriolages des habitations. IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

DÉSARMEMENT: L'Alliance pour l'interdiction des armes nucléaires dépose mardi à la Chancellerie fédérale à Berne son initiative visant à faire adhérer la Suisse au traité des Nations unies sur l'interdiction des armes nucléaires. Elle dit avoir recueilli 135'000 signatures.

MÉDIAS: Le quotidien gratuit 20 Minutes paraît pour la dernière fois mardi en version papier. Un cahier spécial publié au centre du journal marque le coup. Dès mercredi, le média sera disponible uniquement en ligne. Ce changement se déroule en même temps dans toute la Suisse, avec également la dernière publication papier de «20 Minuten» en Suisse alémanique et «20 Minuti» au Tessin.

DROITS DE DOUANE: Les chiffres de la croissance des Etats-Unis au troisième trimestre doivent être publiés mardi avec près de deux mois de retard, en raison de la paralysie budgétaire qui avait suspendu le travail des agences statistiques. Pour les analystes, la première économie mondiale a probablement tourné à un rythme soutenu de juillet à septembre, avec une croissance de 3,2% en rythme annualisé, selon les consensus publiés par MarketWatch et Trading Economics.

Vu dans la presse

CRIMINALITÉ: Avec un crépuscule précoce et des absences prolongées, la période des fêtes de fin d'année est particulièrement propice aux cambriolages des habitations, rappellent mardi la Tribune de Genève, 24 Heures, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger, citant les données de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Zurich (15'000 cambriolages), Bâle et Genève (plus de 7000) sont les communes les plus touchées, suivies de Lausanne et Berne. Les régions frontalières et les communes proches des autoroutes, notamment le long de l'A1, sont particulièrement touchées par le phénomène. Après une baisse pendant le Covid-19, le nombre de cambriolages a de nouveau fortement augmenté depuis 2021.

ART SPOLIÉ: Le musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds (NE) a lancé une enquête pour déterminer si la collection Junod, reçue en 1986, contient encore des œuvres spoliées, relate mardi ArcInfo. Une étudiante en histoire de l'art de l'Université de Neuchâtel a commencé ses recherches en septembre et compte rendre ses premières conclusions d'ici à juin 2026. La collection Junod a été acquise en grande partie par de riches commerçants chaux-de-fonniers entre 1933 et 1945. L'un des tableaux, «La Vallée de la Stour» du peintre anglais John Constable, spolié en 1942 à Nice à une famille française juive, avait été rendu il y a sept ans à ses héritiers, après plus de dix ans de procédure.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1995): les corps carbonisés de 16 membres de la secte de l'Ordre du Temple solaire (OTS) sont retrouvés dans les Alpes françaises. Quatorze des victimes ont été abattues et les deux autres se sont suicidées.

- Il y a 35 ans (1990): les Slovènes décident à 95% de quitter l'Etat fédéral yougoslave. L'indépendance du pays sera déclarée le 25 juin 1991.

- Il y a 55 ans (1970): naissance de l'acteur zurichois Anatole Taubman ("Quantum of Solace», «Zwingli», «Coco Channel & Igor Stravisnky").

- Il y a 125 ans (1900): l'inventeur canadien Reginald Fessenden réussit la première transmission vocale sans fil. La veille de Noël 1906, il diffuse la première émission musicale et vocale sur une grande distance.

- Il y a 160 ans (1865): la Suisse, la France, la Belgique et l'Italie concluent la convention monétaire latine. Leurs pièces d'or et d'argent sont uniformisées sur la base du système français.

Le dicton du jour

«À Saint-Évariste, jour de pluie, jour triste».