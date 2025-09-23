Les toilettes de la discorde à Monthey: des citoyens montent au créneau

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Une pétition réunissant 1132 signatures demande le maintien de sanitaires différenciés filles/garçons dans la future école primaire Mabillon V, invoquant intimité, pudeur, confort et sécurité. Imago

Les points forts du jour

ASSURANCE MALADIE: Les assurés doivent s'attendre à une nouvelle hausse importante de leurs primes d'assurance maladie l'an prochain. Les nouveaux tarifs seront annoncés ce mardi par Elisabeth Baume-Schneider et l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Une augmentation de l'ordre de 3 à 5% est attendue.

ASILE: L'UDC a à nouveau imposé une session extraordinaire consacrée à l'asile. La Chambre des cantons se penchera mardi sur des motions qui demandent, entre autres, l'abrogation du statut S pour les Ukrainiens, le recours aux modèles «suédois» ou «danois» pour accorder un asile temporaire, ou encore un tour de vis sur les autorisations de séjour. La Chambre du peuple débattra de textes similaires mercredi. Le Conseil fédéral est opposé à toutes ces demandes.

NOM DE FAMILLE: Le Parlement devrait mardi avaliser le retour du double nom de famille, aboli depuis 2013. Le Conseil des Etats se penche mardi sur un projet du National qui prévoit que les deux époux pourront porter un double nom. Si elle est favorable au projet, la majorité de la commission du Conseil des Etats refuse en revanche de supprimer le principe du nom de célibataire selon lequel une personne ne peut transmettre à son conjoint ou aux enfants communs que son propre nom de célibataire. Cela exclut les noms de mariages précédents.

NATIONS UNIES: Donald Trump va prendre la parole à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU mardi. Le président américain devrait notamment s'exprimer sur le conflit israélo-palestinien. Les Etats-Unis ne jugent pas l'Autorité palestinienne comme un partenaire crédible pour la paix.

UKRAINE: Les représentants des 32 pays de l'Otan vont se réunir mardi matin à Bruxelles, à la demande de l'Estonie, après une incursion russe vendredi dans l'espace aérien de ce pays balte, a indiqué lundi un responsable de l'Alliance. Cette réunion du Conseil de l'Atlantique nord (NAC), au niveau des ambassadeurs, aura lieu dans le cadre de l'article 4 du traité de l'Otan, qui prévoit des consultations entre alliés en cas de menace sur l'un de ses membres.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 23 septembre, c'est aujourd'hui la Journée internationale de la langue des signes. Cette journée se veut l'occasion de soutenir et de protéger l'identité linguistique et la diversité culturelle de toutes les personnes sourdes et malentendantes. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

INCLUSION: À Monthey (VS), la construction de l’école primaire Mabillon V, qui prévoit uniquement des toilettes non genrées, suscite une vive controverse. Une pétition réunissant 1132 signatures demande le maintien de sanitaires différenciés filles/garçons, invoquant intimité, pudeur, confort et sécurité, rapporte Le Nouvelliste.

La commune rappelle que la décision découle des recommandations cantonales contre la discrimination et précise que les cabines, fermées jusqu’au sol, garantissent la confidentialité. Pour l’Office cantonal de l’égalité, il s’agit de parler de «toilettes universelles», favorisant l’inclusion. Déjà présentes dans plusieurs communes valaisannes (Saint-Maurice, Fully) et ailleurs en Suisse (Zurich, Lucerne), ces installations fonctionnent sans problème signalé.

VISAS US: Les nouvelles règles de visas de l'administation Trump pourraient coûter des millions aux entreprises suisses, rapportent les titres alémaniques de Tamedia. M. Trump a annoncé que les programmeurs et spécialistes étrangers devront désormais payer 100'000 dollars pour obtenir un visa de travail aux États-Unis.

Les détenteurs d’un visa H1B actuellement à l’étranger, qui ne s’acquitteraient pas de cette somme, se verraient refuser toute nouvelle autorisation de travail pendant douze mois. Selon les journaux de Tamedia, ces nouvelles dispositions concernent aussi les employés et entreprises suisses. Rien qu’en 2025, UBS a déjà envoyé plus de 50 collaborateurs aux États-Unis avec ce visa, Novartis près de 30 et Nestlé environ 20.

JUSTICE: incarcéré depuis 36 ans, un délinquant sexuel de 57 ans jugé dangereux souhaite une castration chimique pour espérer quitter la prison de Gorgier (NE) et intégrer un foyer sécurisé, rapporte Le Temps. Un expert estime ce traitement hormonal «réalisable» et utile pour réduire le risque de récidive, s’il est couplé à un suivi thérapeutique. Mais le médecin cantonal de Neuchâtel a refusé, considérant que la demande n’était pas librement consentie, motivée avant tout par l’espoir d’obtenir un allègement de détention, et qu’elle ne garantissait pas la sécurité publique.

La défense dénonce un refus «cynique» entravant la dernière liberté du détenu: décider de son traitement. Cette affaire illustre les divergences cantonales: à Genève, par exemple, une telle autorisation médicale n’est pas requise. Le délinquant sexuel auprès des autorités compétentes. En cas de refus, le détenu pourra encore porter l’affaire devant des juges.

JUSTICE: Un ex-joueur du FC Sion âgé de 25 ans a été condamné par ordonnance pénale en juillet 2025 pour blanchiment d’argent lié à une escroquerie internationale, ainsi que pour de graves infractions routières, rapporte Le Nouvelliste. Il a écopé de 120 jours-amende à 100 francs (soit 12'000 francs), plus 755 francs de frais de justice. L’affaire débute en 2020 lorsqu’une société allemande, victime d’un faux ordre de virement, transfère 27'000 euros sur son compte. L’argent est retiré puis reversé à un ami lyonnais.

La justice estime que le joueur «savait ou devait savoir» l’origine frauduleuse des fonds. L'homme a été condamné à plusieurs reprises depuis 2020 (abus de confiance, appropriation illégitime, infractions routières et à la loi sur les armes) et cumule désormais cinq condamnations en six ans. La justice a toutefois privilégié une sanction pécuniaire, invoquant l’impact disproportionné qu’une peine ferme aurait sur sa vie de jeune père de famille.

CRIMINALITE: La ville de Soleure est statistiquement l’endroit au plus haut taux de criminalité en Suisse. Dans les ruelles de cette ville baroque aux airs paisibles, la criminalité et les problèmes liés à la drogue se propagent, rapporte le Blick.

D’après les statistiques criminelles de 2024, Soleure est la ville la plus criminelle de Suisse avec environ 270 infractions pour 1000 habitants. Selon le reportage du tabloïd, un climat de peur règne à Soleure. Une scène ouverte de consommation de drogue, notamment de crack, s'est installée dans la ville.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): Décès de la chanteuse française Juliette Gréco. Icône de la chanson française, elle a interprété les textes des plus grands, de Vian à Prévert, en passant par Aznavour et Gainsbourg.

- Il y a 35 ans (1990): Les Suisses refusent par 52,9% des voix l'initiative populaire du PS «pour un abandon progressif de l'énergie atomique.

Le dicton du jour

«Orages de septembre,Neiges de décembre.»