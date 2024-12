blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

RELIGION: Le pape François doit célébrer mardi à Rome la messe de Noël et procéder à l'ouverture de la porte sainte à la basilique Saint-Pierre. Le souverain pontife marquera ainsi le début du jubilé de l'Eglise catholique qui a lieu tous les 25 ans et doit durer un an.

FRANCE: Les ministres du nouveau gouvernement français prennent leurs fonctions mardi, à la veille de Noël, lors de passations de pouvoirs qui doivent préciser la feuille de route du premier ministre François Bayrou, confiant dans sa capacité à éviter la censure du Parlement. Les deux ex-premiers ministres Elisabeth Borne, nommée au ministère de l'éducation, et Manuel Valls, à celui des outre-mer, seront particulièrement scrutés tout comme un autre ministre revenant, Gérald Darmanin, qui occupera le portefeuille de la justice.

PAYS-BAS: Un tribunal d'Amsterdam doit prononcer mardi son verdict dans l'affaire des sept hommes accusés de violences contre des supporters de football israéliens dans la nuit du 7 au 8 novembre. Ces événements s'étaient produits après un match entre l'Ajax Amsterdam et le Maccabi Tel-Aviv. Le parquet a requis des peines allant d'un mois à deux ans d'emprisonnement. Les images de ces violences ont suscité une réaction furieuse de la part d'Israël, qui avait évoqué un «pogrom».

Vu dans la presse

ALIMENTATION: Près de 20% des dépenses des Suisses sont consacrés à la viande lors des achats alimentaires, indiquent mardi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger, se référant à une analyse de l'association de l'industrie de la viande Proviande.

La tendance est à la baisse, mais la consommation par personne reste largement supérieure aux 18,7 kilogrammes de viande au maximum qu'un adulte devrait consommer, selon les critères de la Confédération suisse et de la Société Suisse de Nutrition. Selon les derniers chiffres de Proviande (2023), chaque Helvète en consomme 50,8 kilos par an. La viande de porc est la plus populaire, suivie par le poulet, le bœuf et le veau.

ALCOOL: Trente-deux des 67 restaurants et bars genevois contrôlés en octobre lors d'une campagne d'achats-tests ont servi de la bière à des jeunes de moins de 16 ans, recrutés pour l'occasion, rapporte mardi la Tribune de Genève. Parmi les établissements sélectionnés, certains avaient déjà été mis à l'épreuve en février dernier, lors d'une précédente campagne.

À l'époque, il n'y avait pas eu d'amendes, mais un simple rappel des consignes. Cinq d'entre eux ont récidivé lors du contrôle effectué en automne. Cette fois-ci, les contrevenants recevront une amende de 500 francs et de 1000 francs en cas de récidive.

BANQUES: Le conseiller national Roger Nordmann (PS/VD), membre de la commission d'enquête parlementaire (CEP) sur la débâcle de Credit Suisse, appelle dans Le Temps de mardi à rattacher la surveillance d'UBS à la Banque nationale suisse (BNS), comme aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni. Selon lui, la FINMA, l'autorité suisse de surveillance des marchés financiers, «ne fait pas le poids». Les dirigeants de banques «ne respecteront jamais une entité qui n'a pas des dizaines de milliards à son bilan», explique-t-il.

Il propose également de rendre le sauvetage par l'Etat d'une banque systémique «très désagréable» pour les actionnaires et la direction, notamment en fixant à l'avance dans la loi l'expropriation des actionnaires et en prévoyant que les dividendes et une partie des bonus soient déposés dans un fonds bloqué auprès de la BNS.

CYCLISME: Le père de la cycliste Muriel Furrer, la Zurichoise de 18 ans décédée à la fin septembre lors d'une chute dans la course des juniors des championnats du monde de cyclisme à Zurich, réclame dans la Neue Zürcher Zeitung de mardi la mise en place d'un système de traçage des vélos. Le parcours de la course des Mondiaux faisait deux tours autour de Zurich.

L'accident s'est produit dans une descente près de Küsnacht (ZH). La sportive n'a été retrouvée qu'une heure et demie plus tard. «Pour moi, cela a duré trop longtemps jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée», relève Reto Furrer. Les vélos étaient équipés de transpondeurs, mais pour un suivi sans faille, il aurait fallu une moto à proximité.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 24.12.2024

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (1999): coup d'Etat en Côte d'Ivoire. Le général Robert Guei renverse le président Henri Konan Bédié.

- Il y a 30 ans (1994): décès du dramaturge britannique John Osborne à l'âge de 65 ans. Il avait connu la célébrité dès 1956 avec «La paix du dimanche», pièce qui devait être à l'origine du mouvement littéraire des «jeunes gens en colère».

- Il y a 50 ans (1974): le cyclone Tracy dévaste la ville de Darwin, dans le nord de l'Australie, faisant 71 morts et provoquant une pénurie d'approvisionnement dans cette ville isolée.

- Il y a 70 ans (1954): le Laos est déclaré indépendant lors de la conférence de Genève sur l'Indochine, sous réserve de neutralité et du retrait de toutes les troupes communistes et françaises.

- Il y a 100 ans (1924): proclamation de la république en Albanie.

- Il y a 100 ans (1924): naissance de l'historien français Marc Ferro, grand spécialiste de l'URSS et de la Russie, mais aussi des guerres du XXe siècle, de la colonisation et du cinéma. Il a présenté pendant 12 ans l'émission «Histoire parallèle» sur Arte.

- Il y a 600 ans (1624): décès du navigateur portugais Vasco de Gama, premier Européen à rallier l'Inde en contournant l'Afrique.

Le dicton du jour

«Beau temps à Sainte-Adèle est un cadeau du ciel».