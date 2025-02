Retour de la Russie? «Le Conseil de l'Europe n’est pas un centre de wellness», dit Berset

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

«Quand un Etat membre en agresse un autre et ne respecte pas ses obligations, cela doit avoir des conséquences. Aujourd'hui, on ne voit pas comment imaginer un retour», a déclaré Alain Berset.

Points forts du jour

PARLEMENT: La commission des affaires juridiques du Conseil des Etats se prononce à son tour mardi sur l'affaire de l'altercation entre des policiers et les conseillers nationaux UDC Thomas Aeschi (ZG) et Michael Graber (VS) lors d'une visite ukrainienne. Son homologue du National a récemment décidé, de justesse, de maintenir leur immunité parlementaire. Le Ministère public de la Confédération en avait demandé la levée.

CINEMA: L'Office fédéral de la culture (OFC) révèle ce mardi le nom du ou des lauréats du prix d'honneur du cinéma suisse 2025. L'an dernier, cette récompense avait été décernée au producteur Robert Boner. La distinction sera officiellement remise le 21 mars, lors de la cérémonie des Prix du cinéma suisse à Genève.

COREE DU SUD: Le procès en destitution du président sud-coréen Yoon Suk Yeol touche à sa fin. L'audience finale est prévue ce mardi. Les juges de la Cour constitutionnelle se retireront ensuite pour délibérer. Si elle confirme la destitution, une élection présidentielle anticipée devra être organisée dans les 60 jours. Dans le cas contraire, M. Yoon sera réinstallé dans ses fonctions.

BIODIVERSITE: Après avoir été ajournée début novembre en Colombie, la 16e conférence de l'ONU sur la diversité biologique (COP16) reprend ses négociations à Rome ce mardi. Les pays signataires de la Convention sur la diversité biologique (CDB) tenteront pendant trois jours de se mettre d'accord sur la manière de mobiliser les ressources financières nécessaires à la restauration et à la préservation de la biodiversité d'ici 2030.

FOOTBALL: La Coupe de Suisse de football reprend ses droits avec le début des quarts de finale. Ce mardi, le Lausanne Sport ouvre les feux en se rendant à Bellinzone pour tenter de décrocher son ticket pour les demi-finales.

Vu dans la presse

CONFLIT: Alain Berset, secrétaire général du Conseil de l'Europe depuis six mois, n'imagine pas un retour rapide de la Russie au sein de l'organisation, rapporte le Temps.

«Le Conseil de l’Europe n’est pas un spa ou un centre de wellness. Quand un Etat membre en agresse un autre et ne respecte pas ses obligations, cela doit avoir des conséquences. Aujourd’hui, on ne voit pas comment imaginer un retour», a déclaré Alain Berset dans une interview au journal. «Le rôle du Conseil de l’Europe est de ne pas laisser l’impunité l’emporter», a-t-il encore précisé.

DEFENSE: La ministre de la Défense Viola Amherd a reconnu après coup des erreurs dans la gestion des dénonciations de corruption chez Ruag, rapportent plusieurs médias. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a demandé à la société de se positionner immédiatement après avoir reçu un signalement, a déclaré un porte-parole de Viola Amherd dans les journaux alémaniques de Tamedia et CH Media.

Ruag a assuré avoir enquêté sur les allégations et qu'elles étaient fausses. «Avec le recul et avec les résultats de l'enquête, il s'avère que c'était une erreur», a fait savoir la ministre de la Défense.

ASSURANCES: L'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (ASRE) a demandé des conditions-cadres plus flexibles, rapporte la Neue Zürcher Zeitung. La demande est actuellement entre les mains du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), écrit le journal. Le gouvernement doit prendre une décision à ce sujet.

Des conflits d'intérêts apparaissent, selon le média: d'une part, le Seco veut éviter des distorsions de concurrence par rapport aux prestataires privés. D'autre part, il existe un risque que les exportateurs suisses soient distancés parce que les agences de crédit à l'exportation étrangères deviennent de plus en plus généreuses.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2024): Les Liechtensteinois rejettent à 68% une initiative pour l'élection du gouvernement par le peuple. Le choix du gouvernement reste aux mains du Parlement.

- Il y a 5 ans (2020): Décès de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak. Il a dirigé l'Egypte du 14 octobre 1981 au 11 février 2011. Il démissionne suite aux protestations du Printemps arabe au cours desquelles environ 850 manifestants ont perdu la vie en Egypte.

- Il y a 10 ans (2015): Décès de Günther Tschanun, ancien chef de la police des constructions de Zurich condamné pour quatre meurtres. Il est mort dans un accident de vélo au Tessin où il vivait sous un nouveau nom après avoir purgé sa peine de prison.

- Il y a 25 ans (2000): La première «puce bionique» relie une cellule humaine à un ordinateur.

- Il y a 30 ans (1995): L'autoroute A1 connaît le plus long bouchon jamais mesuré en Suisse. Les voitures se retrouvent bloquées sur 53 km entre Berne et Niederbipp (AG), en raison de la fin des vacances de ski, de routes mouillées par la pluie et de nombreux accrochages.

- Il y a 75 ans (1950): Naissance du réalisateur et scénariste irlandais Neil Jordan ("La fin d'une liaison», «Entretien avec un vampire», «Michael Collins"). Il a reçu l'Oscar du meilleur scénario original en 1993 pour «The Crying Game».

Le dicton du jour

«Février entre tous les mois, le plus court et le moins courtois.»