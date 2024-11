blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

455 francs, c'est le montant que les Suisses sont prêts à dépenser cette année pour les soldes du Black Friday. KEYSTONE

ATS

Les points forts du jour

CLIMAT: Les milliards gérés ou prêtés en Suisse ne doivent plus être investis dans le réchauffement climatique ni la destruction de l'environnement, estime une alliance regroupant le WWF et les partis du Centre, du PVL, du PS et des Vert-e-s. Elle lance mardi une initiative populaire pour une place financière suisse durable.

AGRICULTURE: L'organisation paysanne Uniterre présente mardi sa vision de la politique agricole 2030. Elle propose notamment une refonte des paiements directs et du fonctionnement du marché laitier et fera des propositions fortes, dit-elle, concernant la protection douanière.

BUDGET: La Commission européenne publie mardi son évaluation des budgets des Etats membres de l'Union européenne (UE). Elle devrait apporter son soutien au gouvernement français, menacé de censure, en validant ses efforts de rigueur. La France figure parmi les cancres dans l'UE, avec un déficit public en net dérapage, attendu cette année à 6,2% du produit intérieur brut. Elle affiche la pire performance des Vingt-Sept, à l'exception de la Roumanie.

FOOTBALL: Les Young Boys de Berne retrouvent mardi la Ligue des champions de football, trois semaines après leur dernière sortie européenne qui s'est soldée par une quatrième défaite en quatre matches à Gelsenkirchen face au Shakhtar Donetsk (2-1). Les Bernois, en souffrance avec un seul but marqué pour 11 encaissés, vont au-devant d'une tâche compliquée: ils accueillent au Wankdorf l'Atalanta Bergame, qui est toujours invaincue (2 succès, 2 nuls) et vise la qualification directe pour les 8es de finale (top 8).

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 26 novembre, c'est aujourd'hui la journée mondiale des transports durables. Le transport est essentiel pour promouvoir la connectivité, le commerce, la croissance économique et l'emploi, mais il est aussi une source importante d'émissions de gaz à effet de serre. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

CONSOMMATION: 455 francs, c'est le montant que les Suisses sont prêts à dépenser cette année pour les soldes du Black Friday, indiquent mardi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger, citant une étude du Boston Consulting Group. Cette somme représente une hausse de près d'un tiers par rapport à l'année dernière.

L'étude, pour laquelle 10'000 personnes ont été interrogées dans neuf pays, montre que le consommateur le plus dépensier lors du Black Friday est suisse. Les vêtements et les articles électroniques sont particulièrement appréciés. Les conseils de l'intelligence artificielle sont de plus en plus demandés lors des achats, ajoute le journal.

ÉNERGIE: La Confédération a décidé de geler le développement des parcs solaires flottants pour des raisons de sécurité, rapportent mardi 24 Heures et la Tribune de Genève, reprenant une information de la veille des journaux alémaniques du groupe de presse Tamedia. L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) invoque l'absence d'exigence légale en matière de sécurité.

Ces installations photovoltaïques sur les lacs de barrage sont reconnues comme étant un risque, car elles doivent résister à des contraintes extrêmes, comme les vents forts, les crues, les séismes, les glissements de terrain ou les fortes marées, explique Marianne Zünd, membre de la direction de l'OFEN. Une seule installation de ce type est en service en Suisse, celle du barrage des Toules, à Bourg-Saint-Pierre (VS). La demande de son extension par l'énergéticien Romande Energie sera refusée, ajoute l'OFEN.

MÉCÉNAT: De nombreuses institutions culturelles et sociales de Suisse acceptent sans broncher les dons des cigarettiers, révèlent mardi la Tribune de Genève et 24 Heures, relayant un rapport de l'Association suisse pour la prévention du tabagisme, qui a dressé la liste des bénéficiaires. Entre 2009 et 2020, rien que Philip Morris International a versé 11,6 millions de dollars (10,3 millions de francs au cours actuel) à 46 associations suisses.

Pour l'Association suisse pour la prévention du tabagisme, cette générosité n'est pas gratuite: «L'analyse des documents internes de l'industrie du tabac montre que ces contributions sont en réalité des outils de relations publiques visant à tisser des liens avec la société civile, à redorer son image et à créer un sentiment de redevabilité auprès de ces organisations», écrit Hugo Molineaux, auteur du rapport.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 26.11.2024

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): décès du footballeur et entraîneur suisse Köbi Kuhn. Il a notamment entraîné l'équipe nationale suisse de 2001 à 2008. Il était né en 1943.

- Il y a 20 ans (2004): décès de l'ancien conseiller fédéral radical argovien Hans Schaffner, chef du Département fédéral de l'économie publique de 1961 à 1969. Il a participé à la création de l'Association européenne de libre-échange (AELE). Il s'est engagé pour l'intégration de la Suisse en Europe.

- Il y a 50 ans (1974): Simone Veil prononce le discours défendant son projet de loi dépénalisant l'avortement à la tribune de l'Assemblée nationale française.

- Il y a 60 ans (1964): naissance de la skieuse glaronaise Vreni Schneider, triple championne olympique, triple gagnante du classement général de la Coupe du monde et trois fois championne du monde.

- Il y a 70 ans (1954): naissance du chef rebelle sri-lankais Velupillai Prabhakaran, fondateur des Tigres de libération de l'Eelaam tamoul (LTTE). Il a été tué par l'armée en 2009.

- Il y a 100 ans (1924): fondation de la République populaire de Mongolie, deuxième Etat socialiste au monde.

- Il y a 100 ans (1924): naissance du sculpteur américain George Segal, l'un des plasticiens les plus éminents du mouvement Pop Art. Il est décédé en 2000.

Le dicton du jour

«À Sainte-Delphine, mets ton manteau à pèlerine!»

bas, ats