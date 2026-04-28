Projet d'usine chimique suspendu à Mutenz: la politique de Trump en cause?

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le projet d'usine chimique de Corden Pharma à Muttenz (BL) a été suspendu: une source de la branche soupçonne la politique des droits de douane du président américain Donald Trump de jouer un rôle central dans cette décision. ATS

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Les points forts du jour

SOINS INFIRMIERS: Le Conseil national débat mardi des conditions de travail du personnel infirmier. Le Conseil fédéral veut améliorer l'attractivité du secteur, de plus en plus boudé par les professionnels de la santé, mais les conseillers nationaux risquent de se montrer moins généreux que le gouvernement. Plusieurs points de la réforme, dont la baisse des heures de travail, ont été refusés en commission.

DIPLOMATIE: Le président de la Confédération Guy Parmelin se rend mardi en Serbie pour une visite d'Etat marquant le 110e anniversaire des relations bilatérales entre les deux pays. A Belgrade, il rencontrera notamment le président serbe Aleksandar Vučić.

ENVIRONNEMENT: La collecte de signatures pour l'initiative «pour des transports publics forts et des tarifs aériens équitables (initiative pour des bons de mobilité)» est lancée mardi. Le texte prévoit notamment l'introduction d'une taxe sur les billets d'avion, ainsi que d'améliorer le réseau ferroviaire transfrontalier. Chaque personne résidant en Suisse recevrait également chaque année un bon de mobilité.

DÉFENSE: L'Association citoyenne «Non aux F-35», créée l'an dernier dans le but d'annuler le contrat d'achat des avions de combat américains, publie mardi le texte de son initiative et lance officiellement la récolte des signatures. L'association est soutenue par plus de 220 personnalités qui se sont déclarées favorables à cette démarche, après le retrait l'initiative «Stop F-35» en 2020.

HOCKEY SUR GLACE: Fribourg Gottéron se retrouve mardi dos au mur dans la finale des play-off de National League de hockey sur glace lors du sixième duel contre Davos. Battu 5-4 après prolongation dimanche dans les Grisons après avoir mené 3-0, l'équipe fribourgeoise est menée 3-2 dans la série disputée au meilleur des sept matchs. La rencontre débute à 20h00 à Fribourg.

CYCLISME: Le Tour cycliste de Romandie débute mardi, avec un prologue de 3,2 km dans les rues de Villars-sur-Glâne (FR). Le Slovène Tadej Pogacar est le grand favori de la boucle romande. Quasiment invincible depuis le début de la saison, il a encore triomphé dimanche lors de la classique Liège-Bastogne-Liège. Il sera surtout attendu samedi lors de l'étape-reine entre Broc (FR) et Charmey (FR).

FOOTBALL: La Ligue des champions de football entre mardi dans sa phase décisive, avec les demi-finales aller. Le Paris St-Germain, tenant du trophée, accueille à 21h00 le Bayern Munich pour un «remake» de la finale de l'édition 2020 remporté par les Bavarois. Les deux équipes se sont affrontées à cinq reprises sur la scène continentale depuis cette finale, avec quatre succès pour le club allemand contre un seul pour le PSG.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 28 avril, c'est aujourd'hui la journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail. Elle vise à promouvoir la prévention des accidents et des maladies professionnelles à l'échelle mondiale. Des millions de personnes décèdent chaque année des suites de leur activité professionnelle, rappelle l'ONU. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

CHIMIE: Le projet d'usine chimique de Corden Pharma à Muttenz (BL) a été suspendu, rapportent mardi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. L'entreprise dit geler le projet afin d'étudier d'autres options.

La maire de Muttenz indique pour sa part regretter cette décision, qui est définitive. Ni la commune ni l'agence de promotion économique de Bâle-Campagne ne connaissent la raison exacte de cette décision, mais une source de la branche soupçonne la politique des droits de douane du président américain Donald Trump de jouer un rôle central.

VIOLENCES DOMESTIQUES: La conseillère nationale Tamara Funiciello (PS/BE) conteste mardi dans le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund l'évaluation faite la veille par le ministre de la justice Beat Jans, selon laquelle les objectifs de la feuille de route contre les violences domestiques et sexuelles, lancée il y a cinq ans, ont été atteints dans leur grande majorité.

Les progrès réalisés sont de la «poudre aux yeux», affirme la socialiste bernoise. Elle critique notamment les grandes disparités entre les cantons dans la mise en œuvre des mesures. La priorité accordée à cette question par un canton dépend fortement des membres des conseils d'État, relève Mme Funiciello. «Je souhaiterais que Beat Jans, et avec lui l'ensemble du Conseil fédéral, se montre plus ferme et fasse preuve de plus de fermeté envers les cantons».

ÉNERGIE: Les dernières audiences, tenues en avril par le ministère public genevois, montrent que PrimeEnergy Cleantech, l'entreprise bâloise spécialisée dans les installations photovoltaïques dont la faillite a englouti plus de 120 millions de francs de 2000 petits épargnants romands, reposait en partie sur des cercles de confiance familiaux, relate mardi la Tribune de Genève.

La sœur de l'actionnaire principal Laurin Fäh, prévenue et aussi en prison, présidait le conseil d'administration. Du côté de l'ex-directeur Khalid Belgmimi, sa sœur a rejoint PrimeEnergy en 2013 comme standardiste, avant de voir ses responsabilités s'élargir jusqu'à devenir une cheville ouvrière administrative de la succursale genevoise. Les deux femmes nient toute participation consciente à un schéma frauduleux.

BANQUES: Les parlementaires fédéraux subissent des pressions de la part d'UBS dans le cadre du projet de loi visant à renforcer les fonds propres de la grande banque, actuellement en main du Parlement, indique mardi dans le Blick la ministre des finances Karin Keller-Sutter.

«J'entends des parlementaires craindre qu'UBS ne réduise les contributions versées à leur parti», ajoute la conseillère fédérale libérale-radicale. Un lobbying aussi intense de la part d'un acteur privé est plutôt inhabituel en Suisse, relève la St-Galloise. «En fin de compte, la question est de savoir quels intérêts l'emporteront: ceux des contribuables ou ceux d'UBS», ajoute Mme Keller-Sutter.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 28.04.2026

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025): une panne d'électricité massive paralyse la péninsule ibérique et certaines régions de France.

- Il y a 5 ans (2021): décès de l'astronaute américain Michael Collins, pilote de la capsule de commande Apollo 11 en 1969. Il a orbité autour de la Lune tandis que Neil Armstrong et Edwin «Buzz» Aldrin étaient les premiers hommes à poser le pied sur la Lune.

- Il y a 30 ans (1996): un jardinier auxiliaire de 28 ans souffrant de graves troubles mentaux tue 35 personnes et en blesse 19 autres à Port Arthur, en Tasmanie (Australie). Il sera arrêté le lendemain.

- Il y a 100 ans (1926): naissance de l'écrivaine américaine Harper Lee ("Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur"), prix Pulitzer en 1961. Elle est décédée en 2016.

Le dicton du jour

«A la Saint-Vital, pluie et gel font tout le mal».