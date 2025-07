Pas de place dans le train: 300 fans du Tour de France coincés à Neuchâtel

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

FOOTBALL: Deux jours après la finale de l'Euro féminin de football et le triomphe de l'Angleterre, l'Association suisse de football tire le bilan de l'événement qui a attiré les foules dans les stades de Suisse et les fanzones. Des représentants de Suisse Tourisme, des CFF et de l'Office fédéral du sport (OFSPO) seront aussi présents à la Maison du sport d'Ittigen, dans la banlieue de Berne, pour afficher leur satisfaction. Au total, 31 matchs ont été disputés dans les huit villes hôtes de l'Euro féminin, dont 29 à guichets fermés. Environ 650'000 spectateurs ont assisté aux rencontres dans les stades, selon les organisateurs.

DIPLOMATIE: La sixième conférence mondiale des présidents de parlements s'ouvre ce mardi à Genève. Des représentants d'Ukraine, de Russie, d'Iran et d'Israël sont notamment attendus sur les bords du Léman pour cette réunion de trois jours. Un débat est prévu sur la coopération parlementaire et le multilatéralisme en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous.

ETATS-UNIS: Donald Trump se rend ce mardi à Aberdeen, sur la côte est de l'Ecosse, pour y inaugurer un nouveau parcours de golf. Il y recevra le Premier ministre écossais John Swinney. Ce dernier, qui avait dit sa préférence pour la démocrate Kamala Harris pendant la campagne présidentielle américaine, vient selon la presse locale d'octroyer une subvention à un tournoi organisé sur le golf des Trump à Aberdeen.

Vu dans la presse

RAIL: Samedi, environ 300 personnes sont restées à quai à Neuchâtel et Travers, faute de place dans le train CFF à destination de la ville frontalière de Pontarlier (F), où avait lieu l’arrivée de la 20e étape du Tour de France cycliste. Selon ArcInfo, environ 500 voyageurs s’étaient entassés dans une rame de 150 places. Les CFF reconnaissent lundi une «estimation beaucoup trop basse du nombre de personnes intéressées».

Les CFF se dédouanent toutefois en rappelant que lors d’événements sportifs d'envergure et de grands festivals, ils «mettent en place des trains spéciaux en fonction des informations reçues de la part des organisateurs». Or, samedi, «nous n'avions pas de chiffre à notre disposition», expliquent-ils. L’entreprise adresse ses excuses et invite les personnes lésées à contacter son service clientèle.

TOURISME: Le nombre de voyages effectués par les Suisses a augmenté, selon Martin Wittwer, président de l’Association suisse des agences de voyages. «Cela s’explique notamment par la croissance de la population», déclare-t-il, dans une interview accordée au Blick. Le besoin de changer d’air est très présent et les gens s’offrent des vacances.

«En Suisse, nous dépensons environ 10 milliards de francs par an pour les voyages touristiques à l’étranger», précise M. Wittwer. Environ 35 % des vacances sont passées en Suisse et 65 % à l’étranger, des proportions revenues à leur niveau d’avant la pandémie de Covid-19.

CRIMINALITÉ: En raison de la recrudescence récente des vols d’armes, des appels à un renforcement des contrôles aux frontières ont émergé, selon les titres alémaniques de Tamedia. Un cambrioleur étranger pourrait «passer sans problème la frontière», déclare Daniel Wyss, président de l’Association suisse des armuriers et négociants d’armes spécialisés (ASA).

L’ASA soutient la demande de Jean-Luc Addor (UDC/VS), conseiller national et président du lobby des armes Pro Tell, en faveur de contrôles renforcés aux frontières. La conseillère nationale Clarence Chollet (Les Verts/NE) s’oppose à cette idée. Selon elle et des experts, le véritable problème réside dans la sécurité des magasins d’armes.

FISCALITÉ: Le groupe Tenro, propriété de l’ancien joueur de tennis Roger Federer, a déménagé de Bottmingen (BL) à Wollerau (SZ), selon la Luzerner Zeitung. Le fisc de Bottmingen devrait ressentir les effets de ce départ dans ses comptes, écrit le journal.

Sur le plan fiscal, les conditions seraient plus avantageuses à Wollerau, rapporte le Blick en s'appuyant sur les informations de CH Media. D’après la Luzerner Zeitung, la Roger Federer Foundation, reste quant à elle à Bottmingen.

AIDE AU SUICIDE: Une lettre a apporté un nouvel éclairage sur la mort de Florian Willet, président de l’organisation suisse d’aide au suicide The Last Resort, relate la Neue Zürcher Zeitung. Dans une demande adressée à une organisation allemande d’aide au suicide, M. Willet évoquait une «lassitude de vivre». La détention préventive, qui l’aurait brisé selon ses proches, n’y est pas mentionnée.

Il y décrit notamment une situation financière désespérée. Cependant, Philip Nitschke, inventeur de la capsule de suicide Sarco, doute que M. Willet, âgé de 47 ans, ait réellement voulu renoncer à la vie. Il interprète cette lettre comme une mesure de précaution.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2005): Les plus grands studios de cinéma d'Hollywood se mettent d'accord sur une norme commune pour la projection numérique de films en salles. Les jours de la bobine de film en celluloïd sont comptés.

- Il y a 80 ans (1945): Naissance de Jürg Ochsner, entraîneur et manager du HC Kloten à partir de 1974, puis président de 1988 à 1999. Il a également connu le succès avec son entreprise Ochsner Hockey, qui a longtemps été le numéro 1 suisse de l'équipement de hockey sur glace.

- Il y a 125 ans (1900): Vladimir Ilitch Oulianov (le futur Lénine) quitte la Russie pour un exil de cinq ans. Il passera notamment par Genève.

Le dicton du jour

«Mauvais temps le jour de Sainte-Marthe n'est rien, car il faut qu'il parte».