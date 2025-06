blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Migros va renforcer le contrôle de la viande en raison du dépassement des valeurs limites des PFAS, les polluants industriels dits éternels. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

INDÉPENDANTS: Le Conseil national débat ce mardi matin du statut d'indépendant. Actuellement, en cas de doute ou de litige, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont trop souvent considérées comme salariées. La révision de loi propose de nouvelles règles pour distinguer les deux statuts, afin de mieux coller aux nouvelles formes d'emploi issues de l'économie numérique. En commission, la gauche et une partie du Centre se sont opposées au projet, craignant des abus en matière d'assurances sociales.

FINANCES FEDERALES: Le Conseil des Etats se prononce mardi sur un supplément au budget fédéral en grande partie dédié aux programmes de recherches européens. Les sénateurs devraient valider cette enveloppe de plus de 600 millions de francs, qui permettra aux chercheurs suisses de participer à des projets tels que Horizon Europe. Ces derniers peuvent à nouveau y être inclus depuis la fin des négociations en décembre entre l'UE et la Suisse sur un paquet d'accords bilatéraux.

DESASTRES: Des milliers de personnes se retrouvent de mardi à vendredi à Genève pour la Plateforme mondiale de diminution des menaces liées aux désastres naturels. Le conseiller fédéral Ignazio Cassis ouvrira la rencontre dans l'après-midi.

CLIMAT: L’Alliance Climatique Suisse dévoile mardi un plan d’action pour faire face à la crise climatique et à ses conséquences en Suisse. Ce projet «ambitieux», fondé sur les connaissances scientifiques les plus récentes, vise à mettre la Suisse sur la bonne voie en 10 ans. Succédant à la version de 2016, il propose un ensemble complet de mesures concrètes.

COREE DU SUD: La Corée du Sud tient mardi une élection présidentielle grâce à laquelle elle espère tourner la page d'une crise politique majeure, qui a démarré en décembre avec la tentative ratée d'imposer la loi martiale du président de l'époque Yoon Suk-yeol. Les sondages prédisent une victoire de Lee Jae-myung, du parti démocrate de centre-gauche, face à son rival du parti du pouvoir au peuple (PPP, conservateur) Kim Moon-soo.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 3 juin, c'est aujourd'hui la Journée internationale de la bicyclette. Elle vise à attirer l'attention sur les avantages de l'utilisation de ce moyen de transport durable, simple, abordable, propre et respectueux de l'environnement. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

ALIMENTATION: Migros va renforcer le contrôle de la viande en raison du dépassement des valeurs limites des PFAS, les polluants industriels dits éternels. Cette mesure doit permettre d'éviter que ces produits chimiques ne soient mis en circulation au niveau national, a déclaré une porte-parole de l'entreprise aux journaux alémaniques du groupe Tamedia. Mais il n'y a pas de sécurité à 100%.

Le géant orange réagit ainsi à un article de la NZZ am Sonntag selon lequel les producteurs st-gallois peuvent vendre leur viande malgré un taux de PFAS trop élevé. Selon un porte-parole du canton de St-Gall cité dans les journaux de Tamedia, dans la mesure où les entreprises collaborent activement à la réduction de ce taux, elles peuvent continuer à vendre leur viande.

EBOULEMENT: Le Conseil fédéral pourrait discuter vendredi d'une aide financière pour Blatten (VS), selon les journaux du groupe CH Media. Le Département fédéral de l'environnement d'Albert Rösti et celui des finances de Karin Keller-Sutter travaillent à mettre en place une aide immédiate pour le village sinistré.

La forme que pourrait prendre cette aide n'a pas encore été déterminée, selon les journaux. Interrogé par le Walliser Bote, le président du conseil du Lötschental Christian Rieder affirme qu'il faut avant tout de l'argent. Les dons de vêtements et d'objets ménagers ne sont plus nécessaires pour le moment.

Blatten – des personnes déposées par hélicoptère sur l'éboulement Quatre jours après la rupture du glacier du Birch qui a recouvert Blatten(VS) sous les gravats, la montagne reste en mouvement. Des personnes ont été déposées par hélicoptère sur l'éboulement dimanche. 01.06.2025

PRISONS: Les soignants peinent de plus en plus à assurer leur mission à Curabilis, l'établissement genevois pour détenus présentant des troubles psychiatriques, écrit Le Temps. Ces difficultés sont dues en particulier au taux d'absentéisme élevé chez les gardiens (entre 12 et 17% l'an dernier, selon le journal).

Plusieurs voix exigent des mesures concrètes pour remédier à ces carences. Les syndicats dénoncent «une situation particulièrement dégradée», alors que le directeur des HUG Robert Mardini insiste sur «l'impératif d'avoir des soins de qualité au bon moment».

HOOLIGANISME: Un fan de Neuchâtel Xamax a été condamné à trois mois de prison ferme pour hooliganisme, relatent 24 Heures et la Tribune de Genève sur leur site internet. Il s'agirait d'une première condamnation à une peine privative de liberté sans sursis prononcée contre un ultra dans le canton de Neuchâtel. Le trentenaire, récidiviste, avait participé de manière active à des émeutes après un match contre le FC Sion en 2023.

A cette occasion, il a lancé au moins un caillou, selon l'ordonnance pénale dressée à son encontre. Une dizaine de personnes ont été jugées coupables à la suite de ces échauffourées durant lesquelles deux policiers avaient été touchés par des projectiles. Une deuxième condamnation à une peine ferme a été prononcée dans cette affaire, selon le procureur général Pierre Aubert.

TRANSPORT DE PERSONNES: Selon la Neue Zürcher Zeitung, la suppression de la fonction d'évaluation des chauffeurs Uber a provoqué un sentiment d'insécurité chez des clientes. Le média s'est entretenu avec trois femmes qui ont parfois perçu les trajets avec le service Uber comme menaçants. La fonction d'évaluation aurait permis de réagir à des situations désagréables.

Aucune des trois femmes n'a contacté Uber. Elles n'étaient pas sûres que le comportement des chauffeurs était suffisamment grave pour être signalé. L'entreprise a renvoyé au bouton d'urgence de l'application. Le journal doute toutefois que les passagers actionnent ce bouton en cas de propos obscènes.

HOSPICE GENERAL: Une pétition qui a déjà recueilli plus de 500 signatures dénonce une forte dégradation des conditions de travail à l'Hospice général genevois depuis le début de l’année, écrit la Tribune de Genève. La mise en œuvre de la nouvelle loi sur l’aide sociale jugée mal préparée par les pétitionnaires et l'augmentation du nombre d'usagers de l'aide sociale en sont les moteurs.

Selon l'Hospice général, les travailleurs sociaux gèrent en moyenne 98 dossiers. La hausse des bénéficiaires se monte à 20% depuis 2023 et la moyenne de prise en charge a doublé en dix ans, passant d'une trentaine à une soixantaine de mois.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (2000): Des plongeurs découvrent le site de l'antique Héracléion, englouti au large de l'Egypte.

- Il y a 30 ans (1995): L'OTAN annonce la création d'une force de réaction rapide pour la Bosnie.

- Il y a 75 ans (1950): Les Français Maurice Herzog et Louis Lachenal réalisent la première ascension du mont Annapurna dans l'Himalaya. Il s'agit de la première ascension d'un sommet de 8000 mètres.

- Il y a 75 ans (1950): Naissance de la rockeuse américaine Suzi Quatro ("She's in Love With You").

Le dicton du jour

«A Sainte-Clotilde, de fleur en buisson,Abeille butine à foison.»