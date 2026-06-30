blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Si elles protègent la peau humaine, les crèmes solaires contiennent des cocktails de substances toxiques pour les écosystèmes.

Actu et dicton du jour Nos lacs de montagne menacés... par la crème solaire !

Les points forts du jour

REFERENDUMS: La campagne référendaire débute mardi contre deux projets que le Parlement a approuvés lors de la session d'été: la primauté des conventions collectives de travail sur les salaires minimaux cantonaux et communaux et la levée de l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires en Suisse.

SUISSE-ITALIE: la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter se rend mardi à Rome pour s'entretenir avec son homologue Giancarlo Giorgetti. Les échanges porteront sur plusieurs questions fiscales.

FOOTBALL: Trois 16es de finale figurent au programme de mardi dans la Coupe du monde 2026. France - Suède dès 23h (heure suisse), Norvège - Côte d'Ivoire à 19h et Mexique - Equateur à 3h du matin.

TENNIS: Trois Suisses fouleront le gazon de Wimbledon mardi pour leur 1er tour. Stan Wawrinka, Viktorija Golubic et Simona Waltert.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 30 juin, c’est aujourd’hui la Journée internationale des astéroïdes. Toutes les informations sur le site de l’ONU.

AUJOURD'HUI, C'EST AUSSI...: Comme chaque 30 juin, c’est aujourd’hui la Journée internationale du parlementarisme. Toutes les informations sur le site de l’ONU.

Vu dans la presse

ENVIRONNEMENT La crème solaire pollue, écrit La Liberté. S'ils protègent la peau humaine, ces produits contiennent des cocktails de substances toxiques pour les écosystèmes. Une trentaine de filtres UV autorisés en Suisse peuvent ainsi être dangereux pour les organismes aquatiques dans les lacs de montagne, les plans d'eau les plus sensibles, et les autres lacs de Suisse. Interrogées par le journal fribourgeois, deux chercheuses du Centre suisse d’écotoxicologie appliquée Ecotox de Dübendorf se disent favorable à interdire de se baigner dans les lacs alpins.

FISCALITE: Le canton de Vaud prévoit de protéger indéfiniment les données fiscales dans le cadre de la révision de la loi cantonale sur l'archivage, rapportent les journaux du groupe Tamedia. Les chercheurs ne pourront plus jamais y avoir accès.

Cette nouvelle législation inquiète les chercheurs. La Société suisse d'histoire dénonce une atteinte à la liberté scientifique. Le Conseil d’Etat présentera cet automne au Grand Conseil une proposition consolidée, portant notamment sur ce projet législatif.

ECOLES – NE: L'International School of Neuchâtel (ISN), la plus importante école privée de Neuchâtel, va devoir quitter les locaux qu'elle occupe actuellement, écrit Arcinfo. Selon un rapport de la commission financière du Conseil général, le collège de Sainte-Hélène devrait en principe «revenir pour l’usage de la Commune» à partir de 2030. La ville prévoit «un usage scolaire et parascolaire».

L'ISN, école bilingue français-anglais qui accueille près de 170 élèves de 2 à 12 ans, devra trouver d'autres locaux. Elle est aussi en contact avec d'autres communes.

CRIMINALITE: Des malfrats ont dérobé 25 kilos de cuivre sur le chantier de l'église en réfection de Sonceboz-Sombeval (BE), indique le Journal du Jura.

La tâche n'était pas aisée, les petits bardeaux de 4,5 cm chacun étaient déjà installés sur le toit de l'édifice, à une vingtaine de mètres du sol. Montant du préjudice: 5000 francs. Etant donné le travail, les voleurs n'ont «probablement pas gagné leur croûte», commente Bernard Messerli, conseiller de paroisse et responsable du chantier.

HOTELLERIE: Le Schlosshotel Glütsch à Lucerne pourrait être vendu, selon la Luzerner Zeitung. Son propriétaire, l'oligarque russe Kirill Androsov, a vu sa marge de manoeuvre financière limitée depuis la guerre en Ukraine. Il n'est pas visé par des sanctions, mais il est sous la surveillance des autorités pour ses liens avec l'entourage de Vladimir Poutine.

Le président du conseil d'administration Benno Hafner a chargé une société genevoise de chercher des acheteurs, après l'échec des démarches entreprises auprès de personnes fortunées de la région. Prix de vente estimé, 35 millions de francs.

01:11 Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil!

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (2001): Décès du guitariste américain Chet Atkins. Son jeu de guitare a influencé notamment Scotty Moore, Mark Knopfler, Tommy Emmanuel et le Français Marcel Dadi. Il a produit de nombreux albums, dont certains disques d'Elvis Presley. Il était né en 1924.

- Il y a 25 ans (2001): Décès du saxophoniste de jazz américain Joe Henderson.

- Il y a 60 ans (1966): Naissance du boxeur américain Mike Tyson, plus jeune champion du monde des poids lourds en 1986.

- Il y a 90 ans (1936): Naissance de l'écrivaine algérienne Assia Djebar, l'une des figures majeures de la littérature maghrébine d'expression française ("La soif», «Les impatients"). Elle est décédée en 2015.

Le dicton du jour