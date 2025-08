Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

PLASTIQUE: Plus de 170 Etats se retrouvent mardi à Genève pour dix jours de discussions de la dernière chance en vue d'un accord international pour limiter la pollution plastique dans le monde. Des dizaines de ministres, dont le conseiller fédéral Albert Rösti, participeront aux derniers jours de pourparlers.

ART: La Plage des Six Pompes à La Chaux-de-Fonds (NE) démarre mardi en fin d'après-midi pour six jours. Le public pourra choisir entre 136 représentations de théâtre, de danse, de cirque ou de musique, avec 50 compagnies. Le budget se monte à un million de francs. Cette manifestation, qui avait accueilli 80'000 spectateurs en 2024, constitue l'un des plus importants festivals des arts de la rue en Europe.

ALLEMAGNE: Un espion présumé au profit de Pékin, ex-collaborateur d'un eurodéputé d'extrême droite allemand, est jugé à partir de mardi à Dresde, dans un contexte de multiplication des cas d'espionnage ces derniers mois en Allemagne. De septembre 2019 à son arrestation en avril 2024, le suspect, de nationalité allemande, était l'un des assistants parlementaires de l'eurodéputé Maximilian Krah, connu pour son penchant pour les autocraties. Selon le parquet, il aurait «utilisé cette fonction pour collecter des informations» concernant «les avis et décisions du Parlement européen».

Vu dans la presse

DROITS DE DOUANE: Une nouvelle réunion du Conseil fédéral est prévue jeudi pour discuter des droits de douane américains, rapportent mardi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. C'est ce jour-là que les surtaxes de 39% sur les produits suisses annoncés par le président américain Donald Trump doivent entrer en vigueur. Si le secteur économique appelle les conseillers fédéraux à rencontrer le président américain en personne afin de parvenir à un nouvel accord, ni le ministre de l'économie Guy Parmelin ni la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter ne prévoient de se rendre à Washington dans les prochains jours, indique leur département dans les journaux. Mais, selon l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt, des tentatives sont en cours pour organiser une rencontre aux États-Unis «à tous les niveaux hiérarchiques».

DROITS DE DOUANE: Les taxes douanières de 39% que le président américain Donald Trump veut imposer aux produits suisses aura un «impact extrêmement dur» pour les firmes actives dans le milieu de gamme, relève dans Le Temps de mardi le président de la Fédération des entreprises romandes, Ivan Slatkine. Tous les domaines industriels seront touchés, allant de l'horlogerie aux machines, selon lui. Pour les activités à très forte valeur ajoutée, comme l'horlogerie de luxe, le résultat des taxes sera de créer de l'inflation aux Etats-Unis, car les consommateurs vont payer plus cher pour certains produits, ajoute M. Slatkine. Il ne s'attend pas à un accord de dernière minute, mais dit avoir confiance dans la résilience de l'économie suisse, «qui a toujours su rebondir après des crises».

PROCHE-ORIENT: La pression monte sur l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) afin qu'elle réévalue sa coopération avec Israël dans le contexte de la guerre à Gaza, relatent mardi 24 Heures et la Tribune de Genève. Alors que circule une pétition, signée par plus d'un millier de scientifiques, travaillant sur le site ou en partenariat avec l'organisation et exigeant du CERN qu'il s'assure de ne participer à aucun programme servant des activités militaires, des activistes se sont filmés le 1er août devant l'entrée de l'institution à Meyrin (GE), en train de descendre le drapeau israélien de son mât, puis de le jeter dans une poubelle. «Le service de sécurité s'est montré nerveux et le CERN a déposé une plainte à notre encontre», déclare dans les journaux une militante, selon qui, l'action était pacifique.

SANTÉ: L'institut chargé de surveiller le marché des produits thérapeutiques en Suisse, Swissmedic, a dépensé plus de 50'000 francs dans l'hôtel de luxe Belvedere à Locarno en mai 2024 pour une formation interne, révèle mardi le journal Blick. Le séminaire portait notamment sur l'inspection des systèmes informatiques et les développements en matière d'intelligence artificielle. Au total, 85 personnes y ont participé. Selon Swissmedic, le coût moyen de près de 600 francs par personne n'a pas seulement servi à couvrir l'hébergement, mais concernait également les repas et le matériel utilisé lors de la réunion.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2024): renversement de la première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina.

- Il y a 15 ans (2010): trente-trois mineurs chiliens sont ensevelis dans la mine de San José. Ils ont été libérés au bout de 69 jours.

- Il y a 30 ans (1995): fin de la guerre d'indépendance de Croatie.

- Il y a 60 ans (1965): début de la deuxième guerre indo-pakistanaise au Cachemire.

- Il y a 75 ans (1950): décès du physiologiste et chimiste suisse Emil Abderhalden, spécialiste de la chimie des protéines, de la nutrition et du métabolisme. Il a accueilli favorablement l'hygiénisme et l'eugénisme du régime nazi.

- Il y a 95 ans (1930): naissance de l'astronaute américain Neil Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune.

- Il y a 130 ans (1895): décès du philosophe communiste allemand Friedrich Engels, qui a développé avec Karl Marx la théorie sociale et économique que l'on appelle aujourd'hui le marxisme. Les deux hommes ont rédigé en 1848 le «Manifeste du parti communiste».

- Il y a 175 ans (1850): naissance de l'écrivain français Guy de Maupassant ("Une vie», «Bel-Ami», «Le Horla"). Il est décédé en 1893.

Le dicton du jour

«A Saint-Abel, faites vos confitures de mirabelles».