Accusé d'abus, le magnétiseur continue à exercer: inquiétude dans le Jura

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Denis Vipret poursuit sa tournée malgré une condamnation en 2024 pour gestes déplacés et des accusations d’abus. (image d'illustration) Imago

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

PROCES: Pascal Jaussi, le fondateur de Swiss Space Systems Holding (S3), est jugé depuis ce mardi devant le Tribunal pénal économique (TPE) du canton de Fribourg. Le prévenu âgé de 49 ans a laissé derrière lui une faillite avec un découvert de 31,6 millions de francs. Cette dernière a été prononcée en janvier 2017, achevant une saga entrepreneuriale à Payerne (VD) qui visait à commercialiser des vols en apesanteur à bord d’un Airbus A340-300.

ARMEE: L'armée fait un nouveau pas vers la numérisation. Le traditionnel livret de service physique sera remplacé par le gestionnaire de service numérique. Aucun nouveau livret de service ne sera plus délivré, et les livrets existants ne seront plus mis à jour.

ARMEE: L'alliance «Non à la loi sur le service civil» se lance dans la campagne pour la votation du 14 juin. Elle s'oppose fortement au durcissement prévu par le Conseil fédéral et le Parlement. Pour Civiva, le GsSA et la gauche, les prestations du service civil sont indispensables, notamment dans les foyers, les hôpitaux, les écoles, dans le domaine de la protection de l'environnement ainsi que dans l'agriculture et l'économie alpestre. En cas de oui, ces prestations seront massivement réduites alors qu'elles sont urgemment nécessaires.

FOOTBALL: La première demi-finale retour de Ligue des champions se déroule mardi, dès 21h à Londres. Arsenal est en ballottage légèrement favorable après avoir obtenu le nul à l'aller mercredi dernier sur la pelouse de l'Atlético Madrid (1-1). Les Gunners ont qui plus est parfaitement préparé ce rendez-vous en écrasant Fulham 3-0 samedi pour garder la main en Premier League. Mais la règle des buts marqués à l'extérieur ne s'applique plus. Et l'Atlético Madrid a également réussi sa générale en championnat d'Espagne en allant s'imposer 2-0 à Valence samedi.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 5 mai, c’est aujourd’hui la Journée mondiale de la langue portugaise. Initialement instituée par la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) en 2009, cette date a été officiellement proclamée par l’UNESCO en 2019, écrit l'ONU. Cette célébration met en lumière une langue parlée par plus de 265 millions de personnes, ce qui en fait la plus répandue de l'hémisphère Sud. L'événement est une occasion de valoriser la diversité culturelle et de sensibiliser la communauté internationale à la richesse des cultures lusophones. Toutes les informations sur le site de l’ONU.

Vu dans la presse

GUERISSEUR: Le groupe socialiste interpelle le gouvernement jurassien sur les activités du guérisseur Denis Vipret, rapporte Le Quotidien Jurassien. Le célèbre magnétiseur poursuit sa tournée malgré une condamnation en 2024 pour gestes déplacés et des accusations d’abus. La députée PS Marion Stadelmann, soutenue par neuf élus, dénonce la dangerosité de ce magnétiseur et s’inquiète de sa présence annoncée ce mardi à Porrentruy.

Elle demande qui autorise ces consultations dans le Jura et si des mesures seront prises pour y mettre fin. Elle questionne aussi l’efficacité de la future loi sanitaire pour lutter contre ces pratiques jugées charlatanesques. Le Gouvernement est appelé à clarifier sa position. Denis Vipret fait l'objet de deux instructions, l'une devant le Ministère public à Fribourg, l'autre devant le Ministère public régional du Jura bernois-Seeland. Le Fribourgeois qui conteste les faits, bénéficie de la présomption d'innocence.

DOUANES: Le nombre d’accidents professionnels à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a augmenté de 31 % l’an dernier, selon les titres CH Media. Au total, 276 accidents ont été recensés, d’après un rapport de santé cité par le groupe. Parmi eux, 96 sont survenus lors d’entraînements aux techniques de sécurité et d’intervention, ce qui a suscité des discussions en interne.

Les collaborateurs plus âgés seraient particulièrement concernés. Un porte-parole de l’OFDF souligne que ces formations s’apparentent à une activité sportive, avec un risque d’accident plus élevé que dans un travail de bureau. Il attribue cette hausse à l’intensité des activités opérationnelles et aux exigences élevées en matière de formation.

COMMERCE DE DETAIL: Les travaux de rénovation de l’aile nord de la gare centrale de Zurich prennent du retard, selon la Neue Zürcher Zeitung (NZZ). L’équipementier sportif américain Nike et la chaîne allemande de parfumerie Douglas devraient s’installer en 2027 dans la Wannerhalle. Nike prévoit notamment un magasin phare dans l’ancienne halle des guichets CFF.

L’ouverture, initialement prévue en 2025 puis repoussée à 2026, est encore retardée en raison de l’ampleur du projet. Les CFF évoquent des interventions très complexes sur des bâtiments en partie classés, tout en maintenant l’exploitation. Le loyer annuel devrait se situer dans une fourchette entre 5 et 9 millions de francs, selon la NZZ

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Anniversaires et jubilés

- Il y a 35 ans (1991): Décès du militant communiste et libraire zurichois Theo Pinkus, à l'âge de 82 ans. Il était considéré comme «l'homme le plus fiché de Suisse».

- Il y a 45 ans (1981): Mort en prison du militant républicain nord-irlandais Bobby Sands, en grève de la faim depuis 66 jours. Son décès provoque de violentes émeutes. Cent mille personnes assistent à ses funérailles à Belfast.

- Il y a 65 ans (1961): Naissance de l'acteur et humoriste alémanique Beat Schlatter ("Ciao-Ciao Bourbine"). humoriste, acteur et scénariste suisse.

- Il y a 90 ans (1936): Les troupes italiennes entrent dans la capitale éthiopienne Addis-Abeba. Quatre jours plus tard, Mussolini proclame la conquête totale du pays. Le 1er juin, il regroupe l'Abyssinie, l'Erythrée et la Somalie italienne dans la colonie de l'"Afrique orientale italienne».

- Il y a 125 ans (1901). Inauguration à Londres du premier parking à étages du monde. Il comptait sept étages et se trouvait près de Piccadilly Circus.

- Il y a 135 ans (1891): Inauguration du Carnegie Hall à New York. Cette salle de concert porte le nom d'Andrew Carnegie, qui a financé sa construction dans le style Renaissance italienne.

- Il y a 200 ans (1826): Naissance de l'impératrice Eugénie de Montijo, épouse de Napoléon III.

Le dicton du jour

«Sainte-Judith, Voit pinson au nid»