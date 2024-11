blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Selon le Blick, la conseillère fédérale à la tête du Département de la défense (DDPS), Viola Amherd, a attribué des mandats lucratifs à «plusieurs fidèles compagnons». KEYSTONE

Les points forts du jour

DIPLOMATIE: La Suisse reçoit ce mardi le président tchèque Petr Pavel et son épouse en visite d’État. La présidente de la Confédération Viola Amherd et le président tchèque inaugureront ensemble le forum économique Suisse-Tchéquie à l’EPF de Zurich, et parleront de sécurité et de coopération en Europe lors de visites au Laboratoire de Spiez et à l’Office fédéral de l’armement armasuisse à Thoune.

Berne et Prague ont approfondi leurs relations politiques ces dernières années, notamment grâce à la coopération dans le cadre de la contribution suisse à des États membres de l’UE et à l’occasion de la présidence tchèque du Conseil de l’UE au deuxième semestre 2022.

LITTERATURE: Après les prix Goncourt et Renaudot lundi, les prix Femina sont remis ce mardi au musée Carnavalet à Paris dans trois catégories: roman français, roman étranger et essai. Les romans d’Emma Becker et Miguel Bonnefoy sont parmi les six finalistes. Dans chacune des catégories, le jury exclusivement féminin a retenu six titres.

Miguel Bonnefoy est également parmi les trois auteurs en lice pour le Grand Prix du roman de l’Académie française, attribué jeudi. Il fait partie, avec Pierre Adrian, Emma Becker et Benjamin de Laforcade, des quatre trentenaires parmi ces finalistes du Femina.

FOOTBALL: La 4e journée de la Ligue des champions débute mardi soir. Côté suisse, les regards seront tournés vers Bologne et ses internationaux Remo Freuler et Dan Ndoye, qui visent un premier succès à l'occasion de la réception de Monaco. L'ASM de Breel Embolo et Denis Zakaria est pour sa part toujours invaincu avec deux victoires et 1 nul.

Le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka et le Manchester City de Manuel Akanji, tous deux en déplacement, chercheront également à obtenir un troisième succès en quatre sorties. Mais le champion d'Allemagne se rend à Liverpool, l'une des deux seules équipes (avec Aston Villa) affichant 9 points à son compteur en 3 matches joués dans cette phase de Ligue.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 5 novembre, c'est aujourd'hui la journée mondiale des enseignants. Elle vise à célébrer la façon dont les enseignants transforment l'éducation, mais aussi de réfléchir au soutien dont ils ont besoin pour déployer pleinement leur talent et leur vocation. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

RETRAITE: Selon le Blick, la conseillère fédérale à la tête du Département de la défense (DDPS), Viola Amherd, a attribué des mandats lucratifs à «plusieurs fidèles compagnons». Ainsi, l'ancien chef de l'armée de l'air Aldo C. Schellenberg a reçu 156'000 francs et l'ancien vice-directeur de l'Office fédéral du sport Jörg Annaheim 180'000 francs.

Viola Amherd a ainsi veillé à ce que ces derniers continuent à bien gagner leur vie à la retraite. Le DDPS emploie ainsi, outre sa collaboratrice personnelle Brigitte Hauser-Süess, d'autres ex-cadres qui auraient dû prendre leur retraite.

DROIT DU BAIL: Les deux révisions soumises au vote le 24 novembre inquiètent l’Union des étudiants suisses (Unes), qui craint une augmentation de la précarité estudiantine, lit-on dans ArcInfo, Le Courrier, le Nouvelliste, Le Journal du Jura et La Liberté. «Le colocation est un mode de logement très prisé des étudiants car en plus d’avoir un petit budget, ils n’ont pas forcément besoin d’un logement à long terme. Cela dépend de la durée de leurs études», explique Nadège Widmer, coprésidente de l’Unes.

Avec la réforme, la mise en place de sous-locations sera soumise à des conditions plus strictes. De leur côté, les défenseurs des révisions du droit du bail, représentés essentiellement par les milieux de l’immobilier et la droite, assurent que les étudiants ne seront pas pénalisés.

RÈGLES D'ACCÈS: L'EPFZ a durci l'accès pour les étudiants étrangers par crainte d'espionnage, indique le Tages-Anzeiger. L'EPF a publié pour la première fois des règles d'admission pour les étudiants et les chercheurs étrangers. Selon ce document, les candidats de 23 pays à risque seront désormais soumis à un contrôle de sécurité adapté.

Selon les informations du service de renseignement de la Confédération, les hautes écoles suisses sont une cible privilégiée des services secrets étrangers. Les Chinois représentent à l'EPF le plus grand groupe issu d'un pays à risque. Sur les médias sociaux, des étudiants chinois se sont plaints de discrimination de la part de l'EPF. L'ambassade de Chine s'est dite «choquée». Mais l'ETH estime que ces reproches sont déplacés.

NEO-BANQUE: La néo-banque britannique Revolut s’est implantée physiquement en Suisse, écrit Le Temps, où l’établissement se targue de compter plus de 900'0000 clients particuliers. L’établissement exige moins de frais que les banques traditionnelles avec sa carte de débit pour réaliser des achats à l’étranger.

Entre janvier et septembre, le nombre d’usagers en Suisse a crû de 29% sur un an du côté de la clientèle privée et de 39% dans la clientèle professionnelle. Il existe environ 1 million de personnes à disposer d’un compte auprès d’une ou plusieurs néo-banques en Suisse. Yuh et Neon, deux néo-banques suisses, ont, quant à elles, entre 200'000 et 250'000 usagers chacune.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 65 ans (1959): naissance du chanteur canadien Bryan Adams ("(Everything I Do, I Do It For You").

- Il y a 70 ans (1954): fondation à Taïwan de la Formosa Company, devenue aujourd'hui l'un des plus grands fabricants de plastique au monde sous le nom de Formosa Plastics Group.

- Il y a 90 ans (1934): naissance de l'acteur américain Victor Argo, un habitué des films de Martin Scorsese, Abel Ferrara et Jim Jarmusch. Il est décédé en 2004.

- Il y a 110 ans (1914): la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'empire ottoman.

Le dicton du jour

«Le cinq tu sauras, quel mois tu auras».

