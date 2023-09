«Il nous préoccupe» - Le variant Pirola repéré en Suisse

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le variant Pirola du Covid-19, issu d'Omicron et classé sous surveillance par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a été repéré en Suisse, (image d'illustration) AFP

Vu dans la presse

CORONAVIRUS

Le variant Pirola du Covid-19, issu d'Omicron et classé sous surveillance par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a été repéré en Suisse, indiquent mardi 24 Heures et la Tribune de Genève. «Il nous préoccupe [...] parce qu'il possède plus de trente mutations sur des sites stratégiques», déclare dans les journaux l'épidémiologiste genevois Antoine Flahault.

«Il est trop tôt pour se prononcer sur sa virulence, son échappement immunitaire et sur la probabilité qu'il domine le paysage épidémiologique du Covid-19», ajoute-t-il. Mais «il est probable qu'il va engendrer un groupe portant un nouveau nom, différent d'Omicron», souligne Didier Trono, professeur de virologie à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.

UKRAINE

Le Comité international olympique (CIO), dont le siège est à Lausanne, reste silencieux trois mois après une demande de parlementaires suisses exprimant leur opposition à la participation des athlètes russes et biélorusses aux prochains jeux Olympiques de Paris en 2024, rapporte mardi Le Temps

. La lettre, avec en-tête de l'Assemblée fédérale, a été signée par une trentaine d'élus de gauche. «Nous n'avons obtenu aucune réponse à ce jour, pas même un accusé de réception», indique dans le journal la conseillère nationale Stéfanie Prezioso (Ensemble à Gauche/GE). «Juridiquement, le CIO n'a certes pas à se justifier auprès du Parlement, mais [...] ce serait bien de chercher le dialogue», précise sa collègue Natalie Imboden (Les Vert-e-s/BE).

IMMOBILIER

Les investisseurs institutionnels ont acheté ou construit 25'000 logements à Zurich durant les quinze dernières années, soit l'équivalent du parc immobilier la ville de Bienne, écrivent mardi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Une grande partie de ces habitations a été achetée à des propriétaires privés.

Les caisses de pension, assureurs, fonds, fondations et autres sociétés immobilières privées possèdent désormais plus de logements à Zurich que les particuliers.

«Plus les sociétés de rendement possèdent d'appartements, plus les prix augmentent», s'alarme Oliver Heimgartner, coprésident du PS de la ville. Le conseiller municipal PLR Albert Leiser, directeur de l'association des propriétaires fonciers, relativise. Beaucoup de familles créent une société pour gérer leur bien immobilier, ajoute-t-il.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 65 ans (1958): publication de l'édition anglaise du roman «Le Docteur Jivago» de l'écrivain russe Boris Pasternak.

- Il y a 75 ans (1948): naissance de Benita Ferrero-Waldner, ministre autrichienne des affaires étrangères (2000-2004) puis commissaire européenne (2004-2010).

Le dicton du jour

«En septembre, il fait bon être tout le jour dans la campagne».

ats