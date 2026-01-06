Crans-Montana: les langues se délient – Plainte pénale déposée

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Des personnes en deuil se rassemblent autour de fleurs et de bougies pour commémorer les victimes de l'incendie du bar-salon « Le Constellation », à Crans-Montana, en Suisse, le dimanche 4 janvier 2026. KEYSTONE

Les points forts du jour

DRAME DE CRANS-MONTANA: La commune de Crans-Montana (VS) donne une conférence de presse mardi, après l'incendie du bar «Le Constellation», qui a fait 40 morts et 116 blessés dans la nuit du Nouvel An. Elle entend présenter «des éléments factuels liés aux événements tragiques de la nuit de la Saint-Sylvestre», alors que les conditions qui ont mené à ce drame soulèvent de nombreuses questions.

VOTATIONS FÉDÉRALES: A près de deux mois des votations fédérales du 8 mars, le comité de l'initiative populaire «L'argent liquide, c'est la liberté» présente ses arguments mardi à Berne. Le texte du Mouvement Liberté Suisse (MLS) veut garantir le maintien de l'argent liquide en Suisse. Elle exige aussi que tout projet de remplacement du franc suisse par une autre monnaie soit soumis au vote du peuple et des cantons. Le Conseil fédéral a rejeté l'initiative mais opté pour un contre-projet. Il prévoit d'inscrire dans la constitution la garantie de l'approvisionnement en numéraire et l'utilisation du franc en tant que monnaie nationale.

UKRAINE: Les pays européens alliés de l'Ukraine et des émissaires américains se retrouvent mardi à Paris pour un sommet visant à afficher leur «convergence» sur les garanties de sécurité à fournir à Kiev et préciser les contours d'une «force multinationale» en cas d'accord de cessez-le-feu avec la Russie. Le président français Emmanuel Macron reçoit son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky et les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner pour un déjeuner. Dans la foulée, le sommet réunira 35 pays, dont 27 représentés par des chefs d'Etat ou de gouvernement comme l'Italienne Giorgia Meloni et le Canadien Mark Carney. Les dirigeants de l'OTAN et de l'Union européenne sont aussi attendus.

RELIGION: L'année jubilaire catholique 2025 s'achève mardi. Le pape Léon XIV doit fermer les portes en bronze de la basilique Saint-Pierre, à Rome, douze mois après leur ouverture par son prédécesseur, François, décédé en avril. Le jubilé a attiré au Vatican plus de 33 millions de pèlerins de 185 pays.

HOCKEY SUR GLACE: Quatre clubs romands sont engagés mardi en National League de hockey sur glace. Bienne reçoit le premier du classement Davos, Fribourg accueille Langnau, Zurich se rend à Porrentruy pour y affronter Ajoie, alors que Rapperswil ira à Genève défier Servette.

Vu dans la presse

DRAME DE CRANS-MONTANA: Le couple français qui gère le bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS), dont l'incendie a fait 40 morts et 116 blessés, était propriétaire des locaux depuis 2022, indique l'ancien propriétaire Julien Beytrison mardi dans Le Temps. «Pour être clair, je leur ai vendu les murs. Ils étaient déjà propriétaires de tout le reste. Ils ont investi des dizaines de milliers de francs depuis leur arrivée en 2015», ajoute-t-il.

Selon lui, la commune faisait «théoriquement» un contrôle de sécurité chaque année dans le bar. «Le local a été autorisé en 2015 par la commune. Tout était conforme». M. Beytrison précise que les travaux intérieurs, notamment les mousses isolantes mises en cause dans l'incendie, n'étaient pas soumis à autorisation. «Le locataire les a toutefois annoncés à la commune, vu que c'est lui qui en a réalisé la majorité».

DRAME DE CRANS-MONTANA: Une plainte pénale a été déposée en fin de semaine passée contre des fonctionnaires municipaux à la suite de l'incendie tragique du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS), écrivent mardi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt.

La plainte émane d'un juriste qui n'a pas été affecté directement par le drame. Elle accuse les fonctionnaires d'homicide par négligence, de lésions corporelles graves par négligence et d'incendie criminel par négligence. Le plaignant pointe des indices laissant supposer que les règles de sécurité fondamentales n'ont pas été respectées ou appliquées par la commune.

DRAME DE CRANS-MONTANA: Le videur du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS), lieu d'un dramatique incendie le 1er janvier, ne vérifiait pas les cartes d'identité pour contrôler l'âge des clients, explique mardi dans 24 Heures et la Tribune de Genève une Valaisanne de 19 ans, cliente de l'établissement.

«J'y vais depuis que j'ai 15 ans et je n'ai jamais eu de problème pour rentrer», ajoute-t-elle. Une fois à l'intérieur du bar, «chacun commande ce qu'il veut, y compris de l'alcool fort», poursuit la jeune femme. Huit des 40 personnes mortes dans les flammes avaient moins de 16 ans.

DRAME DE CRANS-MONTANA: Un code PIN aurait circulé pour accéder à une entrée latérale du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS), le soir du dramatique incendie, rapporte mardi le journal Blick. Ce code devait permettre d'éviter la file d'attente et le contrôle de l'âge.

Un jeune homme de 19 ans indique dans Blick qu'il a voulu utiliser ce code pour entrer dans le bar la nuit du Nouvel An, mais n'y serait pas parvenu car son frère ne l'a pas retrouvé dans son téléphone mobile. Le journal dit ignorer si le code PIN a effectivement permis à des clients d'entrer dans le bar cette nuit-là et, le cas échéant, combien.

Des skieurs forment un cœur en soutien aux victimes de Crans-Montana. UGC publié par l'office du tourisme de Crans-Montana montrant des skieurs formant un cœur sur une piste en mémoire des victimes de l'incendie meurtrier survenu le soir du Nouvel An à Crans-Montana, en Suisse. 05.01.2026

DRAME DE CRANS-MONTANA: Les hôpitaux zurichois connaissent une vague de solidarité après l'incendie tragique du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS), relève mardi le Tages-Anzeiger. Et elle va bien au-delà des fleurs et des cartes, déclare dans le journal le porte-parole de l'Hôpital universitaire de Zurich.

Des médecins, interprètes, diplomates et psychiatres étrangers se sont manifestés auprès de l'hôpital pour proposer leur aide. Certaines personnes ont même souhaité faire un don de peau. Mais «il existe des banques de peau. Dans les premières heures qui ont suivi l'accident, nous avons commandé les organes nécessaires à l'étranger, qui ont été acheminés en Suisse par coursier», ajoute-t-il.

DIPLOMATIE: Des discussions confidentielles entre des responsables politiques serbes et kosovars ont lieu deux à trois fois par an à Soleure, déclare dans la Neue Zürcher Zeitung de mardi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Le dialogue est axé sur les échanges entre les personnalités clés de tous les partis importants, ajoute le DFAE, soulignant que l'objectif est d'instaurer la confiance. La Serbie et le Kosovo désignent eux-mêmes les participants à ces réunions, précise le département. Selon la NZZ, le vice-premier ministre kosovar Besnik Bislimi et le ministre serbe des affaires étrangères Marko Djuric, entre autres, y ont déjà participé.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025): le premier ministre canadien Justin Trudeau annonce sa démission du poste de chef du parti libéral et de chef du gouvernement.

- Il y a un an (2025): le président du Centre Gerhard Pfister annonce sa démission pour l'été 2025.

- Il y a 5 ans (2021): des partisans du président américain sortant Donald Trump prennent d'assaut le Capitole à Washington et bloquent pendant plusieurs heures la confirmation des résultats de l'élection présidentielle de 2020, perdue par le républicain.

- Il y a 20 ans (2006): décès de la «commandante Ramona», une dirigeante des rebelles zapatistes mexicains.

- Il y a 80 ans (1946): naissance du guitariste, chanteur et auteur-compositeur britannique Syd Barrett, cofondateur du groupe Pink Floyd. Il est décédé en 2006.

Le dicton du jour

«Si le soir du jour des Rois, beaucoup d'étoiles tu vois, tu auras sécheresse en été, et beaucoup d'oeufs au poulailler».