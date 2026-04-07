Harcelés, suivis, menacés: les politiciens racontent

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le PLR vaudois Frédéric Borloz évoque des menaces directes et un incident où un homme cagoulé l’a suivi. Keystone

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Les points forts du jour

BUDAPEST: Le vice-président américain J.D. Vance se rendra à Budapest mardi et mercredi pour s'entretenir avec Viktor Orban, quelques jours avant l'élection cruciale du 12 avril. Le conservateur de 41 ans est, au sein de l’administration américaine, l’un des plus féroces critiques des gouvernements européens centristes et progressistes, et l’un des plus fervents partisans des formations de droite radicale en Europe.

FOOTBALL: Les quarts de finale aller de la Ligue des champions figurent au menu de la semaine, et les deux premiers matches se disputent mardi dès 21h. Le choc de la soirée aura pour cadre le stade Santiago Bernabeu. Le Real Madrid, qui a probablement vu ses espoirs de titre national s'envoler le week-end dernier, accueille un Bayern Munich largement en tête de la Bundesliga. Eliminé par une équipe de 2e division samedi en Coupe d'Angleterre, le leader de la Premier League Arsenal se déplace pour sa part à Lisbonne pour y affronter le Sporting dans le même temps.

AUJOURD’HUI, C’EST...: Comme chaque 7 avril, c’est aujourd’hui la Journée mondiale de la santé. L’Organisation mondiale de la santé veut mobiliser autour du thème «Unissons-nous pour la santé. Soutenons la science», soulignant le rôle de la collaboration scientifique pour transformer les connaissances en actions concrètes. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

AUJOURD’HUI, C’EST...: Comme chaque 7 avril, c’est aujourd’hui la Journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. A l’occasion du 32e anniversaire du génocide contre les Tutsis au Rwanda, cette journée veut rendre hommage aux plus d’un million de victimes et faire réfléchir à la souffrance des survivants de ce sombre chapitre de l’histoire de l’humanité. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

POLITIQUE: Dans la lignée de l'affaire de harcèlement en ligne prolongée révélée dernièrement par la Valaisanne Franziska Biner, une demi-douzaine de politiciens romands racontent au média en ligne Watson leurs expériences en la matière. Le PLR vaudois Frédéric Borloz évoque des menaces directes et un incident où un homme cagoulé l’a suivi.

À Neuchâtel, la Verte Céline Vara dit avoir porté plainte à une dizaine de reprises et dénonce un acharnement, notamment contre les femmes, ainsi qu’un rôle amplificateur des réseaux sociaux. Elle relate encore la pression subie de la part de certains journalistes, évoquant un cas récent où «l'un d'eux a contacté la moitié de la République pour trouver de quoi monter une enquête contre moi et contre mon parti», assimilant cette démarche à du harcèlement.

À Genève, la Socialiste Carole-Anne Kast pointe des attaques sexistes et exige une meilleure modération des commentaires sous les articles en ligne. Les élus interrogés évoquent une défiance croissante et ses effets sur l’engagement politique.

CIRCULATION ROUTIERE: Le nombre de zones dangereuses, sur le réseau routier suisse a diminué au cours des dix dernières années, malgré l’augmentation du trafic. Entre 2022 et 2024, les autorités ont recensé près de 950 zones à forte concentration d’accidents, dont environ 100 sur les routes nationales. L’Office fédéral des routes (OFROU) prévoit de renforcer la sécurité sur trois sites en particulier: à Wangen-Brüttisellen (ZH), au portail du Gubrist à Weiningen (ZH) et à la jonction autoroutière d’Egerkingen (SO), avec des mesures d’envergure.

L’un des points les plus dangereux est la sortie de Wangen, juste avant l’échangeur de Brüttisellen. Les embouteillages quotidiens sur l’A1 y provoquent de nombreux accidents par collision arrière. Dès 2028, les bandes d’arrêt d’urgence devraient notamment être transformées en voies de circulation normales.

IMPOTS: Les différences cantonales en matière de déductions fiscales pour les primes d’assurance sont importantes, constate Blick. Pour l’année fiscale 2025, elles varient, pour une personne seule, de 1700 francs dans le canton d’Obwald à 5500 francs au Tessin. Certains cantons prévoient d’augmenter ces plafonds: à Schwyz, la déduction maximale passera à 4200 francs, tandis qu’à Zoug une hausse à 4600 francs est prévue pour 2026.

Au Tessin, une initiative populaire acceptée demande même un relèvement jusqu’à 9000 francs. Le canton de Genève applique une règle particulière: une déduction distincte pour l’assurance-maladie pourrait atteindre jusqu’à 17’520 francs pour l’année fiscale 2026.

PRECARITE: À Genève, l'association Jardin de Montbrillant rejette sa relocalisation sur la Rive gauche, telle que prévue par la Ville, rapporte la Tribune de Genève. Le déménagement de l’espace de consommation Quai 9 de la gare Cornavin vers la rue de Montbrillant oblige en effet l’association Jardin de Montbrillant à quitter ses locaux d’ici fin 2026. Si la fondation CarrefourRue & Coulou, qui gère le Jardin de Montbrillant, dit comprendre la relocalisation, elle refuse de s’installer sur la Rive gauche.

Sa directrice, Valérie Spagna, exige de «rester sur la Rive droite, dépourvue de restauration collective solidaire». L’association sert chaque jour 350 à 400 repas à des personnes précaires. Elle très ancrée dans le quartier des Grottes et veut continuer à répondre aux besoins locaux. Elle poursuit activement la recherche d’un nouveau lieu adapté dans ce secteur.

CAMPINGS VALAISANS: Menacé de fermeture pour cause de dangers naturels, le camping des Glaciers à La Fouly pourra finalement ouvrir partiellement cet été. Son gérant Alain Darbellay a convaincu les autorités grâce à de nouvelles mesures de sécurité, dont un système d’alarme surveillant le débit de la rivière et les précipitations. Le Nouvelliste, qui relate l'information, a par ailleurs fait le point de la situation des douze autres campings menacés de fermeture.

Six ont reçu un ordre de fermeture: Molignon à Evolène, Van d’en Haut à Salvan, Riverside et Brigga à Goms, Residenz Edelweiss à Saas-Balen ainsi que le couvert du Stand à Trient. Le Alphubel à Täsch est en discussions avec les autorités. Quatre campings étaient déjà fermés, temporairement ou définitivement (Altesch à Grengiols, Arolla à Evolène, Champsec à Val de Bagnes et Mischabel à Saas-Grund). «Enfin, le Clemenz CampingZone à Gampel-Bratsch indique ne pas se sentir concerné, sa zone présentant des dangers n’étant plus exploitée depuis quelque temps», précise le président de l'association valaisanne des campings, Christophe Valley.

PROCHE-ORIENT: L’ambassadeur d’Israël à Berne, Tibor Schlosser, a défendu, dans une interview accordée à Tamedia, l’extension de la peine de mort, la qualifiant de décision souveraine d’Israël. «Je comprends la position de la Suisse, selon laquelle la peine capitale viole la dignité humaine», a-t-il déclaré. Toutefois, il a souligné qu’en Israël, l’accent est également mis sur la dignité des victimes du terrorisme et de leurs familles, ainsi que sur la prévention de nouvelles attaques.

Selon lui, une condamnation à perpétuité ne constitue pas un effet dissuasif suffisant, certains détenus espérant être libérés lors d’échanges d’otages. Le Département fédéral des affaires étrangères est intervenu auprès de l’ambassadeur, rappelant que la Suisse s’oppose à la peine de mort.

LOGEMENT: Une analyse de la Neue Zürcher Zeitung s’est penchée sur le calcul des loyers dans les nouvelles constructions de l’agglomération zurichoise. Elle conclut que ce ne sont pas des rendements excessifs qui expliquent les loyers élevés, mais avant tout le prix très élevé des terrains. Dans l’exemple étudié, un appartement de 4,5 pièces de 95 m2 atteint un loyer mensuel d’environ 2900 francs.

Le rendement sous-jacent, de 2,8 %, reste nettement inférieur au plafond de 4,75 % autorisé par le Tribunal fédéral. Selon cette analyse, les principaux bénéficiaires ne sont donc pas les investisseurs, mais les vendeurs des terrains.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 07.04.2026

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (2001): Lancement de la sonde spatiale Mars Odyssey de la NASA pour explorer Mars.

- Il y a 135 ans (1891): Naissance du fabricant de jouets danois Ole Kirk Christiansen, fondateur de l'entreprise Lego en 1932.

- Il y a 260 ans (1766): Inauguration du Prater de Vienne.

Le dicton du jour

En avril, le sureau doit fleurir, sinon, le paysan va souffrir