blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Actu et dicton du jour Le fondateur du WEF sur écoute ? Un mystérieux appareil retrouvé chez lui

Un dispositif d'écoute a été découvert à Cologny (GE) dans la propriété de Klaus Schwab, fondateur du Forum économique mondial de Davos. KEYSTONE

Les points forts du jour

SALAIRES: L'Union syndicale suisse (USS) présente mardi son analyse de l'évolution des revenus en Suisse ces dernières années.

DÉFENSE: L'Office fédéral de l'armement armasuisse fait le point mardi sur l'état d'avancement des contrats de compensation liés à l'achat par la Suisse de 30 F-35A pour un peu plus de six milliards de francs.

ASSASSINAT: C'est le procès d'un féminicide qui se tient dès mardi matin à Vevey (VD). Le prévenu de 46 ans risque dix ans de prison au minimum et jusqu'à la réclusion à vie si c'est l'assassinat qui est retenu.

ANTISÉMITISME: Le verdict est attendu mardi à Dielsdorf (ZH) dans le procès de l'adolescent accusé d'avoir poignardé un juif orthodoxe en mars 2024 en pleine rue à Zurich.

FRANCE: L'avenir politique de Marine Le Pen, cheffe de file de l'extrême droite française, se joue mardi devant la cour d'appel de Paris.

DÉFENSE: Les pays de l'OTAN se retrouvent mardi et mercredi en sommet à Ankara, en Turquie, avec un objectif central: éviter que cette réunion ne déraille sous les coups de boutoir du président américain Donald Trump.

FOOTBALL: Les deux derniers 8es de finale de la Coupe du monde de football se disputent mardi soir, avec notamment le match de la Suisse contre la Colombie à partir de 22h00 à Vancouver, au Canada.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 7 juillet, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la langue kiswahili. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

WEF Un dispositif d'écoute a été découvert à Cologny (GE) dans la propriété de Klaus Schwab, fondateur du Forum économique mondial de Davos (WEF), rapporte mardi le journal Blick. Un spécialiste externe en sécurité a trouvé l'appareil et l'a remis à la police.

M. Schwab a porté plainte contre X et le parquet de Genève a ouvert une enquête. Il n'est pas clair si le dispositif était en état de marche et qui l'a installé. M. Schwab et ses collaborateurs n'ont pas souhaité s'exprimer à ce sujet, invoquant l'enquête en cours.

JO 2038: Le directeur exécutif des Jeux olympiques 2038 Christophe Dubi dit dans Le Temps de mardi ne pas craindre un vote populaire sur leur organisation en Suisse. «C'est un processus démocratique que nous respectons [...] J'y vois une étape, pas un problème», indique-t-il rappelant que des référendums en Allemagne en vue d'une candidature pour accueillir les JO 2036, 2040 ou 2044 «se sont soldés par de très forts pourcentages de soutien».

«En répartissant, non pas seulement les charges mais aussi les bénéfices [...] nous sommes mieux armés pour convaincre nos concitoyens», ajoute M. Dubi. A la fin juin, le Conseil fédéral a apporté son soutien de principe à l'organisation des JO 2038 en Suisse et a promis une contribution financière de 200 millions de francs. La gauche et l'UDC menace de lancer un référendum.

ENVIRONNEMENT: L'eau de refroidissement rejetée par les centrales nucléaires de Leibstadt (AG) et de Gösgen (SO) contribue au réchauffement du Rhin et de l'Aar, relèvent mardi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. Bien que ces installations atomiques soient équipées de tours de refroidissement, une partie de l'eau de refroidissement réchauffée se déverse dans les cours d'eau.

Les exploitants qualifient dans les journaux l'ampleur de ce réchauffement de «négligeable», mais la Fédération suisse de pêche (FSP) exige une réduction de la puissance des centrales. «Pour les poissons, des températures de l’eau supérieures à 25 degrés dépassent le seuil de tolérance», explique son directeur, David Bittner, dans les journaux.

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Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1996): une équipe spéciale du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie commence à exhumer des fosses communes dans l'ancienne enclave musulmane de Srebrenica, dans l'est de la Bosnie. Environ 8000 hommes et garçons bosniaques y ont été assassinés par les troupes serbes. Ce crime est considéré comme un génocide.

- Il y a 50 ans (1976): naissance de l'actrice française Bérénice Béjo ("The Artist», «OSS 117: Le Caire, nid d'espion").

- Il y a 80 ans (1946): naissance de l'acteur américain Joe Spano ("Capitaine Furillo», «NCIS: enquêtes spéciales").

- Il y a 90 ans (1936): naissance du pilote de Formule 1 fribourgeois Jo Siffert, vainqueur de deux grands prix durant sa carrière. Il est décédé en 1971.

Le dicton du jour