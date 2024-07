«Gaspillage d'argent»: le peuple suisse va-t-il voter sur l'Eurovision?

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Comme Nemo, le gagnant 2024 est suisse, il appartient, en principe, à la Suisse d'organiser le concours Eurovision en 2025. KEYSTONE

Les points forts du jour

DONNÉES: La fondation TA-SWISS présente mardi une étude sur l'héritage des données numériques: que doivent faire les héritiers et les descendants de ces données et documents numériques laissés par le défunt? L'étude examine la difficulté pour les descendants de faire face aux données numériques des défunts, sur Internet et ailleurs. Pour ce faire, elle utilise des approches issues de la sociologie, de la psychologie, de la philosophie et de l'éthique, en examinant aussi les enjeux juridiques.

MUSIQUE: Des dizaines de milliers de «Swifties» sont attendus à Zurich pour les deux concerts que la chanteuse américaine Taylor Swift donne mardi et mercredi au stade du Letzigrund. Lors de la prévente officielle, l'année dernière, tous les billets pour les deux concerts ont été vendus en 30 minutes. Face à l'affluence prévue, y compris de fans sans billet, la ville de Zurich a commencé à fermer des rues au trafic tout autour du stade du Letzigrund.

DÉFENSE: L'OTAN se retrouve mardi à Washington, pour un sommet, après 75 ans d'existence, censé confirmer son soutien à l'Ukraine. La réunion de deux jours sera aussi dominée par le climat d'incertitude politique aux Etats-Unis. A quatre mois de l'élection présidentielle, le président américain Joe Biden, 81 ans, doit en effet, jour après jour, prouver qu'il est non seulement capable de battre son rival républicain Donald Trump, mais aussi de gouverner la première puissance militaire mondiale.

ESPACE: Avec quatre ans de retard, la fusée européenne Ariane 6 doit s'élever mardi pour la première fois au-dessus de la jungle guyanaise, portant avec elle les espoirs de l'agence spatiale européenne (ESA) de retrouver un accès autonome à l'espace. A 16h00, les deux propulseurs d'appoint et le moteur de l'étage principal doivent s'allumer pour le décollage. En cas d'anomalie détectée jusqu'au dernier moment ou de météorologie capricieuse, une fenêtre de lancement de quatre heures est prévue. Depuis le dernier vol d'Ariane 5 il y a un an, les Européens ne peuvent plus mettre en orbite par eux-mêmes un satellite.

FOOTBALL: La première demi-finale de l'Euro de football se déroule mardi dès 21h00, à Munich. Equipe la plus convaincante depuis le début de la compétition parmi les quatre derniers prétendants au titre, l'Espagne fait figure de favorite face à la France. L'efficacité offensive sera la clé pour la Roja, dont la confiance a encore été augmentée par la victoire face à l'Allemagne en quart. Les Bleus de Didier Deschamps n'ont en effet encaissé qu'un seul but jusqu'ici, contre la Pologne, sur penalty.

Vu dans la presse

MUSIQUE: Le président de l'UDC Marcel Dettling se dit favorable mardi dans la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger à un vote sur l'organisation du concours Eurovision de la chanson en Suisse. «Il est juste que les citoyens puissent se prononcer et non pas simplement que la classe politique décide de ce gaspillage d'argent», précise-t-il.

Selon lui, l'argent devrait être donné aux personnes touchées par les intempéries «au lieu d'être jeté par les fenêtres pour cet événement arc-en-ciel embarrassant». La section bernoise de l'UDC veut lancer un référendum contre la candidature des villes de Berne et Bienne. L'UDC de la ville de Zurich a, en revanche, décidé de ne pas le lancer.

AGRICULTURE: Les résultats des premières récoltes, qui viennent de débuter en Suisse, sont décevants, tant en termes de quantité que de qualité, avertit mardi dans le journal 24 Heures Steve Corminboeuf, directeur de Vaud Céréales. «L'excès d'eau ce printemps a favorisé les maladies fongiques qui s'attaquent aux feuilles ou aux tiges des céréales», explique-t-il. «Dans le premier cas, le développement de l'épi est ensuite limité. Dans le second, la tige est fragilisée et plie au premier coup de vent», ajoute-t-il.

SUICIDE ASSISTÉ: Aucune association d'aide au suicide en Suisse n'utilisera la capsule Sarco, un dispositif destiné à provoquer la mort par asphyxie à l'azote, assure mardi dans Le Temps Jean-Jacques Bise, coprésident d'Exit. Selon Le Temps et le Blick, ce «sarcophage», créé par l'Australien Philip Nitschke et qui permet à une personne de se suicider sans aide extérieure, pourrait être utilisé dès ce mois-ci en Suisse.

«Cela ne correspond pas aux attentes de la population qui cherche à mourir dignement», explique dans le journal lémanique M. Bise, qui ne pense pas que la capsule Sarco sera utilisée en Suisse. M. Nitschke et «sa compagne cherchent à faire du 'buzz'», poursuit le responsable d'Exit, soulignant qu'ils n'ont «aucun lien avec la Suisse, aucune implantation».

MIGRATION: Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une procédure pénale contre cinq membres d'une bande de passeurs russes, qui auraient fait transiter illégalement plusieurs citoyens russes à travers la Suisse pour les amener en France, écrivent mardi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Un groupe d'enquête spécial a été mis sur pied par les autorités suisses et françaises, selon le MPC. La police française a arrêté le 28 mai onze personnes dans la région de Reims. Neuf personnes ont été placées en détention provisoire. Elles sont suspectées d'avoir transporté entre 250 et 300 Tchétchènes en France.

UKRAINE: Un jour avant la conférence pour la paix en Ukraine au Bürgenstock (NW), un coup de feu a été tiré involontairement à la caserne de Stans, située à proximité du site de la réunion, selon le Blick de mardi. Personne n'a été blessé, mais les personnes impliquées ont été priées de garder le silence. L'incident s'est produit lors d'un cours de répétition. La justice militaire a ouvert une enquête, a indiqué au journal le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 60 ans (1964): naissance de la chanteuse, guitariste et actrice américaine Courtney Love, veuve de Kurt Cobain.

- Il y a 65 ans (1959): naissance du chanteur et compositeur britannique Jim Kerr, membre du groupe Simple Minds.

- Il y a 130 ans (1894): naissance de l'ingénieur et inventeur américain Percy Spencer, considéré comme l'inventeur du four à micro-ondes (1950). En 1945, il avait découvert par hasard que les micro-ondes permettaient de réchauffer les aliments. Au cours de sa carrière, il a déposé 300 brevets. Il est décédé le 8 septembre 1970.

Le dicton du jour

«Avec Sainte-Procule, arrive la canicule».

