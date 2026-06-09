Genève: un festival aux protagonistes sulfureux menaçait «la moralité publique»

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

La justice genevoise a validé l'annulation par les autorités genevoises du festival Agapé de musique et d'art sacré en mai 2025. (image d'illustration) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

FINANCES: L'administration fédérale des finances publie mardi les chiffres liés à la péréquation financière. L'an dernier, Genève était devenu le principal contributeur pour les paiements compensatoires aux cantons dits pauvres, avec 543 millions de francs. Selon les données de l'administration fédérale, les autres cantons romands figurent pour la plupart parmi les plus pauvres du pays.

COMMERCE: Le Conseil des Etats devrait avaliser mardi une extension du travail dominical. Le projet prévoit une ouverture de douze dimanches par année pour les magasins, contre quatre actuellement. Il fait suite à une initiative du canton de Zurich, déposée en 2023. La gauche tentera de s'opposer à ce texte.

BILINGUISME: Bienne célèbre mardi les 30 ans de son bilinguisme. Le 9 juin 1996, la ville se déclarait officiellement bilingue. La fondation Forum du bilinguisme a vu le jour la même année. Le français a gagné de l'importance dans la cité horlogère ces dernières années. Lorsqu'on leur demande quelle est leur langue officielle, 45% des Biennois choisissent la langue de Molière et 55% l'allemand.

ONU: Quatre des cinq candidats au poste de secrétaire général de l'ONU débattront mardi à Genève, une première. Parmi eux, l'ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet, l'ancienne vice-présidente du Costa Rica Rebeca Grynspan et l'ex-ministre équatorienne des affaires étrangères María Fernanda Espinosa, toutes anciennes dirigeantes à l'ONU, seront dans la salle. L'ex-président sénégalais Macky Sall s'exprimera par vidéo. Le cinquième candidat, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), l'Argentin Rafael Grossi, sera dans une semaine à Genève.

FOOTBALL: L'équipe de Suisse de football féminine conclut la première phase des qualifications pour le Mondial 2027 mardi à partir de 19h00 à Lurgan face à l'Irlande du Nord. Les joueuses du sélectionneur Rafel Navarro sont déjà assurées de terminer au 1er rang du groupe B2 et d'être promues en Ligue A de la Ligue des nations. Mais les points obtenus dans la phase de groupes sont déterminants pour désigner les têtes de série des barrages, qui se dérouleront sur deux tours en automne.

Vu dans la presse

MUSIQUE: La justice genevoise a validé l'annulation par les autorités genevoises du festival Agapé de musique et d'art sacré en mai 2025, relate mardi Le Temps. La chambre administrative de la Cour de justice de Genève a estimé que l'Etat «ne pouvait raisonnablement exclure un risque d'atteinte à l'ordre public, en particulier à la moralité publique».

Le canton, qui avait loué une salle de concerts aux organisateurs, avait décidé de résilier le contrat la veille du lancement de la 17e édition de la manifestation, autour de laquelle gravite un homme exclu du clergé pour abus sexuels et qui avait invité deux artistes également controversés. L'association Agapé a saisi le Tribunal fédéral.

MOYEN-ORIENT: Le journaliste américano-jordanien Ali Abunimah expulsé de Suisse en janvier 2025, après avoir reçu à tort une interdiction de territoire, sera de retour à Zurich le 23 juin pour une conférence, annonce mardi Le Courrier. Le directeur du média en ligne Electronic Intifada a été invité par la Watermelon University, pour une discussion autour de la situation actuelle en Palestine et au Moyen-Orient.

Sollicité une première fois au début de l'année passée par la Watermelon University, il s'était vu signifier une interdiction de territoire émise par l'Office fédéral de la police (fedpol), après avoir été arrêté en pleine rue à Zurich. Saisi, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a désavoué en mars fedpol, estimant que sa décision n'était pas assez motivée.

MÉDECINE: La septantaine de décès suspects en chirurgie cardiaque de l'Hôpital universitaire de Zurich (USZ) entre 2016 et 2020 aura «tout de même des répercussions politiques», rapporte mardi le Tages-Anzeiger. Le PS zurichois réclame des règles plus strictes concernant les conflits d'intérêts des médecins.

Dans sa motion, le parti demande l'instauration d'une obligation légale de divulgation des conflits d'intérêts dans tous les hôpitaux du canton.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 09.06.2026

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025): décès de l'écrivain britannique Frederick Forsyth, maître du roman d'espionnage ("Chacal").

- Il y a 5 ans (2021): décès de l'actrice tchèque Libuse Safrankova, connue pour son rôle dans «Trois noisettes pour Cendrillon» (1973). Elle était née en 1952.

- Il y a 30 ans (1996): première édition de la Biennale européenne d'art contemporain (Manifesta 1).

- Il y a 45 ans (1981): naissance de l'actrice américaine Natalie Portman ("Léon», «Star Wars», «Black Swan").

- Il y a 70 ans (1956): naissance de l'écrivaine américaine Patricia Cornwell, auteure de romans policiers, dont les séries Kay Scarpetta, Jury Hammer et Andy Brazil, ou encore Winston «Win» Garano.

- Il y a 80 ans (1946): Bhumibol Adulyadej devient roi de Thaïlande. Né en 1927 aux Etats-Unis, il a vécu et étudié pendant près de 18 ans à Lausanne, de 1933 à 1951. Il est décédé en 2016.

Le dicton du jour

«Juin fait pousser le lin et juillet le rend fin».