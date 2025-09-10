Trois mois après la pénurie de fromage, Migros est toujours en difficulté

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

RETRAITES: Le débat sur le financement de la 13e rente AVS promet d'être tendu mercredi au National. Le Conseil fédéral table uniquement sur un relèvement de la TVA. Le Conseil des Etats s'est lui prononcé pour un financement mixte prévoyant une hausse de la TVA ainsi qu'une augmentation des cotisations salariales. La commission préparatoire du National privilégie elle un financement unique via la TVA, mais uniquement jusqu'en 2030.

ADOPTION: Le National devrait demander mercredi au Conseil fédéral de renoncer à l'interdiction des adoptions internationales. La motion de commission, largement soutenue au sein des partis, a été déposée après une décision gouvernementale en janvier dernier en la matière. Le Conseil fédéral estime qu'il s'agit de la meilleure option pour protéger les personnes concernées, surtout les enfants, contre les abus. Il n'y aurait pas de moratoire sur les adoptions en cours et les nouvelles demandes d'adoption continueraient à être possibles. Des exceptions seraient envisagées. Et les adoptions en Suisse resteraient autorisées.

SANTE: Plus de 100'000 personnes en Suisse demandent dans une pétition au Conseil fédéral de sauver le centre antipoisons «Tox Info Suisse». Selon eux, ce service d'accueil gratuit et accessible 24 heures sur 24 peut sauver des vies en cas d'intoxication. Les signatures seront remises ce mercredi à la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider lors d'une action devant la Chancellerie fédérale.

JUSTICE: Le procès de la fraude à la taxe CO2 se poursuit mercredi devant le Tribunal pénal fédéral. Après le réquisitoire du Ministère public de la Confédération, la parole est aux avocats de la défense. Les trois prévenus – deux importateurs de voitures et un ex-fonctionnaire de l'Office fédéral des routes – sont accusés d'avoir induit en erreur les systèmes informatiques de l'administration afin de réduire les taxes dues pour l'importation de véhicules particulièrement polluants.

ECONOMIE: Le géant du luxe Richemont tiendra son assemblée générale ordinaire ce mercredi matin. En fin de journée, l'exploitant d'aéroports Flughafen Zurich dévoilera ses statistiques passagers pour août à Kloten.

Vu dans la presse

LOUP. Le syndic du Chenit, Olivier Baudat, et onze autres élus de communes entre Nyon et Romainmôtiers ont été reçus par le conseiller d’État vaudois Vassilis Venizelos pour exprimer leurs inquiétudes face aux attaques de loups rapporte 24 heures sans donner la date de la rencontre. En amont, une vingtaine de communes avaient adressé un courrier critique pour réclamer des mesures plus strictes et davantage d’explications sur la situation après une série de prédations estivales. La rencontre, qualifiée de constructive et cordiale par les deux parties, a permis de clarifier certains malentendus et d’ouvrir un dialogue apaisé. M. Venizelos a rappelé que le cadre fédéral était appliqué au maximum pour la régulation dès 2025. Alors que l'abattage de la meute du Mont-Tendre a été ordonné, les communes demandent désormais que les gardes-faunes puissent agir sans entrave, même si la marge de manœuvre reste limitée.

BNS. Plusieurs investissements de la Banque nationale suisse (BNS) sont, selon la Radio et Télévision suisses alémaniques (SRF), critiqués à l’international. La BNS affirme ne pas investir dans des entreprises qui violent massivement les droits humains fondamentaux, mais dans plusieurs cas, cela semble pourtant être le cas. Concrètement, il s’agit de neuf entreprises. Celles-ci seraient coresponsables de violations des droits humains par Israël, selon les propos rapportés de la Rapporteuse spéciale de l’ONU pour les territoires palestiniens. Les entreprises citées figureraient dans le portefeuille de la BNS. La BNS n’a pas répondu aux questions précises de la SRF. Elle a toutefois indiqué qu’elle agissait dans le cadre des normes et valeurs fondamentales de la Suisse et qu’elle vérifiait régulièrement l’ensemble de ses placements.

COMMERCE DE DETAIL. Migros est toujours confrontée à des problèmes informatiques trois mois après leur apparition. Citant une personne au fait du projet, la Neue Zürcher Zeitung évoque des consultants peu diplomates, des collaborateurs épuisés et des solutions de fortune coûteuses. Les difficultés d’approvisionnement en fromage dues à un changement de logiciel sont connues, mais elles seraient d’une ampleur plus importante qu’annoncé jusqu’ici. En arrière-plan, des entreprises externes apporteraient leur soutien au distributeur. Des employés ont même dû remplacer les robots. Migros a toutefois assuré que la clientèle était pleinement approvisionnée depuis plusieurs semaines.

UNIVERSITE. Un professeur de l'UNIL donne une leçon consacrée au pèlerinage en marchant avec ses étudiants de Lausanne au Grand-Saint-Bernard, rapportent 24 heures et la Tribune de Genève. L'aventure de huit jours et huit cours se déroule sur 140 km le long de la Via Francigena. Olivier Bauer, professeur à l’Institut lémanique de théologie pratique de l’Université de Lausanne, a imaginé ce cours original extra muros avec comme objectif de faire vivre aux participants ce qu'ils étudieront. Le Pr Bauer n'est en pas à son coup d'essai: en 2022, il avait organisé un cours de découverte des sciences du sport en pratiquant la marche et la course à pied en plein air, sur le site de l’université.

COMMERCE. L’invitation adressée par Rolex au président américain Donald Trump pour la finale de l’US Open n’avait pas été coordonnée avec la Confédération. C’est ce qu’a indiqué le Département fédéral de l’économie à la demande de la Neue Zürcher Zeitung. Le Conseil fédéral n’utilise pas le tournoi de tennis comme plateforme de discussions, a-t-il été précisé. Lors de la rencontre du ministre de l’Economie Guy Parmelin avec des ministres du gouvernement américain vendredi dernier, aucun représentant de l’industrie horlogère n’était présent. Le fabricant suisse de montres peut toutefois rester confiant: selon le journal, de nombreux analystes estiment que les ventes de montres Rolex aux États-Unis devraient rester élevées.

ASSOCIATION ECONOMIQUE. Jan Atteslander, responsable des affaires internationales au sein de la faîtière Economiesuisse, va quitter l’organisation après avoir refusé une résiliation-modification de son contrat, révèlent les titres CH Media. Cinq membres de la direction avaient été placés devant le choix d’accepter la réorganisation du syndicat patronal. M. Atteslander a décliné. Depuis le 1er septembre, la direction a été réduite de dix à cinq membres, dans le but de rendre l’organisation plus efficace, plus performante et plus visible.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020): Décès de l'actrice britannique Diana Rigg, connue pour son rôle d'Emma Peel dans la série «Chapeau melon et bottes de cuir». Elle a également joué le rôle de l'épouse de James Bond dans «Au service secret de Sa Majesté» et dans la série «Game of Thrones». Elle était née en 1938.

- Il y a 10 ans (2015): Décès du typographe bernois Adrian Frutiger à l'âge de 87 ans. Il a créé une vingtaine de polices d'écriture, notamment «Frutiger», «Univers» et «Roissy».

- Il y a 75 ans (1950): Naissance de Joe Perry, guitariste principal, deuxième chanteur et auteur-compositeur du groupe de rock Aerosmith.

Le dicton du jour

À la Sainte-Inès,Travaille sans cesse