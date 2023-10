blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

L’OTAN, dont la Suisse ne fait pas partie, veut ouvrir un bureau de liaison sur le site de l’ONU à Genève. IMAGO/NurPhoto

Le point fort du jour

PROCHE-ORIENT: La compagnie aérienne Swiss organise un second vol d'évacuation en direction d'Israël. Le vol décollera de Zurich à 11h55 et atterrira à Tel Aviv à 17h05, heure locale. Le vol de retour décollera à 18h05 pour atterrir à Zurich à 21h25. Pour ce second vol d'évacuation, la compagnie a prévu un Airbus A321neo, d'une capacité de 215 places. Mardi, 224 personnes en provenance d'Israël ont été évacuées.

Vu dans la presse

ORGANISATIONS INTERNATIONALES: L’OTAN, dont la Suisse ne fait pas partie, veut ouvrir un bureau de liaison sur le site de l’ONU à Genève. L’alliance de défense l’a fait savoir dans un communiqué du 11 juillet, indiquent les titres Tamedia.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), qui confirme les faits, serait déjà occupé à préparer l’arrivée de l’OTAN en Suisse après une décision du Conseil fédéral.

Ce bureau ne représenterait pas un bureau bilatéral de l’alliance avec la Suisse officielle mais un bureau de liaison entre l’OTAN et les organisations internationales ayant leur siège à Genève, précise un porte-parole du DFAE.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2022): Décès de l'actrice, chanteuse et écrivaine britannique Angela Lansbury à l'âge de 96 ans. Elle s'est fait connaître grâce au rôle de Jessica Fletcher dans la série télévisée «Arabesque».

- Il y a 10 ans (2013): Décès à Rome de l'ancien dirigeant SS Erich Priebke à l'âge de 100 ans. Erich Priebke a participé aux exécutions d'otages près des grottes ardéatines pendant la Seconde Guerre mondiale. 335 civils avaient alors été abattus. Il a été condamné en 1998 à la prison à vie pour crimes de guerre. Cette peine a été commuée en assignation à résidence pour des raisons d'âge.

- Il y a 15 ans (2008): Décès de l'homme politique autrichien Jörg Haider, ancien ministre-président de Carinthie. Le dirigeant d'extrême droite est mort dans un accident de voiture à Lambichl près de Klagenfurt. Il était né en 1950.

- Il y a 25 ans (1998): Le pape Jean Paul II canonise la religieuse Edith Stein, assassinée à Auschwitz. Il s'agit de la première canonisation d'une catholique d'origine juive dans l'histoire de l'Eglise.

- Il y a 65 ans (1958): Les Etats-Unis lancent leur première sonde spatiale «Pioneer 1» depuis Cap Canaveral.

- Il y a 95 ans (1928): Le dirigeable LZ 127 «Graf Zeppelin» décolle de Friedrichshafen pour son premier vol transatlantique avec des passagers à bord.

Le dicton du jour

«Octobre n'a jamais passé sans qu'il y ait cidre brassé»

ro, ats