blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

ATS

Les points forts du jour

COOPERATION: La coopération internationale devrait disposer de 11,27 milliards de francs pour la période 2025-2028, dont 1,5 milliard pour l'Ukraine. Le Conseil des Etats discute ce mercredi des crédits demandés par le Conseil fédéral.

BUDGET CULTUREL: Le Conseil national se penche mercredi sur le budget dédié à la culture pour les années 2025 à 2028. L'enveloppe de près d'un milliard de francs ne devrait pas être contestée. Les députés risquent toutefois de débattre sur une coupe dans le montant prévu pour Pro Helvetia. La marge de manoeuvre à accorder à la commission sur l'art spolié va également sûrement susciter de vives discussions.

EUROVISION: Le Grand Conseil de Bâle-Ville se prononce mercredi sur le crédit de 34,96 millions de francs que le canton entend attribuer à l'organisation du Concours Eurovision 2025. Il s'agit d'une formalité, tous les partis du Parlement soutenant cette dépense. L'UDF, non représentée dans le législatif, a annoncé toutefois qu'elle allait lancer le référendum. Le grand évènement a lieu les 13, 15 et 17 mai prochains.

ETATS-UNIS: La vice-présidente américaine Kamala Harris et le président Joe Biden doivent se rendre mercredi sur le site du World Trade Center à New York pour commémorer les attentats terroristes du 11 septembre 2001. L'ancien président Donald Trump envisage de faire de même.

Vu dans la presse

CAISSES-MALADIE: Selon une étude, une participation plus élevée des assurés permettrait d'économiser environ 1,2 milliard de francs par an dans le domaine de la santé. Pour cela, la franchise minimale devrait passer de 300 à 500 francs, rapporte la Neue Zürcher Zeitung en se basant sur une étude réalisée par le Basler Center for Health Economics à la demande de la caisse maladie Helsana. Selon cette étude, les assurés ayant une franchise de 500 francs bénéficient d'environ 200 francs de prestations de santé en moins par an que les personnes ayant une franchise de 300 francs.

PROCHE-ORIENT: L'ancien conseiller fédéral Joseph Deiss regrette le vote par le Conseil national d'une motion demandant la suppression de l'aide de la Confédération à l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA). Dans une interview au Temps, l'ancien président de l'Assemblée générale de l'ONU estime que cette situation générale de non-respect du droit international est «délétère». Selon lui, la Suisse, pays dépositaire des Conventions de Genève, devrait s'exprimer de manière «plus courageuse». «Nous devrions être les missionnaires des droits de l'homme».

PHARMA: Le groupe agrochimique Syngenta a annoncé la suppression de plus de 10% des postes de son siège social. Environ 150 des 1100 emplois à Bâle seront supprimés cette année, rapportent les journaux alémaniques du groupe Tamedia. «Les suppressions concernent tous les secteurs et tous les niveaux hiérarchiques», a déclaré Alexandra Brand, vice-présidente chez Syngenta. Une procédure de consultation est en cours. L'entreprise ne peut pas encore faire de déclarations pour 2025. Le siège de Syngenta et du groupe Syngenta restera à Bâle. Selon les journaux du groupe Tamedia, Syngenta souffre de deux problèmes: la faiblesse des ventes de semences et de désherbants ainsi qu'une montagne de dettes.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 11.09.2024

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2004): Décès du parolier américain Fred Ebb. Il avait signé les chansons de comédies musicales «Cabaret», «Chicago» et «Zorba», ainsi que le titre «New York, New York».

- Il y a 30 ans (1994): Décès de l'actrice américaine Jessica Tandy à l'âge de 85 ans. Elle avait obtenu un Oscar en 1989 pour son interprétation dans «Driving Miss Daisy».

- Il y a 75 ans (1949): Le peuple et les cantons approuvent l'initiative populaire «Retour à la démocratie directe». Ce texte a mis fin au régime des pleins pouvoirs qui conférait au Conseil fédéral et au Parlement des droits spéciaux liés à la guerre et à la crise économique.

- Il y a 80 ans (1944): 234 avions britanniques bombardent pendant 25 minutes, à partir de 23h55, la ville allemande de Darmstadt avec des bombes explosives et incendiaires. Ce déluge de feu fera 11'000 morts et 65'000 sans-abris.

- Il y a 500 ans (1724): Naissance du poète français Pierre de Ronsard, le «prince des poètes et poète des princes» ("Odes», «Amours», «Les sonnets pour Hélène"). Il est décédé en 1585.

Le dicton du jour

En septembre si trois jours il tonne, c'est un nouveau bail pour l'automne

ro, ats