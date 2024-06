blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Deux femmes ayant propagé sur internet la rumeur selon laquelle Brigitte Macron était une femme transgenre sont jugées en diffamation mercredi après-midi à Paris. Keystone

Les points forts du jour

FOOTBALL: La Suisse dispute ce mercredi à 21h00 son deuxième match de l'Euro 2024 face à l'Ecosse à Cologne. Un nouveau succès après celui contre la Hongrie (3-1) validerait la qualification de la Nati pour les huitièmes de finale. Les hommes de Murat Yakin devront se méfier d'Ecossais revanchards après leur déroute contre l'Allemagne lors du match d'ouverture (défaite 1-5). Le pays-hôte affronte quant à lui la Hongrie à 18h00, tandis que dans le groupe B, l'Albanie défie la Croatie à 15h00.

TRANSPORTS: L'Union suisse des transports publics présente ce mercredi ses revendications visant à couvrir les coûts liés aux offres supplémentaires prévues dans le trafic régional des voyageurs et dans le trafic local. Selon elle, bien que les nouveaux clients en assument une bonne partie, la Confédération et les cantons se doivent de participer financièrement aux surcoûts.

FRANCE: Deux femmes ayant propagé sur internet la rumeur selon laquelle Brigitte Macron était une femme transgenre sont jugées en diffamation mercredi après-midi à Paris. La fausse information avait connu un écho important après la diffusion d'une vidéo sur Youtube, s'exportant même à l'international – notamment aux Etats-Unis, où elle est devenue virale à l'extrême droite, en pleine campagne présidentielle.

La Première Dame de France, qui ne sera pas présente à l'audience, a porté plainte pour diffamation publique en janvier 2022, conduisant au renvoi des deux femmes devant le tribunal correctionnel.

PROCES – VD: Un jeune homme atteint d'autisme comparaît ce mercredi devant le Tribunal criminel d'Yverdon (VD) pour l'assassinat de son frère, lui aussi autiste. Il est accusé d'avoir tué son cadet à coups de hache et de lui avoir bouté le feu, un après-midi d'avril 2020 sur un chemin forestier. L'acte d'accusation ne dit rien de la raison qui aurait poussé cet homme de 18 ans à tuer son frère, ni des expertises psychiatriques qui ont été menées depuis son arrestation. Le procès, prévu jusqu'à jeudi, devrait apporter des réponses.

COREE DU NORD: Le président russe Vladimir Poutine est arrivé tôt mercredi en Corée du Nord pour une visite exceptionnelle devant permettre de renforcer les liens en matière de défense entre les deux pays dotés de l'arme nucléaire dans le contexte de l'opération militaire russe en Ukraine. D'après un document publié mardi par le Kremlin, la Russie envisage de signer un traité de «partenariat stratégique» avec la Corée du Nord.

AUJOUR'HUI, C'EST...: Comme tous les 19 juin, c'est aujourd'hui la journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit. Les violences sexuelles liées aux conflits ont des effets néfastes à long terme sur les victimes et sont utilisées comme tactique de guerre, de torture et de terrorisme. Elles ont des répercussions sur la santé physique, sexuelle, reproductive et mentale et sont en mesure de détruire le tissu social des communautés. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

SÉCURITÉ: L'enquête sur un agent russe présumé n'est pas un cas isolé, a expliqué le procureur fédéral Stefan Blättler dans une interview accordée à la Neue Zürcher Zeitung. En communiquant sur l'enquête contre le Russe, le Ministère public de la Confédération a voulu donner un signal.

Il a encore justifié l'utilisation d'une communication réservée par le fait que les intérêts en jeu dans les délits contre la sécurité de l'Etat sont différents de ceux des autres délits. «Si nous ne disons rien, cela ne signifie pas que nous ne faisons rien», a-t-il déclaré.

EDUCATION: Le PLR discutera samedi de la suppression de l'anglais et du français à l'école primaire. Au niveau primaire, l'apprentissage de la première langue doit être prioritaire, écrivent les journaux de CH Media. La proposition doit être adoptée lors de l'assemblée des délégués. Selon le projet, la priorité doit être donnée au français plutôt qu'à l'anglais. Le développement des séjours linguistiques dans le secondaire devrait également être examiné.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): Décès de l'ancien conseiller fédéral socialiste neuchâtelois Pierre Aubert à l'âge de 94 ans.

- Il y a un an (2023): La compagnie aérienne indienne à bas coût Indigo commande 500 avions A320 à Airbus pour 55 milliards de dollars. Il s'agit du plus gros contrat dans l'aviation civile.

- Il y a 10 ans (2014): Le prince héritier Felipe de Bourbon devient le roi Felipe VI d'Espagne, succédant à son père Juan Carlos, qui a officiellement abdiqué la veille.

- Il y a 15 ans (2009): Décès du musicien et compositeur indien Ali Akbar Khan. Invité par Yehudi Menuhin, il a fait connaître la musique classique indienne en Occident dans les années 1950. Il a composé la musique de plusieurs films, dont «Little Buddha» de Bernardo Bertolucci. Avec le joueur de sitar Ravi Shankar, il a joué au concert for Bangladesh en 1971. Il était né le 14 février 1922.

- Il y a 25 ans (1999): Sion se voit refuser l'organisation des jeux Olympiques d'hiver 2006. Le Comité international olympique retient la candidature de Turin.

- Il y a 70 ans (1954): Naissance de l'actrice américaine Kathleen Turner ("La guerre des Rose», «A la poursuite du diamant vert», «Peggy Sue s'est mariée").

- Il y a 130 ans (1894): Naissance de l'ancien conseiller national et syndicaliste Hans Oprecht (PS/ZH). Président du PS de 1936 à 1952, il fut, avec son frère Emil, l'une des figures de proue du mouvement antifasciste en Suisse. Il a présidé la SSR de 1960 à 1964. Il est mort le 21 juin 1978.

Le dicton du jour

«Saint-Gervais, quand il est beau, tire Médard et Barnabé de l'eau».

