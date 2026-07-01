blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

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Actu & Diction du jour Drame de Crans-Montana : le président de la commune reconnaît avoir «manqué d'humanité»

Les points forts du jour

CONSEIL FEDERAL : Le chef du DETEC Albert Rösti tient sa sortie estivale annuelle mercredi. A cette occasion, le conseiller fédéral abordera des thèmes d'actualité de son département et donnera un aperçu des perspectives pour le second semestre.

RELIGION : La Fraternité Saint-Pie X, communauté catholique traditionaliste basée à Ecône (VS) influente dans les milieux conservateurs, veut ordonner ce mercredi ses propres évêques, sans l'accord du Vatican. Pour le Saint-Siège, il s'agirait d'un acte d'insubordination direct, qui entraînerait une excommunication automatique des évêques.

FOOTBALL : Trois rencontres des 16es de finale du Mondial 2026 sont au programme de la soirée de mercredi: Angleterre - RD Congo (18h00), Belgique - Sénégal (22h00) et Etats-Unis - Bosnie (2h00 du matin jeudi).

TENNIS : Belinda Bencic joue mercredi son 2e tour à Wimbledon face à la Chinoise Wang Xinyu (WTA 39). La Sait-Galloise, demi-finaliste sur le gazon londonien l'an passé, aura la faveur des pronostics après avoir vécu un premier tour tranquille contre la 276e joueuse mondiale (6-2 6-1).

Vu dans la presse

DRAME DE CRANS-MONTANA Six mois après l'incendie de Crans-Montana (VS), le président de la commune Nicolas Féraud revient sur le drame dans la NZZ. «J'ai manqué d'humanité alors que tant de personnes en avaient besoin», reconnaît-il, regrettant de ne pas avoir présenté d'excuses lors de la conférence de presse du 6 janvier.

À l'époque, il s'était concentré sur les faits. «Nous étions désemparés, épuisés et bouleversés par cette tragédie», dit-il.

DROITS DE DOUANE

La politique du Conseil fédéral vis-à-vis des Etats-Unis suscite des critiques au Parlement, selon les journaux alémaniques du groupe Tamedia. Il est accusé de faire des concessions unilatérales à Washington et de contourner le Parlement en modifiant des ordonnances.

Le président de la Confédération Guy Parmelin n'aurait informé les commissions de politique étrangère qu'après la décision du Conseil fédéral concernant ce changement de stratégie.

Pour le président de la commission du Conseil des Etats, Carlo Sommaruga (PS/GE), cette démarche est «assez autoritaire». Des élus PLR et Vert'libéraux mettent en garde contre de nouvelles concessions unilatérales et déplorent le manque de sécurité juridique face à la menace de nouveaux droits de douane américains.

TOILETTES PUBLIQUES

La Ville de Lausanne veut mettre fin aux longues files d'attente devant les WC femmes. Interpellée lors d'un récent Conseil communal, la municipale Florence Germond s'est engagée à ne plus genrer certaines toilettes publiques, écrit 24 Heures.

Dans les endroits où il y a des cabines séparées autonettoyantes, il pourrait être intéressant d'avoir des cabines non genrées qui permettent de mieux en répartir les usages, a-t-elle dit, citée par le journal vaudois.

PROTECTION DE L'ENFANCE

Les camps pour enfants gérés par des communes ou des associations n'ont aucune obligation de contrôler les antécédents judiciaires de leurs équipes, rapporte 24 heures.

Un vide juridique dénoncé par des spécialistes de la protection de l'enfance. Pour l'avocate Charlotte Iselin, «le système est extrêmement lacunaire et ne repose sur aucune règle contraignante pour une partie de ces structures».

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2021) : La Poste suisse lève l'obligation de télétravail mise en place pendant la pandémie de coronavirus.

- Il y a 30 ans (1996) : L'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, le Liechtenstein et quatre pays comptant des minorités germanophones signent à Vienne une déclaration sur la réforme de l'orthographe allemande. La nouvelle orthographe devient obligatoire dans les écoles et les administrations en 2005.

- Il y a 30 ans (1996) : La loi sur l'égalité entre femmes et hommes entre en vigueur en Suisse. Elle vise à faire respecter le principe constitutionnel de l'égalité de traitement juridique entre femmes et hommes dans la vie professionnelle.

- Il y a 80 ans (1946) : Début de la construction de l'aéroport de Zurich-Kloten. Il sera ouvert en 1953.

- Il y a 100 ans (1926) : Naissance du compositeur et chef d'orchestre allemand Hans Werner Henze, considéré comme l'un des compositeurs allemands les plus importants du XXe siècle. Il a écrit dix symphonies et une vingtaine d'opéras. Il est décédé en 2012.

- Il y a 110 ans (1916) : Naissance à Tokyo de l'actrice américaine Olivia de Havilland ("Les Aventures de Robin des Bois», «Autant en emporte le vent"). Elle est décédée en 2020.

Le dicton du jour