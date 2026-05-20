Plus de 75'000 contrôles - une route romande est prisée des chauffards

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 20.05.2026

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

DROIT DU BAIL : HabitatDurable, le pendant écologique des chambres immobilières traditionnelles, présente mercredi ses arguments contre la modification d'ordonnance liée au bail, en cours de consultation. Le projet du Conseil fédéral, qui répond à une demande du Parlement, doit clarifier le rendement net admissible pour les immeubles d'habitation ou à usage commercial. Il prévoit un mécanisme liant explicitement le rendement admissible au taux d'intérêt de référence. HabitatDurable s'oppose à l'augmentation du rendement et dénonce une révision «partielle» qui ne ferait qu'aggraver les problèmes sur le marché du logement.

ARTS VIVANTS : le Festival Belluard Bollwerk présente mercredi devant la presse sa 43e édition, intitulée underground complicities et prévue du 25 juin au 4 juillet. La manifestation entend poursuivre sa recherche artistique autour de la terre et du sol en explorant les multiples strates, sédiments et abysses du sous-sol, ainsi que les relations et complicités qu’entretiennent le monde souterrain et la surface.

FOOTBALL : Le Genevois Johan Manzambi et ses coéquipiers du SC Fribourg disputent la finale d'Europa League mercredi (21h). Pour la première finale européenne du club, ils affrontent Aston Villa à Istanbul. Auteur du but libérateur lors du match retour face à Braga en demi-finale remporté 3-1 (défaite 1-0 à l'aller), Manzambi veut passer un nouveau cap avec Fribourg, qui s'est déjà assuré plus de 30 millions d'euros en prime à la faveur de son parcours européen. En Turquie, les Allemands retrouveront une équipe dirigée par un entraîneur, Unaï Emery, qui a fait de l'Europa League sa compétition fétiche. L'entraîneur de 54 ans a déjà disputé à cinq reprises la finale de la compétition européenne, et l'a remporté 4 fois.

HOCKEY SUR GLACE : La Suisse dispute mercredi son 4e match dans le Championnat du monde en Suisse. Après trois succès convaincants, la sélection de Jan Cadieux veut enchaîner face à l'Autriche, qui est invaincue après ses deux premières rencontres. Co-leader du groupe A avec la Finlande, la Suisse a l'occasion d'engranger de précieux points lui permettant d'envisager sereinement sa qualification en quart de finale.

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 20 mai, c'est aujourd'hui la journée mondiale des abeilles. Elle vise à faire mieux connaître la contribution essentielle des abeilles et des autres pollinisateurs à la santé des êtres humains et de la planète, ainsi que les nombreux problèmes qui touchent aujourd’hui ces insectes. Toutes les informations sur le site de l'ONU: https://www.fao.org/world-bee-day/fr

Vu dans la presse

CIRCULATION ROUTIERE : Depuis avril, la police cantonale vaudoise a contrôlé plus de 75’000 usagers pour la vitesse au col du Mollendruz, un spot prisé des chauffards, particulièrement de ceux circulant en deux-roues. Ces opérations ont conduit au retrait de 40 permis de conduire, ainsi qu’à 198 dénonciations, rapporte 24 heures. Face à une situation jugée récurrente et dangereuse par les riverains, les autorités ont renforcé leur présence sur le terrain. Le syndic de Mont-la-Villle, Patrick Agassis s'en félicite: «Nous avons eu une séance constructive avec la gendarmerie et nous voyons enfin leur présence sur le terrain depuis le retour des beaux jours (...) Cela apaise immédiatement la situation», a confié l'élu au quotidien vaudois, regrettant toutefois l'extrême réactivité des chauffards qui ne tardent jamais à annoncer le départ des policiers sur des groupes dédiés sur des canaux de communication.

JUSTICE : Le Tribunal du district de Sion a condamné mardi deux membres des Hells Angels pour avoir poursuivi et frappé un rival des Bandidos à coups de marteau, rapportent le Nouvelliste, 24 heures, la Tribune de Genève et la RTS. Un quadragénaire écope de 30 mois de prison ferme. Un trentenaire est lui condamné à 28 mois, dont 14 ferme, pour tentative de lésions corporelles graves et violation qualifiée des règles de la circulation. Le tribunal a aussi ordonné la confiscation de leurs Harley-Davidson afin de couvrir les frais de justice. Le trentenaire, en possession de plusieurs armes prohibées, reçoit en outre 40 jours-amende et 800 francs d’amende. Le juge a renoncé à prononcer une mesure d'expulsion contre ce Nord-Macédonien.

PRISONS : Un rapport interne obtenu par ArcInfo met en lumière les profondes difficultés de l’Office d’exécution des sanctions et de probation (OESP), au coeur de la crise du Service pénitentiaire neuchâtelois (SPNE). Réalisé entre décembre 2025 et mars 2026, le document évoque une «instabilité structurelle», un turnover élevé, des absences prolongées de cadres et une perte de confiance envers la hiérarchie. L’office souffre d’une organisation jugée floue, trop dépendante des individus et marquée par une forte fatigue psychique. Le rapport souligne aussi un éloignement entre la direction et le terrain, ainsi qu’un manque d’anticipation dans la gestion des ressources et de la charge de travail. Selon le document, la crise s'est construite sur plusieurs années et n'est pas directement imputable à l'ancienne directrice qui a démissionné en avril dernier.

COMMERCE : La société zougoise de private equity Partners Group dépend, selon les titres CH Media, du bon vouloir des autorités américaines pour ses investissements aux États-Unis. En cause, ses acquisitions d’infrastructures sensibles, notamment des centrales à gaz, qui nécessitent à chaque fois une autorisation de Washington, ces actifs étant considérés comme critiques. Cette situation relance les interrogations autour du rôle d’Alfred Gantner, cofondateur de Partners Group et membre du «Team Switzerland», qui avait rencontré l’ancien président américain Donald Trump l’automne dernier. Le groupe investit depuis plusieurs mois massivement dans des centrales électriques aux États-Unis. Interrogé, Alfred Gantner affirme qu’il n’existe «aucun conflit d’intérêts» dans ses activités ou ses engagements.

SUISSE – UE : La question de savoir quelle commission du Conseil national doit examiner en premier un éventuel référendum nécessitant la double majorité du peuple et des cantons pour le paquet d’accords avec l’Union européenne suscite des tensions, selon la Neue Zürcher Zeitung. Après que la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats s’est prononcée en faveur d’une majorité des cantons, la Commission de politique extérieure du Conseil national a demandé à reprendre le dossier. Cette dernière est considérée comme plutôt favorable à l’Europe, contrairement à la Commission des institutions politiques, jugée plus eurosceptique. Le Bureau du Conseil national s’est saisi du dossier. Son président, Pierre-André Page (UDC/FR), voulait trancher début juin, mais la majorité proeuropéenne du Bureau soutiendrait une attribution à la Commission de politique extérieure. Une décision est attendue mercredi.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 35 ans (1991) : Naissance du chanteur vaudois Bastian Baker ("Lucky").

- Il y a 80 ans (1946) : Naissance de la chanteuse et actrice américaine Cher, lauréate d'un Oscar ("Eclair de lune» en 1988), d'un Grammy, d'un Emmy et d'un Golden Globe.

- Il y a 80 ans (1946) : Décès du compositeur, pianiste et pédagogue musical suisse Emil Frey. On lui doit notamment deux symphonies et des concertos pour violon, piano et violoncelle.

- Il y a 125 ans (1901) : Naissance du joueur d'échecs néerlandais Max Euwe, cinquième champion du monde officiel d'échecs (1935-1937). Il a présidé la Fédération internationale des échecs (FIDE) de 1970 à 1978.

- Il y a 130 ans (1896) : décès de la compositrice et pianiste allemande Clara Schumann, épouse du compositeur Robert Schumann. Considérée comme l'une des plus grandes pianistes de l'époque romantique, elle compose notamment des concertos pour piano et de la musique de chambre.

Le dicton du jour

«Brouillard de mai, chaleur de juin, amènent la moisson à point»