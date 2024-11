blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

De plus en plus d’assureurs maladie ne disposent plus des réserves minimales leur permettant de faire face à un imprévu, selon une étude de Deloitte. KEYSTONE

ATS

Les points forts du jour

HOMOPHOBIE: Quelle est l'attitude de la population suisse vis-à-vis de la communauté LGBTQIA+? Amnesty International et les organisations LGBTQIA+ publient ce mercredi les résultats d'un sondage mené par l'institut gfs.bern. Elles présentent également diverses mesures destinées à prévenir la violence et la haine homophobe et à favoriser une meilleure acceptation des groupes minoritaires.

CLIMAT: L'ONG Germanwatch, le New Climate Institute et le Climate Action Network publient ce mercredi leur indice de performance sur le changement climatique (CCPI). Ce classement, établi depuis 2005, s'intéresse à 63 pays et à l'UE, qui, ensemble, sont responsables de plus de 90% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. L'an dernier, la Suisse s'était classée à la 21e place, un rang qualifié de «médiocre» par Greenpeace. C'était à peine mieux qu'en 2023 (22e) et nettement moins bien qu'en 2022 (15e) et 2021 (14e).

FRANCE: L'humoriste Pierre Palmade est jugé ce mercredi à Melun pour le grave accident de la route qu'il a causé l'an dernier en région parisienne sous l'emprise de stupéfiants. L'accident s'était produit le 10 février 2023 en fin de journée lorsque la voiture conduite par Pierre Palmade percute un véhicule venant en face. Outre le comédien, l'accident fait trois blessés graves d'une même famille: un homme de 38 ans, son fils de six ans et sa belle-soeur de 27 ans, qui perd après la collision le bébé qu'elle attendait. Renvoyé devant le tribunal pour le seul chef de blessures involontaires, aggravées par la prise de drogues, l'artiste encourt ainsi une peine de quatorze ans d'emprisonnement et 200'000 euros d'amende.

JUSTICE INTERNATIONALE: La Cour pénale internationale (CPI) prononce ce mercredi la peine retenue contre un chef de la police islamique djihadiste malien. Cet homme de 46 ans avait été condamné en juin pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Tombouctou, alors sous le joug djihadiste, entre avril 2012 et janvier 2013. Selon la CPI, «les juges peuvent prononcer une peine d'emprisonnement de 30 ans maximum ou, si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient, un emprisonnement à perpétuité».

HOCKEY SUR GLACE: En hockey sur glace, Genève-Servette aborde le match retour du 8e de finale de Ligue des Champions qui l'oppose mercredi à Lausanne dans une position plus que confortable. Le tenant du trophée est à l'abri après sa démonstration du match aller: il est allé s'imposer 5-0 sur la glace vaudoise huit jours plus tôt. Mais on se gardera de tout excès de confiance du côté du club des Vernets.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 20 novembre, c'est aujourd'hui la Journée internationale de l'enfance. Cette journée vise à sensibiliser le public aux droits de l’enfant et promouvoir et mettre en lumière ceux-ci. Elle se veut aussi l'occasion de transformer cette date en actes concrets en faveur des enfants partout dans le monde. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

AUJOURD'HUI, C'EST AUSSI...: Comme chaque 20 novembre, c'est aujourd'hui la Journée internationale de l'industrialisation de l'Afrique. Pour l'ONU, le développement industriel, dans les pays africains, est une condition indispensable d’une croissance soutenue et inclusive. Toutes les infos sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

CAISSES MALADIE SOUS PRESSION: Onze caisses maladie affichent une solvabilité insuffisante. De plus en plus d’assureurs maladie ne disposent plus des réserves minimales leur permettant de faire face à un imprévu, selon une étude de Deloitte, lit-on dans L'Agefi. Le nombre de caisses maladie sous le seuil minimal de solvabilité de 100% fixé par la Confédération est passé de deux en 2021 à onze en 2024. Au-delà de ces cas, l’érosion des réserves touche l’ensemble du secteur, en raison notamment de la hausse imprévue et rapide des coûts de la santé, combinée aux corrections des marchés financiers en 2022.

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) se veut toutefois rassurant et affirme que «les caisses maladie ayant un taux inférieur à 100% restent solvables». Un optimisme que ne partage pas le cabinet de conseil Deloitte, qui met en avant dans une étude des risques croissants. «Les réserves des assureurs maladie s’épuisent de plus en plus», prévient un de ses experts.

Parmi les mesures identifiées pour remédier à cette situation, certaines impliquent une intervention étatique, ce qui n’est pas du goût de la caisse maladie CSS: elle estime que «les réserves ne doivent pas servir d’instrument politique» et qu’il est préférable de laisser les assureurs gérer leurs finances.

APP RAIFFEISEN: Le groupe Raiffeisen (Suisse) ne proposera pas à ses clients l’application maison promise depuis des années, ont appris les rédactions de 24 Heures et de la Tribune de Genève. Cette dernière était censée réunir dans un même portail tous les services digitaux de l’établissement. Développée depuis 2020, l’app devait être lancée en grande pompe en 2025.

«Plus de 100 millions de francs ont été injectés dans le projet, qui risque de passer par pertes et profits», explique une source anonyme. Les coûts engendrés par le projet et la difficulté à créer une application fiable auraient refroidi les ardeurs des dirigeants du géant hypothécaire suisse. Interrogé, le groupe Raiffeisen n'a pas donné de chiffres sur les pertes que pourrait engendrer la mise au frigo de ce projet d’importance. La banque précise ne pas vouloir abandonner le projet, soulignant maintenir sa stratégie.

ADMINISTRATION FEDERALE: Eva Wildi-Cortés pourrait reprendre la direction de l'Office fédéral de la police (Fedpol). Le ministre de la Justice Beat Jans devrait proposer sa candidature mercredi au Conseil fédéral, écrivent les éditions alémaniques de Tamedia. Une approbation par l'ensemble du Conseil fédéral serait une formalité. Cette femme de 50 ans, originaire de Suisse centrale, a convaincu la commission de recherche. Eva Wildi-Cortés travaille depuis environ 20 ans à Fedpol, dont presque la moitié en tant qu'adjointe de la directrice démissionnaire Nicoletta della Valle.

IMMIGRATION: Le ministre de la Justice Beat Jans devrait présenter, lors de la séance du Conseil fédéral de mercredi, un paquet de mesures pour contrebalancer l'initiative de l'UDC sur l'immigration. Pour simplifier, il s'agit d'un «paquet de redistribution», écrivent les journaux alémaniques de Tamedia. L'immigration génère de la prospérité, mais de façon disparate. Ainsi, le paquet contient des propositions concernant des allocations familiales plus élevées et une meilleure protection contre le licenciement pour les employés âgés. Selon Tamedia, les propositions ont rencontré une certaine résistance: cinq membres du Conseil fédéral ont rédigé des co-rapports.

LUTTER CONTRE LA FAIM: L'organisation zurichoise «Essen für alle» (Des repas pour tous), fondée par un immigré guinéen de 26 ans en plein Covid il y a quatre ans à Zurich, ouvre une antenne samedi à Bienne. «Ayant connu la faim, je ne souhaite à personne de vivre la même chose», a-t-il dit au Journal du Jura. Tout le monde est accepté sans condition. Comme les sans-papiers.

Une situation qu'Amine Diaré Condé a connue en arrivant en Suisse après avoir fui son pays à l'âge de 16 ans. Son épopée, qui passe par le Sénégal, la Mauritanie, le désert, le Maroc, la traversée de la Méditerranée sur un bateau pneumatique, l'Espagne puis la Suisse, et le soutien qu'il a suscité autour de son projet Repas pour tous, est retracée dans un documentaire «Amine – Held auf Bewährung» (Amine – Héros en sursis). Celui-ci a gagné le Prix du public au Festival du film de Soleure l'an dernier.

LA MAISON DE ZEP: La Ville de Genève pourrait acheter la maison de l'auteur de bande dessinée Zep, père du célèbre personnage Titeuf, selon Léman Bleu et La Tribune de Genève. L’Exécutif souhaite acquérir la propriété et son vaste domaine pour en faire un parc public. Le prix serait de 22 millions de francs, indiquent les médias.

Le Département municipal de l’aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM), dirigé par Frédérique Perler, confirme qu’une majorité du Conseil administratif a donné un préavis positif à une acquisition de la villa et de son vaste domaine de 35’000 m2, situé à l’avenue d’Aïre et donnant sur le Rhône.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 20.11.2024

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1994): Le gouvernement angolais et l'organisation rebelle Unita signent un traité de paix visant à mettre fin à la guerre civile en Angola.

- Il y a 40 ans (1984): Fondation aux Etats-Unis de l'institut SETI pour la recherche d'une vie extraterrestre intelligente. Il utilise entre autres des radiotélescopes et est soutenu par de nombreux sponsors, dont la Nasa.

- Il y a 40 ans (1984): Première publication du manga «Dragon Ball».

- Il y a 80 ans (1944): Naissance de l'écrivain soleurois Ernst Burren, lauréat d'un prix suisse de littérature en 2017 ("Dr Löi vo Floränz").

- Il y a 90 ans (1934): Naissance du chanteur et guitariste espagnol Paco Ibañez.

Le dicton du jour

«A la Saint-Edmond, le temps n'est pas bon».

ro, ats