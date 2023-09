Greenpeace squatte les caissettes de 20 Minutes - plainte déposée

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le point fort du jour

DIPLOMATIE: Le roi britannique Charles III entame mercredi une visite d'Etat de trois jours en France, six mois après avoir dû reporter sa venue en plein mouvement contre la réforme des retraites. Malgré ce premier rendez-vous manqué, le programme du monarque britannique de 74 ans et de la reine Camilla, 76 ans, n'a pas été beaucoup modifié, entre engagements symboliques forts et rencontres avec des acteurs de la société civile française.

Vu dans la presse

FÉDÉRALES 2023: Des activistes de Greenpeace ont déposé mardi à l'aube à Lausanne et Zurich dans les boîtes de distribution du journal 20 Minutes quelque 30'000 exemplaires de leur bulletin de campagne, relatent mercredi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger.

«Nos lecteurs ont été délibérément trompés et manipulés par cette action», s'insurge le directeur général de 20 Minutes Bernhard Brechbühl. Une plainte a été déposée. Le tribunal de commerce de Zurich a interdit en fin d'après-midi la distribution du journal électoral de l'ONG environnementale.

FÉDÉRALES 2023 BIS: Les données sur les budgets de la campagne électorale des fédérales d'octobre sont incomplètes, avertit mercredi la Neue Zürcher Zeitung. Les fonds récoltés dépassent largement les 50 millions de francs annoncés. Le journal pointe le fait que les élections au Conseil des Etats sont réglées au niveau cantonal. Les candidats ne doivent ainsi déclarer leur budget qu'après coup et seulement s'ils ont été élus.

La Neue Zürcher Zeitung met également en cause la limite fixée à 50'000 francs obligeant à déclarer le budget de campagne. Il y a ainsi beaucoup plus de déclarations venant de Zurich, Berne ou Saint-Gall que des petits cantons, où la campagne électorale coûte moins cher.

CONSEIL FÉDÉRAL: Le conseiller d'Etat fribourgeois socialiste Jean-François Steiert renonce à briguer la succession au Conseil fédéral d'Alain Berset, qui a annoncé son départ pour la fin de la législature, indique mercredi Le Temps.

Outre la lourdeur de la tâche, le ministre fribourgeois de 62 ans estime qu'il vient d'une région, la Suisse occidentale et le Mittelland, déjà largement représentée à l'exécutif fédéral. Il dit en outre espérer que cette élection permettra l'émergence d'une nouvelle génération du PS. Trois candidats se sont pour l'instant déclarés: les conseillers nationaux Mustafa Atici (BS) et Matthias Aebischer (BE) et le conseiller aux Etats Daniel Jositsch (ZH).

MÉDIAS: Le groupe de presse Tamedia, qui possède notamment 24 Heures et la Tribune de Genève, serait sur le point de supprimer plus d'une vingtaine de postes en Suisse romande, rapportent mercredi La Liberté et Le Courrier. Les deux titres romands de Tamedia seraient concernés par les coupes. «Il y aura des licenciements cet automne. C'est une question de semaines», déclare une journaliste dans les journaux. Selon le syndicat Syndicom, le groupe prévoit la fin de la rédaction commune, appelée T, et un redéploiement des journalistes au sein des journaux.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2018): décès de la photographe et éditrice germano-italienne Inge Feltrinelli. Elle était née en 1930.

- Il y a 5 ans (2018): un ferry chavire dans le sud du lac Victoria, en Tanzanie, faisant plus de 200 morts.

- Il y a 15 ans (2008): un attentat à la voiture piégée à l'hôtel Marriott à Islamabad fait 60 morts.

- Il y a 75 ans (1948): naissance de l'écrivain américain George R. R. Martin ("Le Trône de fer").

- Il y a 75 ans (1948): naissance de l'artiste conceptuelle et philosophe américaine Adrian Piper, Lion d'or à la Biennale de Venise 2015.

- Il y a 85 ans (1938): le brevet du nylon est accordé à la société DuPont aux Etats-Unis.

- Il y a 120 ans (1903): naissance de l'athlète suisse Willy Schärer, médaillé d'argent sur 1500 mètres aux jeux Olympiques de Paris en 1924.

- Il y a 125 ans (1898): décès de l'écrivain allemand Theodor Fontane, auteur du roman «Effi Briest». Il était né en 1819.

- Il y a 130 ans (1893): naissance de l'architecte allemand Hans Scharoun, «père» de la salle de concerts de l'orchestre philharmonique de Berlin. Il est décédé en 1972.

Le dicton du jour

«Un sage jouit des plaisirs et s'en passe comme on fait des fruits en hiver».

