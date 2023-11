blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Après un court répit en septembre, le taux de référence devrait à nouveau augmenter le 1er décembre et passer de 1,5% à 1,75%. IMAGO/Panthermedia

Les points forts du jour

SANTÉ: Unia lance mercredi une journée d'action dans plusieurs villes de Suisse, dont Neuchâtel, Delémont et Berne, pour mettre en garde face à l'exode du personnel soignant et pour dénoncer les conditions de travail difficiles dans le secteur de la santé. Le pays fait face à une pénurie de personnel soignant.

PAYS-BAS: Les Néerlandais se rendent aux urnes mercredi pour des élections législatives anticipées à suspense, à l'issue desquelles le premier ministre sortant Mark Rutte cèdera la place à un nouveau visage après 13 ans à la tête des Pays-Bas, un record. Les sondages ont été particulièrement volatils. Durant des semaines, ils ont indiqué une course au coude-à-coude entre trois candidats, avant d'annoncer, à quelques jours du scrutin, une percée inopinée de l'extrême droite, désormais également dans les favoris.

Vu dans la presse

LOYERS: Les loyers n'ont pas fini de grimper en Suisse, avertit mercredi Le Temps. Après un court répit en septembre, le taux de référence devrait à nouveau augmenter le 1er décembre et passer de 1,5% à 1,75%.

Les propriétaires pourraient donc prétendre à une nouvelle hausse de loyer de 3%, à condition toutefois que celui-ci soit fondé sur le taux en vigueur jusqu'à présent. L'Association suisse des locataires (ASLOCA) appelle dans le journal le Conseil fédéral à suspendre immédiatement la répercussion du taux de référence sur les loyers.

RECYCLAGE: Annoncée pour cette année par Swiss Recycle, la mise en place d'une solution nationale uniforme pour le recyclage du plastique et des briques pour boisson prend du retard, indiquent mercredi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt.

Le système de collecte ne devrait pas voir le jour avant 2025. Les plastiques représentent 13% des ordures ménagères en Suisse. Les experts estiment qu'ils présentent un potentiel de valorisation important. Mais pour les exploiter, il faut un système de collecte uniforme dans tout le pays.

ASILE: Une nouvelle procédure d'asile de 24 heures est testée à Zurich, révèlent mercredi le Tages-Anzeiger, la Berner Zeitung, le Bund et la Basler Zeitung. L'essai pilote a débuté la semaine dernière, confirme le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans les journaux. Ces procédures rapides sont appliquées aux requérants originaires du Maroc, d'Algérie, de Tunisie et de Libye, qui représentent plus de 20% des demandes d'asile.

Cette nouvelle procédure ne signifie cependant pas que les requérants déboutés repartiront au bout d'un jour, précise le SEM, l'identification des personnes prenant du temps et des recours restant possibles. Le but de cette procédure accélérée est de dissuader les Nord-Africains de déposer une demande d'asile en Suisse, selon les journaux.

CYBERCRIMINALITÉ: La Confédération a négligé sa surveillance dans l'affaire de piratage de données de l'administration fédérale chez le fournisseur de logiciels Concevis, rapporte mercredi la Neue Zürcher Zeitung. Alors que les contrats de l'administration fédérale prévoient un droit d'audit, aucun contrôle n'a été effectué chez Concevis, indique dans le journal le Centre national pour la cybersécurité (NCSC).

L'entreprise travaille pourtant pour la Confédération depuis 2011 au moins. Concevis n'a en outre pas fait faire de contrôle de sécurité externe. Le fournisseur de logiciels a été victime d'une attaque par rançongiciel les 4 et 5 novembre. Selon le NCSC, d'anciennes données opérationnelles ont été dérobées.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 22.11.2023

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2018): visite historique à Cuba de Pedro Sanchez, la première d'un chef de gouvernement espagnol en 32 ans.

- Il y a 10 ans (2013): lancement en Europe de la console de jeux XBox One, développée par Microsoft, pour succéder à la XBox 360.

- Il y a 25 ans (1998): la joueuse de tennis suisse Martina Hingis remporte à New York ses premiers Masters contre l'Américaine Lindsay Davenport.

- Il y a 30 ans (1993): naissance de l'actrice française Adèle Exarchopoulos.

- Il y a 45 ans (1978): naissance de l'actrice française Mélanie Doutey.

- Il y a 60 ans (1963): le président américain John F. Kennedy est assassiné à Dallas.

- Il y a 65 ans (1958): naissance de l'actrice américaine Jamie Lee Curtis ("Halloween», «Un Poisson nommé Wanda"), fille de Tony Curtis et Janet Leigh.

- Il y a 80 ans (1943): indépendance du Liban, territoire sous mandat français.

- Il y a 95 ans (1928): création à Paris du Boléro de Maurice Ravel.

Le dicton du jour

«Plantée à la Sainte-Cécile, chaque fève en fait mille».

bas, ats