Face au scandale, le canton de Genève annonce un renforcement des contrôles des familles d'accueil. Désormais, une équipe dédiée effectue les vérifications.

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

DIPLOMATIE: Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis s'envole mercredi en direction de la Jordanie pour s'entretenir sur Gaza avec son homologue Ayman Safadi. Les démarches de la Suisse en faveur de la reconstruction de la zone, où un fragile cessez-le-feu est en vigueur, sont particulièrement attendues, alors que le Tessinois fait face à une pression de plus en plus forte pour une reconnaissance d'un Etat palestinien. Il poursuivra sa tournée diplomatique en Irak et au Koweït le reste de la semaine.

DROITS CIVIQUES: Les autorités fribourgeoises veulent encourager la population du canton à participer aux élections communales de mars 2026. Elle lance ce mercredi une campagne pour inciter les citoyennes et les citoyens à se porter candidats. Pour les autorités, ces élections constituent «une échéance majeure pour le bon fonctionnement de notre démocratie».

ITALIE: Le gouvernement de Giorgia Meloni fête mercredi ses trois ans d'existence. Il est le troisième plus long de l'histoire de la République italienne. C'est le 22 octobre 2022 que Giorgia Meloni a prêté serment, devenant la première femme et la première représentante de l'extrême droite à la tête du gouvernement.

FOOTBALL: La Juventus de Turin aura fort à faire à Madrid face au Real ce mercredi à 21h00 en Ligue des champions. Le Real de Xabi Alonso est actuellement dans une forme étincelante. En face, la Vieille Dame arrive à Santiago-Bernabéu avec une série de six matches sans victoire, toutes compétitions confondues. De son côté, Liverpool cherchera à se relancer à Francfort. Après cinq victoires lors des cinq premières journées de Premier League, les Reds ont été défaits à trois reprises, la dernière en date face à Manchester United à Anfield dimanche.

Vu dans la presse

ACCUEIL DE MINEURS: À Genève, une grave faille dans la sélection des familles d’accueil a été révélée après la plainte de trois adolescents lituaniens hébergés en 2023 par un homme accusé de gestes déplacés, relèvent la Tribune de Genève et 24 heures. Selon une décision de justice rendue dernièrement, l’enquête a montré que ce dernier avait déjà été poursuivi pour abus sexuels en 1993, et qu’un autre accueillant, autorisé la même année, avait été condamné pour viol en 1996.

Tous deux avaient pourtant obtenu une autorisation, leurs casiers judiciaires étant vierges. Le fonctionnaire chargé des contrôles, seul responsable de la vérification de plus de 250 dossiers, a été sanctionné puis blanchi par la justice, qui a jugé qu’il avait respecté la procédure. Face au scandale, le canton de Genève annonce un renforcement des contrôles des familles d’accueil. Désormais, une équipe dédiée effectue les vérifications.

WEF: Le président américain Donald Trump se rendra au Forum économique mondial (WEF) 2026 à Davos (GR). M. Trump s'est invité lui-même avant même que les organisateurs du WEF ne le contactent, selon un informateur cité par CH Media.

La participation de M. Trump a été confirmée au groupe de presse par une personne proche du Conseil fédéral et par un membre influent du forum. Ni le WEF ni la Confédération n’ont confirmé officiellement cette visite. Il n’est pas précisé non plus quand le président américain arrivera ni combien de temps il restera dans les Grisons.

PROCHE-ORIENT: La Suissesse Hiba Qasas a, selon des informations des titres Tamedia alémaniques, influencé le plan de paix au Proche-Orient du président américain Donald Trump. À l’initiative de cette ancienne fonctionnaire de l’ONU, plusieurs conférences se sont tenues à Genève, à huis clos, afin de discuter de pistes possibles vers la paix.

D’origine palestinienne, Hiba Qasas a rencontré à plusieurs reprises le président français Emmanuel Macron. Elle est en contact avec des diplomates européens de haut rang et a eu des échanges avec des collaborateurs de l’envoyé spécial américain pour le Proche-Orient, Steve Witkoff. Certains éléments du plan de paix de M. Trump ont été débattus depuis longtemps dans le cadre de l’initiative menée par Mme Qasas. Les liens avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sont, quant à eux, plutôt lâches, selon les journaux.

SANTE: La FMCH, faîtière des médecins spécialistes pratiquant la médecine invasive et la médecine aiguë, dénonce le fait qu'avec l’introduction des forfaits ambulatoires prévue début 2026, de nombreuses interventions chirurgicales ne pourront plus être effectuées de manière rentable. La Confédération ne s'en laisse pas compter et reproche aux chirurgiens de ne penser qu’à leur porte-monnaie, selon Blick.

«L’assurance-maladie obligatoire n’a pas pour objectif de garantir un certain niveau de revenu aux prestataires», cite le quotidien en reprenant les propos de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Pour sa part, l'Organisation tarifs médicaux ambulatoires (OTMA) exhorte à patienter, une première révision du système devant être introduite d’ici 2027.

POLICE: Dans l'affaire de la violente intervention policière de vendredi devant le Théâtre du Loup, à Genève, des voix s'élèvent contre l'action des agents qui ont notamment plaqué au sol et menotté un comédien, pourtant étranger à une course-poursuite. Dans la Tribune de Genève, un collègue de ce dernier évoque un comportement raciste, l’homme ayant été ciblé «parce qu’il était le seul racisé présent».

La personne interpellée à tort corrobore les faits et affirme avoir vainement tenté d'expliquer aux policiers qu'elle travaillait au théâtre: «Ils ne m’ont pas cru. Un autre comédien, qui est blanc, leur a dit la même chose, et après ils m’ont relâché». Pour rappel, à la suite de ces événements, la commandante de la police, Monica Bonfanti, a saisi l’Inspection générale des services pour enquête.

PARLEMENT: Les membres du Parlement disposent aujourd’hui de 20 % de mandats rémunérés en plus qu’il y a cinq ans, rapporte Republik. Au total, les membres de l’Assemblée fédérale cumulent désormais 892 mandats rémunérés, contre 745 en août 2020.

Cette augmentation concerne principalement des postes dans des conseils d’administration et comités consultatifs. L’étude montre qu’un conseiller aux États cumule en moyenne 5,3 mandats rémunérés, tandis qu’un député au Conseil national en possède 3,2 en moyenne. Le revenu exact généré par ces mandats n'est pas connu.

JUSTICE: Le Ministère public zurichois a déposé une plainte contre trois sages-femmes impliquées dans la mort d’un nouveau-né. L’accusation principale retenue à leur encontre est celle d'homicide par négligence, rapporte la Neue Zürcher Zeitung. Le tribunal d’arrondissement d'Hinwil devra déterminer si des manquements au devoir de diligence ont conduit au décès de l’enfant.

Les faits remontent à 2018, lorsqu’au cours d’un accouchement dans une maison de naissance, des complications sont survenues. Après cinq heures d’arrêt du travail, la femme en couches avait été transportée en ambulance à l’hôpital, où les médecins n’avaient pu que constater la mort du bébé. La maison de naissance s’est dite consternée par les accusations. Depuis ce drame, elle affirme avoir mis en œuvre des changements fondamentaux dans sa pratique.

PARTIS: Selon divers médias, le oui du PLR aux accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne a provoqué des démissions au sein du parti bourgeois. Le président de la section zurichoise du PLR déclare dans une interview à la Neue Zürcher Zeitung qu’il s’agit de «quelques dizaines» de départs.

Le rédacteur en chef du Nebelspalter, Markus Somm, lui-même membre du PLR, indique aux titres Tamedia alémaniques avoir reçu «de très nombreux» messages de personnes annonçant leur intention de quitter le parti. Toutefois, seuls quelques membres ont, à ce jour, rendu leur démission publique, précise le groupe de presse. Pour sa part, l'UDC se prépare à attirer ces électeurs et militants PLR déçus. Elle prévoit une action ce week-end, spécifiquement adressée aux membres du PLR opposés au oui aux accords bilatéraux.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 15 ans (2010): Le choléra se déclare en Haïti.

- Il y a 30 ans (1995): Le Parti socialiste gagne treize sièges lors des élections au Conseil national. Il compense ainsi ses pertes des années 1980.

- Il y a 55 ans (1970): Le socialiste Salvador Allende est élu président du Chili. Il restera en fonction jusqu'à son suicide en 1973.

- Il y a 70 ans (1955): Naissance du réalisateur américain Bill Condon ("Candyman 2», «La Belle et la bête").

- Il y a 100 ans (1925): Naissance de l'artiste américain Robert Rauschenberg, membre du mouvement Neo-Dada et précurseur du Pop Art. Il est décédé en 2008.

- Il y a 130 ans (1895): Un train entre en gare de Montparnasse à Paris à une vitesse de 40 km/h. Les freins lâchent. La locomotive traverse le mur de la gare et son extrémité tombe sur le sol, détruisant un kiosque à journaux. Le reste du train reste suspendu. Une marchande de journaux est tuée, mais les 123 passagers s'en sortent indemnes.

- Il y a 155 ans (1870): Naissance de l'écrivain franco-russe Ivan Alexeïevitch Bounine, prix Nobel de littérature 1933. Il est le premier Russe à avoir reçu ce prix ("La Vie d'Arséniev», «Les allées sombres"). Il est décédé en 1953.

Le dicton du jour

«Rosée à la Chandeleur,Hiver à sa dernière heure.»