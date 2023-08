La FRC propose de geler les primes de l'assurance-maladie

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

la Fédération romande des consommateurs (FRC) propose de geler les primes de l'assurance-maladie, rapportent mercredi Le Temps et Le Courrier. (Photo d'illustration). KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Vu dans la presse

Assurance-maladie

Dénonçant l'inaction politique, la Fédération romande des consommateurs (FRC) propose de geler les primes de l'assurance-maladie, rapportent mercredi Le Temps et Le Courrier.

Cette mesure est un moyen d'obliger les assureurs et les acteurs de la santé à prendre des mesures, indique la FRC dans les journaux, rappelant que la hausse des primes attendue de 8 et 10% en moyenne pour l'année prochaine vient s'ajouter à une forte inflation des prix des denrées alimentaires, de l'énergie, des loyers et des transports.

«Ce contexte explosif représente une menace sans équivoque sur une part toujours plus grande de la population», ajoute la FRC.

La vidéo électorale de l'UDC censurée à nouveau disponible

La vidéo électorale de l'UDC, censurée la semaine dernière par YouTube après une plainte de Sony Music pour plagiat, est à nouveau disponible sur la plateforme, relatent mercredi 24 Heures et la Tribune de Genève. Le parti a choisi de modifier le refrain pour éviter toute ressemblance avec le titre «We Are Family» du groupe Sister Sledge. Les paroles restent cependant les mêmes. Dans ce clip, les politiciens de l'UDC dansent dans un décor de boîte de nuit sur une chanson composée en suisse allemand.

La météo du jour :

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 23.08.2023

ECHANGE

La Suisse participe à l'accord conclu entre les Etats-Unis et l'Iran pour la libération de cinq Américains en échange de l'accès pour Téhéran à six milliards de dollars bloqués dans des banques sud-coréennes, indique mercredi la Neue Zuercher Zeitung.

Comme l'Iran est coupé du trafic international des paiements par son exclusion du réseau Swift, l'argent doit être transféré via la Suisse, qui peut le reverser à l'Iran dans le cadre du Swiss Humanitarian Trade Arrangement. L'argent a été transféré la semaine dernière de la Corée du Sud à la Banque nationale suisse (BNS). Il sera reversé par tranches vers le Qatar, où l'Iran peut y avoir accès.

FORMATION

La Suisse ne forme pas assez de personnes pour les professions hautement qualifiées, alerte mercredi dans la Berner Zeitung, le Bund, la Basler Zeitung et le Tages-Anzeiger l'experte en formation Gita Steiner-Khamsi. Soixante pour cent des postes nécessitant un diplôme universitaire sont occupés par des étrangers, constate-t-elle.

«Nous devrions payer les gens pour qu'ils aillent au gymnase, obtiennent un diplôme universitaire et travaillent ensuite à temps complet», propose l'experte, citant l'exemple de la Scandinavie.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (1998): le président russe Boris Eltsine renvoie le gouvernement du jeune libéral Sergueï Kirienko et rappelle Viktor Tchernomyrdine, proche des milieux industriels. La douma s'oppose toutefois par deux fois à cette nomination.

- Il y a 50 ans (1973): prise d'otages à Stockhom, qui a donné naissance à l'expression «syndrome de Stockholm», utilisée pour expliquer les réactions des victimes d'enlèvement.

- Il y a 60 ans (1963): naissance du réalisateur coréen Park Chan-wook.

- Il y a 75 ans (1948): fondation à Amsterdam du conseil œcuménique des Eglises (COE). L'organisation est basée à Genève.

- Il y a 80 ans (1943): naissance de l'écrivain américain Nelson DeMille, auteur de thrillers, de romans policiers et de romans d'espionnage ("Le Voisin», «Mayday», «Le déshonneur d'Ann Campbell").

Le dicton du jour

«A la Sainte-Rose, pour le travailleur, pas de pause».

bas, ats