De 2018 à 2022, la Confédération a encaissé plus de 437 millions de francs provenant de fonds confisqués dans le cadre de procédures pénales ou d'entraide judiciaire. (image d'illustration) Elmar Gubisch

Les points forts du jour

ARGENTINE: Le président ultralibéral argentin Javier Milei fait face mercredi à sa première contestation d'ampleur. Une grève générale et des manifestations sont annoncées, au moment où son ardeur dérégulatrice connaît quelques écueils. Des milliers de protestataires sont attendus à Buenos Aires pour un rassemblement à l'initiative du géant syndical CGT, qui compte 7 millions d'affiliés revendiqués. Des manifestations sont aussi prévues dans d'autres villes d'Argentine.

BANDE DESSINÉE: Le festival de la bande dessinée d'Angoulême fête cette semaine ses 50 ans. Le grand prix, la récompense plus prestigieuse du 9e art, est remis mercredi soir. Une Française, une Britannique et un Américain sont en lice. Catherine Meurisse, finaliste de ce scrutin pour la cinquième année consécutive, et Posy Simmonds sont favorites. Mais l'Américain Daniel Clowes pourrait créer la surprise.

Vu dans la presse

CORRUPTION: L'argent volé dans les pays pauvres finit parfois dans les caisses publiques suisses, rapportent mercredi la Tribune de Genève, 24 Heures, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. C'est le cas lorsque la justice le confisque sans le restituer à son pays d'origine.

De 2018 à 2022, la Confédération a ainsi encaissé plus de 437 millions de francs provenant de fonds confisqués dans le cadre de procédures pénales ou d'entraide judiciaire. À titre de comparaison, ce montant ne s'élevait qu'à 63 millions entre 2013 et 2017. L'augmentation des grandes affaires pénales économiques en est la cause. Il existe des mécanismes permettant à la Suisse de restituer les fonds confisqués, mais ils ne fonctionnent que si certaines conditions sont remplies.

SÉCURITÉ: Après l'évacuation chaotique du palais fédéral à Berne en février 2023 suite à une alerte à la bombe, les services du Parlement ont prévu plusieurs exercices en collaboration avec l'Office fédéral de la police (fedpol). Deux sont prévus cette année déjà, affirme mercredi le Blick, se basant sur un message interne.

Le premier doit avoir lieu cette semaine, peut-être même mercredi, et le deuxième pendant une session des chambres fédérales. Des volontaires sont recherchés parmi les fonctionnaires pour jouer les figurants lors d'un exercice d'évacuation ultérieur, appelé «Cheiron».

SANTÉ: L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) voit s'empiler de plus en plus de demandes d'introduction de nouveaux médicaments, écrit mercredi la Neue Zürcher Zeitung. Selon Interpharma, elles étaient 311 au cours des dix premiers mois de 2023, contre une soixantaine seulement en 2014. La forte hausse de l'innovation dans le secteur pharmaceutique ces dernières années explique cette situation.

C'est surtout dans le domaine des thérapies contre le cancer et des traitements contre les maladies rares que les nouveaux produits sont très nombreux. Les prix demandés par les fabricants sont élevés, ce qui oblige l'OFSP à mener d'âpres négociations, avec, pour conséquence, une mise sur le marché traînant en longueur.

ÉNERGIE: Le canton de Neuchâtel a fait mesurer le potentiel photovoltaïque des murs, des tunnels et des parkings qui jalonnent les 370 km de routes cantonales, rapporte mercredi ArcInfo. Les 74 sites retenus pourraient produire plus de 27 gigawattheures (GWh), soit l'équivalent de la consommation annuelle de 6000 ménages, relève l'analyse publiée mardi.

«La majorité du potentiel photovoltaïque des infrastructures routières se situe sur les parkings, suivis des bâtiments d'exploitation des routes», écrit Planair, la société mandatée par le canton pour l'analyse.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 15 ans (2009): une violente tempête dans le sud-ouest de la France fait douze morts et dévaste la plus grande forêt d'Europe, les Landes.

- Il y a 30 ans (1994): décès de l'écrivain français Yves Navarre. Il avait remporté le prix Goncourt en 1980 pour «Les Jardins d'acclimatation» et le prix de l'académie française en 1992 pour l'ensemble de son oeuvre.

- Il y a 40 ans (1984): lancement par Apple du premier ordinateur Macintosh.

- Il y a 75 ans (1949): naissance de l'acteur américain John Belushi ("The Blues Brothers"). Il est décédé en 1982.

- Il y a 80 ans (1944): naissance de l'écrivain américain de science-fiction David Gerrold. Il a écrit plusieurs scénarios pour Star Trek.

- Il y a 85 ans (1939): naissance du réalisateur allemand Joseph Vilsmaier ("Marlene», «Comedian Harmonists», «Frère Sommeil").

- Il y a 85 ans (1939): décès du médecin et nutritionniste suisse Maximilian Bircher-Benner, l'inventeur du birchermüesli. Il était né en 1867.

- Il y a 85 ans (1939): naissance du peintre et écrivain mexicano-américain José Argüelles, auteur d'œuvres ésotériques. Il a été l'un des initiateurs de la journée de la Terre, célébrée chaque année le 22 avril.

- Il y a 85 ans (1939): naissance du chanteur américain Ray Stevens. Il a écrit la chanson au titre le plus long jamais classé dans les classements américains: «Jeremiah Peabody's Poly-Unsaturated Quick Dissolving Fast Acting Pleasant Tasting Green and Purple Pills».

- Il y a 100 ans (1924): cérémonie d'ouverture des premiers jeux Olympiques d'hiver à Chamonix, en France.

Le dicton du jour

«Garde-toi du printemps de janvier».

