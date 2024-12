Bisbille chocolatière: Lindt & Sprüngli gagne la bataille contre Aldi

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

La cour a estimé que les emballages des boules Moser Roth se rapprochaient trop de celui des boules Lindor. KEYSTONE

Les points forts du jour

RELIGION: Des millions de chrétiens célèbrent mercredi la fête de Noël, assombrie cette année par les guerres en Ukraine, dans la bande de Gaza et dans de nombreuses autres régions du monde. Le pape François doit prononcer sa traditionnelle bénédiction «urbi et orbi» à 12h00 au Vatican, lors de laquelle il devrait renouveler ses appels à la paix au Proche-Orient et ailleurs. Mardi, le souverain pontife avait ouvert «l'année sainte» 2025 de l'Eglise catholique, le grand pèlerinage international pour lequel plus de 30 millions de fidèles du monde entier sont attendus à Rome.

Vu dans la presse

CONCURRENCE: Le chocolatier suisse Lindt & Sprüngli a obtenu du tribunal de commerce d'Argovie l'interdiction de vente des boules de chocolat d'Aldi Suisse, écrit mercredi l'Aargauer Zeitung sur son site en ligne. La cour a estimé que les emballages des boules Moser Roth se rapprochaient trop de celui des boules Lindor.

Lindt & Sprüngli arguait qu'Aldi voulait profiter de la notoriété des boules Lindor et avait délibérément renoncé à une différenciation esthétique claire. Aldi invoquait de son côté des raisons objectives pour les similitudes, comme les formats d'emballage et les couleurs habituels. Le tribunal a néanmoins considéré qu'il y avait un risque d'association pour les consommateurs.

EXPLOSIONS: L'un des deux prévenus dans l'affaire des colis piégés à Genève a obtenu sa libération provisoire de l'établissement fribourgeois où il était emprisonné, rapporte mercredi la Tribune de Genève sur son site en ligne. Cette décision du Ministère public de la Confédératon (MPC) «confirme [...] la vacuité du dossier et l'innocence de mon client», affirme dans le journal l'avocat du suspect, Robert Assaël.

L'autre suspect, son frère aîné, reste, quant à lui, en détention à Sion. Les deux hommes sont soupçonnés d'être liés à l'explosion de deux colis visant des employés de l'horloger de luxe Patek Philippe en novembre dans le quartier de Grange-Canal et en août à Saint-Jean. Les déflagrations ont fait deux blessés, dont une fillette de 12 ans, gravement touchée.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 70 ans (1954): naissance de la chanteuse écossaise Annie Lennox, membre du groupe Eurythmics ("Sweet Dreams").

- Il y a 75 ans (1949): naissance de l'actrice américaine Mary Elizabeth «Sissy» Spacek ("Carrie au bal du diable», «American Haunting», «La fille du mineur").

- Il y a 125 ans (1899): naissance de l'acteur américain Humphrey Bogart ("Casablanca», «L'odyssée de l'African Queen"). Il est décédé le 14 janvier 1957.

Le dicton du jour

«Noël au balcon, Pâques au tison».