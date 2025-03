L’armée suisse prépare le retour de ses forteresses désaffectées

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

INTEMPÉRIES: La commune tessinoise de Cevio et la fondation Valle Bavona présentent ce mercredi un projet de reconstruction de la région dévastée par les intempéries de l'été dernier.

BANQUES: La Cour de justice de l'Union européenne rend ce mercredi son jugement concernant un dossier de cartels impliquant UBS.

HOCKEY SUR GLACE: Fribourg Gottéron joue ce mercredi sa qualification pour les demi-finales des play-off de National League.

BRESIL: L'ex-président Jair Bolsonaro doit savoir ce mercredi s'il est renvoyé en procès pour un présumé projet de coup d'Etat. Celui qui se dit victime de la «plus grande persécution politico-judiciaire de l'histoire du Brésil» risque plus de 40 ans de prison.

Vu dans la presse

ARMEE SUISSE

L'armée suisse veut remettre en service des fortifications désaffectées et effectue apparemment des préparatifs à cet effet, rapporte mercredi la Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Selon le journal, ces constructions pourraient par exemple être utilisées assez rapidement comme nœuds de communication protégés ou comme dépôts de munitions. Le chef de l'armée Thomas Süssli avait envisagé en février 2023 déjà de conserver une partie des lance-mines de forteresse au lieu de les démanteler.

La remise en service des lance-mines de forteresse nécessite une décision du Parlement et une inscription dans un programme d'armement.

NOTES DE FRAIS

Les dépenses totales pour les frais des hommes et femmes politiques suisses ont augmenté de 17% en un an, selon une estimation de la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger de mercredi. L'année dernière, les voyages à l'étranger des membres du Parlement se chiffraient à 943 jours, selon les titres alémaniques de Tamedia.

Près du tiers sont imputables à la délégation au Conseil de l'Europe: à ce titre, le conseiller national Pierre-Alain Fridez (PS/JU) remporte la palme avec 90 jours, suivi du conseiller national Alfred Heer (UDC/ZH) avec 46 jours. Selon les journaux, les parlementaires peuvent facturer 395 francs de frais de déplacement par jour pour leur travail à l'étranger et reçoivent en outre une indemnité journalière de 440 francs.

CREDIT SUISSE

L’auteur et le réalisateur de «Game Over – La chute de Credit Suisse», Arthur Rutishauser et Simon Helbling, reviennent mercredi dans Le Temps sur la réalisation de leur documentaire.

Selon eux, le rapport de la Commission d’enquête parlementaire sur Credit Suisse «apporte beaucoup de détails intéressants, sur les faits, mais il n’attribue aucune responsabilité». Ils affirment avoir clairement reçu des pressions, parfois très directes, pour que le film ne se fasse pas. «Mais j’ai ressenti beaucoup plus de pression à cause de la responsabilité qu’a un tel film. Pour la Suisse, il est capital que nous parlions de ce qui est arrivé», déclare Simon Helbling dans les colonnes du journal. La sortie d'une série est également prévue.

ADOPTIONS

Alors que le Conseil fédéral veut mettre fin aux adoptions internationales pour éviter les abus, cela ne signifie toutefois pas qu’il n’y en aura plus du tout, explique mercredi Philip Jaffé, du Comité des droits de l’enfant de l’ONU, dans Le Nouvelliste, Arcinfo et La Côte. Il juge «hypocrite» cette interdiction, rappelant qu'il n’y a aujourd’hui que trente adoptions en Suisse par an contre un millier dans les années 1980.

Selon M. Jaffé, il y a «tellement d’argent en jeu» que cela rend les pratiques éthiques quasiment impossibles. Une situation que vise à améliorer la Convention de La Haye, établie en 2005 pour protéger les enfants dans les adoptions internationales, mais que de nombreux pays n'ont pas ratifiée. La Suisse a adhéré à la Convention en 2005.

Le problème de sécurité constaté lors d'un accident mortel de FA/18 en 2016 n'a pas encore été résolu, révèlent mercredi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. L'ancien système radar a certes été désactivé, mais un nouveau radar de recherche circulaire, qui sécurise les départs d'avions de combat à Meiringen (BE), n'est pas en service. Il n'existe pas d'autre filet de sécurité, a indiqué l'autorité de contrôle aérien Skyguide aux journaux de CH Media, ajoutant qu'il est toujours prévu de mettre en service un système radar plus moderne dans les années à venir.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015): Décès de l'animateur autrichien de télévision Karl Moik ("Musikantenstadl"). Il était né en 1938.

- Il y a 25 ans (2000): Vladimir Poutine est élu pour la première fois à la présidence de la Fédération de Russie.

- Il y a 30 ans (1995): Entrée en vigueur dans sept pays de l'UE de l'accord de Schengen sur la suppression des contrôles aux frontières. La Suisse rejoindra l'espace Schengen en 2008.

- Il y a 30 ans (1995): Décès du rappeur américain Eazy-E, parrain du gangsta rap, à 30 ans seulement. On lui avait diagnostiqué le sida début 1995, il est mort trois mois plus tard.

- Il y a 40 ans (1985): Naissance de l'actrice britannique Keira Knightley ("Pirates des Caraïbes», «The Imitation Game», «Joue-la comme Beckham").

- Il y a 75 ans (1950): Naissance de l'acteur américain Martin Short ("Trois Amigos!», «Alice au pays des merveilles").

- Il y a 100 ans (1925): Naissance du compositeur et chef d'orchestre français Pierre Boulez ("Le marteau sans maître», «Notations», «Pli selon pli"). Il est décédé en 2016.

Le dicton du jour

«En mars autant de gelées, en avril autant de poussées.»