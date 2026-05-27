Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 27.05.2026

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

DIPLOMATIE: Le président de la Pologne Karol Nawrocki entame mercredi à Berne une visite d'État de deux jours. Le Conseil fédéral, sous la direction du président de la Confédération Guy Parmelin, dit souligner par cette invitation l’importance des relations bilatérales entre la Suisse et la Pologne. Depuis le tournant historique de 1989, il ne s'est pas écoulé une décennie sans qu'un chef d’État polonais ne soit invité par la Suisse.

MUSIQUE: Le groupe Metallica se produit mercredi soir au stade du Letzigrund à Zurich pour une date unique en Suisse, dans le cadre de sa tournée mondiale «M72 World Tour». Ce concert propose une scène centrale à 360 degrés. Le groupe de hard rock est accompagné en première partie par les Français de Gojira, vus à la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de Paris, et les Américains de Knocked Loose.

FRANCE: Le procès en appel sur les soupçons de financement libyen de la campagne de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, 71 ans, se referme mercredi avec les plaidoiries des avocats de l'ancien chef de l'Etat, qui clame son innocence, mais risque une peine de prison. Le désignant comme l'"instigateur» d'un pacte de corruption avec la Libye du dictateur Mouammar Kadhafi, le parquet général a réclamé sept ans de prison contre Nicolas Sarkozy pour association de malfaiteurs, corruption et financement illégal de sa campagne électorale victorieuse en 2007 avec de l'argent public libyen détourné.

FOOTBALL: La Conference League de football connaît mercredi son dénouement, trois jours avant la finale de la Ligue des champions. La deuxième finale continentale du printemps va mettre aux prises Crystal Palace au Rayo Vallenaco dès 21h00 à Leipzig, en Allemagne. Les deux équipes visent toutes deux un premier trophée dans une coupe d'Europe. Les Londoniens ont sorti Shakhtar Donetsk en demi-finale, alors que les Madrilènes ont écarté Strasbourg au même stade de la compétition.

Vu dans la presse

ÉBOULEMENT: Le philosophe et théologien Jean-Marc Tétaz, qui a perdu sa bibliothèque de 5000 ouvrages lorsque l'avalanche de glace, de boue et d'éboulis a enseveli 90% du village de Blatten (VS), il y a presque une année, réclame réparation au canton du Valais, rapporte mercredi Le Temps. Estimant que les autorités ont maintenu la population dans l'ignorance malgré des risques connus, il réclame le solde de ce que son assurance RC n'a pas pris en charge, notamment ses livres, ses manuscrits, ses notes de travail ainsi que le manque à gagner pour des projets éditoriaux qui ne pourront être achevés. Le dommage s'élève à 211'900 francs, selon la requête de conciliation rédigée par cinq avocats et déposée auprès du juge de commune de Sion.

CONTRÔLE AÉRIEN: Le contrôleur aérien suisse Skyguide envisage de regrouper ses sites de Dübendorf (ZH) et de Genève, relate mercredi la Neue Zürcher Zeitung. Interrogé par le journal, un porte-parole de Skyguide indique que l'entreprise examine toutes les options pour l'avenir des deux sites dans le cadre de la révision stratégique en cours. Regrouper les sites est l'une des mesures d'économie les plus efficaces, car un seul site suffit pour assurer la surveillance du trafic aérien en Suisse, explique dans la NZZ Regula Dettling-Ott, experte en droit aérien. Des modèles avec un centre commun de contrôle aérien dans la région de Bâle entre la Suisse, l'Allemagne et la France ont déjà été discutés par le passé.

ADMINISTRATION FÉDÉRALE: Une expertise externe révèle un important potentiel d'économies dans le domaine des relations publiques du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) dirigé par conseiller fédéral UDC Albert Rösti, affirme mercredi le journal Blick. L'étude réalisée par le cabinet de conseil Res Publica pointe la multiplicité des services de communication, des sites en ligne et des canaux, ainsi que l'absence de pilotage stratégique et les doublons. Les compétences et la motivation de certains collaborateurs sont en outre «en partie insuffisantes», relève encore le document. La Chancellerie fédérale doit présenter d'ici à la fin mai 2026 un plan de mise en œuvre des mesures d'économie.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2006): un séisme d'une magnitude de 6,3 sur l'échelle de Richter frappe l'île de Java, faisant près de 5800 morts et des dizaines de milliers de blessés.

- Il y a 30 ans (1996): fin de la première guerre de Tchétchénie entre la Russie et sa région autonome de Tchétchénie.

- Il y a 70 ans (1956): naissance du réalisateur italien Giuseppe Tornatore ("Cinema Paradiso").

- Il y a 85 ans (1941): le cuirassé allemand Bismarck, alors le plus grand et le plus puissant cuirassé au monde, est coulé dans l'Atlantique Nord par la Royal Navy (ou il se saborde lui-même). Au total, 2104 membres d'équipage perdent la vie, 116 ont pu être sauvés.

- Il y a 95 ans (1931): le scientifique vaudois Auguste Piccard s'envole avec son assistant Paul Kipfer à bord d'un ballon stratosphérique près de Gersthofen, près d'Augsbourg (D) pour explorer les couches supérieures de l'atmosphère. Tous deux atteignent l'altitude record de 15'781 mètres.

Le dicton du jour

«Celui qui s'allège avant le mois de mai, certainement ne sait pas ce qu'il fait».