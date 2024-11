blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Vue des boites aux lettres ou un colis piégé a explosé dans le hall de l'immeuble blessant grièvement une fillette, ce mardi 26 novembre 2024 a Genève.Le colis piégé dans la deuxième explosion et le sac poubelle piégé dans la première affaire visaient probablement deux employés de Patek Philippe, selon les journaux. KEYSTONE

ATS

Les points forts du jour

SUISSE-UE: La Suisse et l'Union européenne (UE) font le point mercredi sur leurs relations. Le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) Ignazio Cassis rencontre à Berne le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic. Un repas commun est prévu à l'issue de la réunion.

LITTÉRATURE: Le prix Goncourt de la Suisse 2024 sera connu mercredi. Le nom du lauréat doit être annoncé en soirée à l'ambassade de France à Berne. Le Choix Goncourt compte neuf universités ou écoles suisses partenaires, à savoir les universités de Berne, Bâle, Fribourg, Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall, Suisse italienne et Zurich, ainsi que l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).

PROCHE-ORIENT: Un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est entré en vigueur mercredi à 04h00 au Liban (03h00 en Suisse), après plus d'un an d'hostilités transfrontalières et deux mois de guerre ouverte entre l'armée israélienne et le mouvement libanais armé soutenu par l'Iran. Il doit interrompre le conflit qui a contraint des dizaines de milliers de personnes en Israël et des centaines de milliers d'autres au Liban à fuir leur domicile.

UNION EUROPÉENNE: Le Parlement européen doit approuver mercredi à Strasbourg, en France, la nouvelle équipe de la Commission européenne. Si elle obtient bien le feu vert des eurodéputés à la mi-journée, la nouvelle équipe de la présidente de la commission Ursula von der Leyen entrera en fonctions au début décembre pour cinq ans, en pleines turbulences géopolitiques. Un sentiment d'urgence prévaut à Bruxelles à une cinquantaine de jours de l'investiture de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis d'Amérique.

Vu dans la presse

EXPLOSION: L'explosion qui a grièvement blessé lundi une fille dans un immeuble à Genève serait liée à une autre déflagration similaire en août dans un autre quartier de la ville, affirment mercredi la Tribune de Genève et 24 Heures. Un père de famille avait alors été blessé. Le colis piégé dans la deuxième explosion et le sac poubelle piégé dans la première affaire visaient probablement deux employés de Patek Philippe, selon les journaux.

L'un est ingénieur en mécanique, l'autre constructeur mouvement dans l'entreprise horlogère genevoise. Cette dernière a incité ses employés à la plus grande prudence, selon les journaux, qui rappellent que de nombreuses dénonciations de harcèlement et de mobbing ont agité le fabricant de montres de luxe ces dernières années.

DÉFENSE: Alors que le Parlement doit débattre d'une hausse massive du budget de l'armée suisse, cette dernière veut consacrer 2,4 milliards de francs à l'infrastructure informatique et à la communication par satellite, révèle mercredi le Blick, se référant à des milieux proches de l'armée. Une autre enveloppe de 1,5 milliard de francs est prévue pour les radars, les minidrones et les capteurs.

La défense aérienne terrestre de petite et moyenne portée devrait bénéficier quant à elle de 1,4 milliard, tandis que 2,2 milliards seraient employés pour la modernisation des chars Leopard 2 et le remplacement des anciens obusiers blindés. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) prévoit au total des investissements de 13 milliards de francs d'ici à 2031.

SANTÉ: Des spécialistes suisses ont publié pour la première fois au monde des recommandations de traitement pour les thérapies psychédéliques, indiquent mercredi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Plus de 500 patients ont été traités avec des produits psychédéliques en 2023 en Suisse, un nombre deux fois plus élevé que l'année précédente.

Les recommandations s'appliquent à des substances telles que la psilocybine, le LSD et la MDMA. Elles sont utilisées en cas de dépression sévère ou de troubles anxieux, lorsque les thérapies traditionnelles ont échoué. «Après des décennies de recherche, les [produits] psychédéliques sont désormais en passe de faire partie de la psychiatrie standard», déclare dans les journaux Rainer Krähenmann, directeur des services psychiatriques de Thurgovie.

PHARMACIE: Novartis va mettre fin à la fonction de président du groupe pharmaceutique pour la Suisse à la fin de l'année, indique mercredi la Neue Zürcher Zeitung. Le titulaire actuel du poste, Matthias Leuenberger, prendra sa retraite le 1er décembre 2024. Ses tâches, qui comprennent l'échange avec le public et les politiciens suisses, mais sans responsabilité opérationnelle, seront assurées par Lutz Hegemann. Ce dernier travaille depuis près de 20 ans pour l'entreprise et continuera en même temps à diriger l'organisation Global Health.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 60 ans (1964): naissance du footballeur et entraîneur italien Roberto Mancini, champion d'Europe en 2020 à la tête de l'équipe d'Italie.

- Il y a 65 ans (1959): naissance de la violoniste russe naturalisée autrichienne Viktoria Mullova.

- Il y a 125 ans (1899): décès de l'ancien conseiller fédéral radical vaudois Constant Fornerod. Il a siégé au gouvernement de 1855 à 1867. Il était né en 1819.

- Il y a 150 ans (1874): naissance de l'ancien conseiller fédéral radical appenzellois Johannes Baumann, chef du Département de justice et police de 1934 à 1940. Il a lié son nom à l'introduction du code pénal suisse, au renforcement de la protection de l'Etat (création de la police fédérale en 1935, interdiction de la direction de l'organisation étrangère de la NSDAP en 1936) et au projet d'un code pénal militaire. Il est décédé en 1953.

Le dicton du jour

«À Saint-Séverin, chauffe tes reins».

