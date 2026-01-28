Crans-Montana : la police a effacé les images de vidéosurveillance du 31 décembre

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

JUSTICE: Le procès de la co-présidente d'Operation Libero, Sanija Ameti, a lieu mercredi devant le Tribunal de district de Zurich. L'ancienne Vert'libérale zurichoise est accusée d'atteinte à la liberté de croyance et des cultes. En septembre 2024, elle a criblé de balles une image pieuse représentant Jésus et Marie. Elle a posté des photos de cet acte sur Instagram. Suite à ce scandale, la politicienne trentenaire a quitté son parti et perdu son emploi. Elle est toujours membre du parlement communal de Zurich.

CINEMA: On connaîtra mercredi soir les noms des films qui auront gagné dans différentes catégories aux Journées de Soleure. Les plus importants sont le prix de Soleure, le mieux doté, et le prix du public. Le rendez-vous du cinéma suisse se termine aussi mercredi soir, après que plus de 160 films ont été projetés pendant une semaine.

FOOTBALL: La phase de ligue de la Ligue des champions rendra son verdict mercredi vers 23h au terme de la 8e journée, dont les 18 rencontres sont programmées dès 21h. Douze équipes seulement ne poursuivront pas l'aventure en Ligue des champions, mais seuls les huit premiers se qualifieront directement pour les 8es de finale. Arsenal et le Bayern Munich sont assurés de faire partie du Top 8. Le Real Madrid, qui défie le Benfica au Portugal, devrait les rejoindre, tout comme Liverpool qui accueillera le Qarabag Agdam. Tenant du titre, le PSG doit pour sa part battre Newcastle à Paris pour être à coup sûr dans le bon wagon. Le FC Barcelone, 9e du classement avant d'accueillir le FC Copenhague, n'est en revanche pas totalement maître de son destin. Le choc entre le Borussia Dortmund de Gregor Kobel (16e) et l'Inter de Milan du duo Sommer/Akanji (14e) sera également à suivre de près.

SKI ALPIN: Les meilleurs slalomeurs du monde seront en lice mercredi soir à Schladming, 24 heures après les géantistes, avec une première manche programmée à 17h45 (deuxième manche à 20h45). Champion du monde en titre de slalom, Loïc Meillard – victorieux du géant de mardi – est toujours en quête d'un premier succès dans la discipline du piquet court cet hiver. Le skieur d'Hérémence a déjà obtenu trois podiums dans la spécialité en 2025/26, dont une 2e place dimanche dernier à Kitzbühel. Le Genevois Tanguy Nef, dont la constance fait merveille, lorgne quant à lui son premier podium sur le Cirque blanc. Daniel Yule devrait pour sa part évoluer l'esprit libéré après sa sélection pour les JO. Non retenu pour le rendez-vous italien, Ramon Zenhäusern espère lui aussi s'illustrer sur une piste où il avait terminé 2e en 2023.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 28 janvier, c'est aujourd'hui la Journée internationale de la coexistence pacifique. La paix est plus que l'absence de guerre; c'est la capacité de vivre ensemble malgré nos différences – de sexe, de race, de langue, de religion ou de culture – tout en défendant la justice et les droits humains qui rendent cette coexistence possible, écrit l'ONU. Dans un contexte d'instabilité et de conflits mondiaux croissants, la Journée internationale de la coexistence pacifique sert de plateforme pour sensibiliser aux diverses cultures, valeurs, modes de vie et croyances, et pour mettre en évidence le rôle de l'éducation dans la promotion de la tolérance. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 28 janvier, c'est aujourd'hui la Journée européenne de la protection des données. L'objectif est de sensibiliser tout un chacun aux risques liés à l’utilisation de leurs données personnelles présentes notamment sur internet, ainsi que sur leurs droits rattachés à ces données. Des données à caractère personnel sont en effet sans cesse traitées – au travail, dans les rapports avec les pouvoirs publics, dans le secteur de la santé, lors d’achat de biens ou de services, lors de voyages ou lors de recherches sur internet.

Vu dans la presse

DRAME DE CRANS-MONTANA. Selon l’ambassadeur suisse à Rome, Roberto Balzaretti, le Ministère public valaisan rencontrera à la mi-février le parquet romain. «La coopération entre les autorités judiciaires italiennes et suisses est déjà en cours», affirme-t-il aux titres de CH Media. Dans le Temps, M. Balzaretti précise que le Ministère public de Rome a transmis une demande d’entraide judiciaire aux autorités valaisannes le 13 janvier. Le parquet romain souhaitait également organiser des rencontres techniques avant le traitement formel de la demande, et le Valais a accepté ces discussions. La réponse du Valais interviendra d'ici la fin de la semaine selon les propos de M. Balzaretti dans le Temps.

DRAME DE CRANS-MONTANA. La police communale de Crans-Montana (VS) a supprimé les enregistrements de plus de 250 caméras de vidéosurveillance publiques autour de la nuit de la Saint-Sylvestre, rapporte la Neue Zürcher Zeitung. Le commandant de la police communale, Yves Sauvain, l’a indiqué dans une lettre adressée au Ministère public. La police cantonale valaisanne avait certes sécurisé les images du 1er janvier entre minuit et 6 heures du matin. Toutefois, le Ministère public souhaitait également examiner les enregistrements du 31 décembre ainsi que ceux du 1er janvier après 6 heures. La NZZ énumère plusieurs raisons pour lesquelles cette suppression pose problème, parmi elles, un possible non-respect du règlement de police communal. Yves Sauvain a par ailleurs indiqué au journal qu'il appartenait au Ministère public (MP) de solliciter activement les images, ce que le MP n’aurait fait que le 15 janvier. Or, en raison de capacités de stockage limitées, les enregistrements sont automatiquement effacés après sept jours.

ETATS-UNIS. La police américaine chargée de l’immigration ICE a utilisé à Minneapolis des lance-grenades à gaz lacrymogène fabriqués par l’entreprise B&T, basée à Thoune, contre des manifestants, relatent les titres alémaniques de Tamedia. Les armes destinées au marché américain sont produites dans l’État de Floride, et leur vente ne nécessite pas d’autorisation d’exportation suisse, selon les journaux. Conçues pour tirer des munitions lacrymogènes et en caoutchouc, ces armes sont commercialisées comme «non létales». Le fabricant met toutefois en garde dans ses propres documents contre les tirs visant le cou ou la tête, afin de réduire le risque de blessures graves. Karl Brügger, dirigeant de l’entreprise, a indiqué à Tamedia que, de manière générale, la société ne fournit pas d’informations à la presse sur ses produits, ses relations avec les clients, les volumes de livraison ni ses chiffres d’affaires.

INSOLITE. Après le vol de plusieurs tableaux modernes d’artistes de tout premier plan dans un chalet du Haut-Valais, fin septembre 2025, un assureur promet jusqu’à un million d’euros de récompense pour toute information permettant de les retrouver, rapporte le Nouvelliste. En parallèle de l’enquête policière, le cabinet international S.W. Associates, spécialisé dans les sinistres liés aux œuvres d’art, a été mandaté pour tenter de récupérer les biens volés. Ce montant exceptionnel laisse penser à des œuvres valant plusieurs dizaines de millions de francs. Devenus invendables sur le marché légal, ces tableaux peuvent toutefois réapparaître grâce à l’entourage des voleurs ou à des intermédiaires.

SPORT DE MASSE. Les amateurs de sport en Suisse font face, depuis des années, à une pénurie de salles de sport. Le problème s’est récemment aggravé en raison de l’essor que connaissent certaines disciplines, rapporte la radio-télévision alémanique (SRF). Face à cette situation, des fédérations sportives se sont regroupées au sein d’un groupe de travail. Des milliers d'athlètes sont concernés dans de nombreuses communes. Le volleyball est un exemple parlant: plus de 2000 personnes souhaitant pratiquer ce sport en club figurent actuellement sur des listes d’attente, faute de salles disponibles. Le groupe de travail réunit notamment l’organisation faîtière Swiss Olympic ainsi que les offices cantonaux et communaux des sports.

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL. L’ex-employé des CFF, qui a causé à l’entreprise un préjudice d’environ neuf millions de francs par une gestion déloyale et d’autres infractions a reconnu les faits et s’est montré repentant dans un entretien accordé à Blick. «Je suis profondément désolé. Si je le pouvais, je ferais marche arrière. Mais malheureusement, ce n’est pas possible». L’homme a expliqué avoir traversé des difficultés financières. Les faits reprochés s’étendent de 2007 jusqu’à l’arrestation du prévenu, selon une décision du Tribunal pénal fédéral. Le Ministère public de la Confédération reproche en outre à l’ancien chef de service des infractions d’escroquerie, de faux dans les titres, de blanchiment d’argent ainsi que des violations de la loi sur les armes.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1996): Décès de l'écrivain américain Joseph Brodsky, prix Nobel de littérature 1987 ("Loin de Byzance», «Acqua Alta"). Il avait été expulsé de Russie en 1972 et avait obtenu la citoyenneté américaine cinq ans plus tard.

- Il y a 30 ans (1996): Décès de l'auteur de bande dessinée américain Jerry Siegel, co-créateur de «Superman».

- Il y a 40 ans (1986): Explosion de la navette spatiale américaine Challenger. Ses sept occupants sont tués.

- Il y a 65 ans (1961): Naissance de l'écrivain islandais Arnaldur Indridason, auteur de nombreux romans policiers ("La cité des jarres», «La femme en vert», «La voix").

- Il y a 70 ans (1956): Naissance du chanteur allemand Peter Schilling ("Major Tom").

Le dicton du jour

«Pour Charlemagne, les écoliers, doivent fermer livres et cahiers»