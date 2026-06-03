Elle accouche d’une petite fille à bord d’un bus genevois

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 03.06.2026

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Les points forts du jour

VOTATIONS FEDERALES: La SSR et les journaux des groupes Tamedia et 20 Minutes publient ce mercredi la dernière vague de sondages en vue des votations fédérales du 14 juin. La première enquête de la SSR, publiée début mai, prédisait un résultat très serré sur l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions» et un oui à la réforme du service civil. Celle de Tamedia/20 Minutes envisageait un oui à l'initiative de l'UDC et un match nul sur le service civil.

RENSEIGNEMENT: Le Service de renseignement (SRC) doit disposer de nouveaux outils pour mieux détecter les menaces liées au terrorisme, à l'extrémisme violent, à l'espionnage et aux cyberattaques. Le Conseil national se plonge mercredi et jeudi dans la révision de la loi sur le renseignement. Celle-ci est en vigueur depuis 2017. Mais depuis, la situation s'est considérablement dégradée dans le monde entier et en Suisse aussi. Depuis 2020, le SRC traite toujours plus de menaces qui visent des infrastructures critiques.

AGRICULTURE: Les nouveaux produits phytosanitaires devraient être homologués plus rapidement. Le National devrait mettre sous toit un projet parlementaire demandant que les pesticides homologués en Europe le soient aussi en Suisse. Le projet prévoit une procédure d'autorisation simplifiée pour les produits phytosanitaires déjà homologués en Allemagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Belgique ou en Autriche. Il est issu d'une initiative du conseiller national Philipp Matthias Bregy (Centre/VS).

TRAFIC ROUTIER: A l'instar du National, le Conseil des Etats devrait accepter mercredi de soumettre les camions électriques à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) à partir de 2031. Le Conseil fédéral propose lui le changement dès 2029. Les Chambres devraient diverger sur d'autres points, notamment sur les pourcentages de réduction de la taxe jusqu'en 2035. Ces rabais échelonnés sont prévus afin de ne pas freiner l'électrification du parc automobile.

VIOLENCES: Le National empoigne mercredi la révision de loi du gouvernement sur l'aide aux victimes de violences. Le projet prévoit de remplir des lacunes dans la prise en charge des victimes. Le Conseil fédéral compte agir dans les premiers soins et la documentation médico-légale mais aussi sur les offres d'hébergements d'urgence, dont le nombre est encore insuffisant. La révision a été bien accueillie en commission.

FEUX D'ARTIFICE: C'est au tour du Conseil des Etats de se pencher mercredi sur l'initiative «Pour une limitation des feux d'artifice» et sur le contre-projet élaboré par le Parlement, qu'il devrait avaliser. Le projet prévoit une interdiction des pétards qui n'ont aucun effet visuel et qui ne produisent que des détonations. La Chambre des cantons devrait pour l'essentiel suivre celle du peuple. Elle pourrait se montrer un peu plus restrictive pour la mise à feu d'engins présentant un risque moyen ou élevé. Une courte majorité de la commission compétente souhaite qu'elle nécessite une autorisation cantonale.

AUJOURD’HUI, C’EST...: Comme chaque 3 juin, c’est aujourd’hui la Journée mondiale de la bicyclette. Celle-ci vise à attirer l'attention sur les avantages de l'utilisation de la bicyclette, un moyen de transport durable simple, abordable, propre et respectueux de l'environnement. Toutes les infos sur le site de l'ONU:

https://www.un.org/fr/observances/bicycle-day

Vu dans la presse

MALTRAITANCE ANIMALE. Après la diffusion lundi d’une enquête de l’Observatoire du spécisme sur une maternité porcine de Corcelles-près-Payerne (VD), montrant des images clandestines de maltraitance de truies et porcelets, la ministre vaudoise de l’Agriculture Valérie Dittli dit, dans une interview accordée à 24 heures, avoir été profondément choquée. Elle juge les actes visibles inacceptables et contraires à la loi sur la protection des animaux, tout en rappelant qu’ils ne doivent pas discréditer l’ensemble des éleveurs. Une procédure a été ouverte par le vétérinaire cantonal afin d’établir les faits et identifier les responsables. En plus d’éventuelles poursuites pénales, des mesures administratives – dont des interdictions de détention d’animaux – pourraient être prises rapidement si les infractions sont confirmées.

DEFENSE. Selon plusieurs médias, une alliance inattendue a freiné la volonté du ministre de la Défense, Martin Pfister, d'accélérer une hausse de la TVA destinée à financer l'armée. Le chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) souhaitait que le Parlement examine dès l'automne une modification constitutionnelle nécessaire à cette mesure, rapporte Tamedia. Le Bureau du Conseil national préfère toutefois attendre la session d'hiver, confirme au groupe de presse le président du Conseil national, Pierre-André Page (UDC/FR). CH Media indique également qu'une alliance réunissant l'UDC, le PS et les Verts a été déterminante dans cette décision. Selon le groupe de presse, l'UDC comme la gauche rouge-verte nourrissent de fortes réserves à l'égard du traitement urgent des objets parlementaires, estimant que le gouvernement recourt trop fréquemment à cette procédure.

JUSTICE. Un gardien-chef adjoint de la prison de Champ-Dollon (GE) a été reconnu coupable d’abus d’autorité et de faux dans les titres après avoir giflé un détenu fin 2023, rapporte Le Temps. Les images de vidéosurveillance ont montré que l’agent, fort de 27 ans d’expérience, avait frappé sans justification un détenu agité mais non menaçant, alors que son rapport évoquait seulement un geste visant à le repousser. Le tribunal a rejeté l’argument de la légitime défense avancé par la défense, estimant que l’usage de la force était disproportionné et motivé par l’agacement. Les faits avaient été dénoncés par la direction de la prison après des incohérences relevées entre les images et le rapport d’incident. Prononcée initialement par ordonnance pénale et contestée par le prévenu, la peine de 60 jours-amende avec sursis a été confirmée par la cour. L’amende immédiate a, elle, été alourdie passant de 2280 francs à 3600 francs. La défense a annoncé son intention de faire appel.

HOCKEY SUR GLACE. Lors de la retransmission officielle sur écran géant de la finale du Mondial de hockey sur glace, dimanche à Zurich, des slogans xénophobes ont été entendus, selon les informations du Blick. Certains participants ont notamment scandé «les étrangers dehors», rapporte le quotidien. Le Blick s’appuie sur une vidéo initialement publiée par la chaîne de télévision publique russe RT. Plusieurs membres de l’organisation Mass-Voll présents sur place confirment, toujours selon le journal, que ces «propos controversés» ont bien été entendus. Le président du groupement, Nicolas Rimoldi, précise toutefois que les membres de Mass-Voll se sont, pour leur part, uniquement contentés d'entonner la mélodie de la chanson «L’amour toujours» du DJ italien Gigi D’Agostino, avec une partie du public. Les organisateurs ont déclaré au Blick que le Mondial de hockey sur glace 2026 de l’IIHF applique une politique de tolérance zéro envers le racisme et toute forme de discrimination. Ils ont ajouté ne pas avoir eu vent de cet incident.

INSOLITE. Vendredi, un événement exceptionnel s’est produit à bord d’un bus de la ligne 1 des TPG à Genève: une femme a donné naissance à une petite fille, rapporte la Tribune de Genève. Le chauffeur du bus a été alerté par une passagère qui lui a tendu un téléphone: les urgences 144 lui ont annoncé qu’une femme enceinte présente dans le véhicule était sur le point d’accoucher. Il a alors fait descendre les autres passagers, déplacé le bus dans un endroit sûr et maintenu la climatisation en marche. Avec le mari et une amie de la future mère, il a attendu l’arrivée des secours. Une médecin puis une ambulance sont intervenues alors que la tête du bébé était déjà visible. À 15h39, une petite fille est née dans le bus. La mère et l’enfant ont ensuite été transportés à l’hôpital et se portent bien.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016): Décès du boxeur Muhammad Ali, triple champion du monde des poids lourds. Il était né en 1942.

- Il y a 20 ans (2006): La Serbie se sépare du Monténégro et devient indépendante.

- Il y a 25 ans (2001): Décès de l'acteur américano-mexicain Anthony Quinn, double lauréat d'un Oscar ("La Strada», «Lawrence d'Arabie», «Zorba le Grec"). Il était né en 1915.

- Il y a 90 ans (1936): Naissance de l'écrivain américain Larry McMurtry. Il a remporté le prix Pulitzer en 1985 pour son roman «Lonsome Dove» et un Oscar pour le scénario adapté de «Le Secret de Brokeback Mountain». Il est décédé en 2021.

- Il y a 95 ans (1931): Naissance de l'ancien dirigeant cubain Raul Castro.

- Il y a 120 ans (1906): Naissance de l'artiste de music-hall, résistante et militante antiraciste Joséphine Baker ("J'ai deux amours, mon pays et Paris"). Elle est décédée en 1975 et a été panthéonisée en 2021.

Le dicton du jour

A Sainte-Clotilde, de fleur en buisson,Abeille butine à foison