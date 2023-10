Parlement européen: vers une réconciliation entre Berne et Bruxelles?

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le point fort du jour

FOOTBALL: Les Young Boys de Berne effectuent mercredi le déplacement à Belgrade pour y affronter l'Etoile Rouge, champion de Serbie, dans le cadre de la 2e journée du groupe G de la Ligue des champions de football. Ce duel pourrait déjà s'avérer décisif dans l'optique de la 3e place, qui permettra de disputer l'Europa League au printemps. Battu par Leipzig à Berne lors de la 1re journée, YB devra en effet affronter ensuite à deux reprises le tenant du titre Manchester City.

Vu dans la presse

SUISSE-UE: Le Parlement européen a débattu mardi soir des relations entre la Suisse et de l'Union européenne (UE), rapporte mercredi la Neue Zürcher Zeitung. La plupart des interventions ont demandé un retour des relations régulières entre Berne et Bruxelles.

Plusieurs orateurs ont fait valoir que la Suisse se trouve au centre de l'Europe et partage les mêmes valeurs fondamentales que l'UE. D'autres ont exprimé le souhait que la Suisse soit réintégrée en tant que membre associé à part entière dans les programmes européens Horizon et Erasmus, indépendamment de l'issue des entretiens exploratoires en cours.

EGLISE CATHOLIQUE: Trois semaines après la présentation de l'étude de l'université de Zurich sur les abus sexuels commis dans l'Eglise catholique, au moins 40 nouveaux signalements ont été enregistrés dans les six diocèses suisses, indiquent mercredi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Le plus grand nombre de cas dénoncés (13) l'ont été dans le diocèse de Bâle. La grande majorité d'entre eux sont prescrits par la loi. Neuf cas signalés datent de 40 à 80 ans, trois de 10 à 20 ans et un des dix dernières années. Pour ce dernier signalement, l'évêché de Bâle envisage de déposer une plainte pénale.

SANTÉ: 61,2% des Suisses se disent favorables à la création d'une caisse maladie unique, selon un sondage Ipsos réalisé après l'annonce-choc d'une hausse moyenne de 8,7% des primes de l'assurance maladie pour 2024 et repris mercredi par Le Temps. Seuls 21,1% s'y opposent. La proportion de «oui» atteint 68,13% en Suisse romande et 58,1% en Suisse alémanique.

HÔTELLERIE: Les hôtels alémaniques sont mieux notés sur Google Maps que ceux de Suisse romande, constatent mercredi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Les hôtels des grandes destinations touristiques, comme le Valais et les Grisons, obtiennent également de meilleures notes que ceux des villes. Et les petits établissements se placent souvent devant les grandes chaînes hôtelières.

Les journaux ont analysé plus d'un million d'évaluations de clients sur Google Maps. La note médiane des 3100 hôtels pris en compte est de 4,4. Les évaluations possibles sur Google Maps vont d'une à cinq étoiles.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2013): décès du général vietnamien Vo Nguyen Giap, héros de Dien Bien Phu, à l'âge de 102 ans. Il avait vaincu les troupes françaises en 1954 et avait contribué de manière décisive à la victoire sur les Etats-Unis en 1975.

- Il y a 20 ans (2003): les femmes obtiennent pour la première fois le droit de vote à Oman.

- Il y a 25 ans (1998): décès de l'ancien conseiller fédéral radical vaudois Jean-Pascal Delamuraz des suites d'un cancer. Né en 1936, il avait siégé au gouvernement fédéral de 1983 à 1998, d'abord comme chef du Département militaire fédéral, puis comme ministre de l'économie.

- Il y a 65 ans (1958): promulgation de la constitution de la Ve République en France, adoptée par référendum le 28 septembre 1958.

- Il y a 70 ans (1953): naissance du harpiste et compositeur suisse Andreas Vollenweider ("Caverna Magica").

- Il y a 100 ans (1923): naissance de l'acteur américain Charlton Heston (John Charles Carter). Il a joué notamment dans «Les dix commandements» en 1956, «Ben Hur» en 1959 (qui lui vaudra l'Oscar du meilleur acteur) ou «La planète des singes» en 1968. Il est mort le 5 avril 2008.

Le dicton du jour

«Sème à la Saint-François, si tu veux que ton grain ait du poids».

