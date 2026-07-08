blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Plus de 200 millions de francs de prestations ambulatoires demeuraient en attente de facturation à la fin juin au CHUV.

Actu & dicton du jour Le CHUV et les HUG ont des mois de retard dans leur facturation ambulatoire

Les points forts du jour

CANICULE : Une vague de chaleur continue de s'abattre sur la Suisse mercredi. Selon l'Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse, le mercure devrait atteindre les 35 degrés dans certaines régions du pays.

INSOLITE : Une course de bébé rampant doit se tenir mercredi après-midi aux Pyramides de Vidy, dans le cadre de l'événement saisonnier Lausanne sur Mer.

OTAN : Accueilli mardi en grande pompe, le président américain Donald Trump entre en scène mercredi à Ankara au dernier jour d'un sommet de l'OTAN sous tension. Au programme: la traditionnelle photographie de famille avec les 32 dirigeants des pays de l'alliance, une brève séance de travail et une rencontre très attendue avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

FRANCE : La cheffe de file de l'extrême droite française, Marine Le Pen, a annoncé mardi soir sa candidature à l'élection présidentielle française de mai 2027, quelques heures après sa condamnation en appel pour détournement de fonds européens.

Vu dans la presse

LE CHUV ET LES HUG SOUS PERFUSION FINANCIÈRE Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) sont sous perfusion financière depuis le passage au nouveau système tarifaire TarDoc au 1er janvier, rapportent mercredi 24 Heures et la Tribune de Genève. Les cantons de Vaud et de Genève ont dû avancer des millions de francs pour que les hôpitaux puissent notamment payer les salaires. En raison des problèmes informatiques liés en partie au passage à TarDoc, plus de 200 millions de francs de prestations ambulatoires demeuraient en attente de facturation à la fin juin au CHUV.

Les HUG connaissent un peu moins de difficultés, mais seule 20% de la facturation du premier semestre avait été adressée aux assureurs à la même période. L'État de Genève a accordé à l'institution près de 150 millions de francs en guise d'avance.

HAUSSE DE LA CONTRIBUTIONS DES IMPORTATEURS DE CARBURANT

La fondation pour la protection du climat et la compensation de CO2 KliK a fait passer de 5 à 8 centimes par litre la contribution des importateurs de carburant pour compenser les émissions de CO2, obligatoire depuis 2024, indiquent mercredi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund.

Dans un document envoyé à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), la fondation explique cette hausse par le fait d'un surendettement «de plus d'un milliard de francs» et le fait de devoir constituer des provisions pour des projets de compensation engagé.

L'OFEV dit dans les journaux examiner si ces coûts supplémentaires ont été répercutés sur les clients finaux et, le cas échéant, dans quelle mesure. Les résultats de l'enquête sont attendus à la fin 2026.

VOL DE PEINTURES

Cinquante-six peintures exposées dans le hall et les couloirs de l'Ecole-club Migros de Nyon (VD) ont disparu entre le lundi 22 et le mardi 23 juin, relate mercredi ArcInfo. Selon les trois artistes locales qui exposaient leurs oeuvres, un vol s'est vraisemblablement déroulé le lundi soir.

Les systèmes d'accrochage des tableaux ont été soigneusement rangés dans un coin du hall, explique l'une d'elles, Dalila Imadalou. «Tout était si ordonné que les personnes qui sont arrivées le matin ne se sont pas du tout inquiétées et ont pensé qu'il s'agissait simplement d'un changement de tableaux».

Seules sept toiles ont été retrouvées, abandonnées dans un coin d'herbe proche de l'école. Une plainte a été déposée auprès de la police.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2021) : le tribunal de police de Genève condamne l'humoriste français Dieudonné M'bala M'bala à une peine de 180 jours-amende pour discrimination raciale. L'homme avait affirmé en 2019, lors de spectacles à Genève et à Nyon, que les chambres à gaz n'avaient jamais existé. Le jugement sera confirmé par le Tribunal fédéral.

- Il y a 30 ans (1996) : décès de l'écrivaine et artiste bâloise Adelheid Duvanel.

- Il y a 100 ans (1926) : naissance de la psychiatre zurichoise Elisabeth Kübler-Ross, connue pour ses recherches sur la mort. Elle est décédée en 2004.

Le dicton du jour

«À la Saint-Edgar, on entend du coucou le dernier chant.»