Les points forts du jour

FUNERAILLES: Les funérailles de Victor Emmanuel de Savoie, fils du dernier roi d'Italie, décédé il y a une semaine à Genève après un long exil, auront lieu samedi dans la basilique de Superga, près de Turin. Victor Emmanuel doit être enterré dans cet édifice, où la majeure partie des membres de la famille des Savoie sont ensevelis.

Il avait quitté l'Italie à l'âge de 9 ans, banni avec tous les descendants mâles de la maison royale pour sanctionner la collaboration de son grand-père, Victor Emmanuel III, avec le régime fasciste.

FOOTBALL: La 23e journée de Super League propose un derby lausannois samedi à 18h à la Pontaise. Et le LS serait bien inspiré de sortir la tête de l'eau face au SLO. La dernière victoire du LS en championnat remonte au 26 novembre. Un succès 1-0 face au...SLO.

Les Bleu et blanc ont depuis disputé sept matches pour un misérable total de deux points grâce à deux nuls. Dimanche, Servette se rend à Yverdon. Et la mission des Genevois est simple, il faut les trois points pour continuer à mettre la pression sur YB. Invaincue en championnat depuis le 24 septembre, la troupe de René Weiler couche qui plus est sur trois victoires.

SKI ALPIN: Lara Gut-Behrami a l'occasion de prendre le pouvoir au classement général de la Coupe du monde ce week-end. La Tessinoise n'accuse plus que 95 points de retard sur Mikaela Shiffrin, toujours au repos forcé, avant le géant de Soldeu samedi. Elle reste sur deux victoires consécutives dont une dans la discipline à Kronplatz.

Un slalom figurera au menu dimanche pour ces dames. Les messieurs auront droit au même programme à Bansko, où Marco Odermatt visera un 9e succès d'affilée en Coupe du monde de géant. En slalom, les Suisses espèrent confirmer leur doublé historique de Chamonix où Daniel Yule a devancé Loïc Meillard dimanche dernier.

Vu dans la presse

DEFENSE: L'armée devrait demander un crédit d'engagement d'environ 490 millions de francs, selon la Schweiz am Wochenende. Le chef de l'armée, Thomas Süssli, avait annoncé le week-end dernier son intention de demander des crédits d'engagement au Parlement.

L'initiative est soutenue par la présidente de la Confédération Viola Amherd. Le Département de la défense est dans la tourmente depuis qu'un déficit de financement d'un milliard de francs dans le budget de l'armée a été révélé en janvier. Le PS et les Vert-e-s ont exigé une enquête sur les finances de l'armée.

MUSIQUE: Le Caribana Festival doit revoir son modèle de gestion après des déficits importants lors de ses deux dernières éditions. Plusieurs fournisseurs de service font état de factures non réglées, écrivent le 24 Heures et la Tribune de Genève. Le directeur artistique du festival qui se tient chaque année à Crans, Samuel Galley, confirme que l'édition passée «a fait un déficit dû à une mauvaise gestion des coûts, alors que les recettes ont été bonnes».

La structure, créée sur le modèle de l'association, va devenir une société anonyme afin de redresser la barre. Cette SA devrait avoir pour partenaires, outre Samuel Galley, la société Soldout Productions, à Lausanne, branchée rap français.

ASILE: Des gens du voyage auraient obtenu le statut S en Suisse, sans y avoir droit. «Il s'agit d'un sujet de préoccupation partout en Suisse», indique la secrétaire générale de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales, Gaby Szöllösy, à la NZZ. Depuis l'été dernier, de plus en plus de gens du voyage obtiendraient ce statut sans devoir passer par une procédure d'asile ordinaire, en présentant un passeport ukrainien à la frontière suisse ou en indiquant l'Ukraine comme lieu de résidence intérieur. Ce alors que nombre d'entre eux ne comprendraient ni l'ukrainien, ni le russe.

AVIATION: Easyjet retrouve les chiffres noirs et ouvre huit nouvelles lignes depuis Genève tout en engageant du personnel supplémentaire. Madère Lanzarote ou encore Rhodes comptent parmi les nouvelles lignes, précisent le directeur des marchés de la firme, Thomas Haagensen, dans les titres romands du groupe Tamedia et le patron pour la Suisse, Jean-Marc Thévenaz, dans La Liberté.

Easyjet a en outre récemment embauché 145 personnes, dont une quarantaine de pilotes et une centaine comme personnel de cabine, dans le pays. Un commandant de bord gagne entre 200'000 et 250'000 francs par an en Suisse. Le salaire de base pour le personnel de cabine est lui de 4600 francs, avec 1000 francs de plus pour un chef de cabine.

AGRICULTURE: Le secteur de la pomme de terre, en difficulté depuis plusieurs années, tire encore davantage la langue en 2024. «Cette année, nous pourrons planter moins de patates, faute de plants», indique le président de l'Union suisse des producteurs de pommes de terre, Ruedi Fischer.

Le phénomène étant généralisé dans toute l'Europe, les cultivateurs suisses ne pourront pas s'approvisionner de plants provenant de l'étranger. Les cultivateurs ont déjà connu une année 2023 catastrophique, un déficit de 30% ayant été annoncé.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 60 ans (1964): Naissance de l'actrice italienne Francesca Neri ("Hannibal», «Dommages collatéraux").

- Il y a 80 ans (1944): Naissance du réalisateur français Jean Daniel Cadinot, auteur de films pornographiques gay ("Harem"). Il est décédé en 2008.

- Il y a 85 ans (1939): Naissance de la chanteuse américaine Roberta Flack ("Killing Me Softly with his Song").

- Il y a 95 ans (1929): Naissance du compositeur américain de musiques de films Jerrald King Goldsmith ("Papillon», «Star Trek», «Basic Instinct», «Mulan"). Il a été nommé 18 fois pour l'Oscar de la meilleure musique de film et a été primé en 1976 pour «La Malédiction». Il est décédé en 2004.

Le dicton du jour

«Quand février commence en lion, il finit comme un mouton»

ro, ats