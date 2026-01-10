Une toute nouvelle loi pourrait exonérer la commune de Crans-Montana

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

HOMMAGE: La cathédrale de Lausanne accueille samedi après-midi une cérémonie d'hommage en l'honneur de l'ancien syndic de la ville Daniel Brélaz, décédé dans la nuit du 27 au 28 décembre. Les obsèques publiques seront conduites par l'évêque du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, Mgr Charles Morerod. Le premier écologiste élu au Conseil national est mort des suites d'un arrêt cardiaque à l'âge de 75 ans.

SKI ALPIN: Les classiques de janvier de la Coupe du monde de ski alpin commencent ce week-end à Adelboden (BE), avec un géant samedi et un slalom dimanche. Le Suisse Marco Odermatt, qui a fait du Chuenisbärgli son terrain de jeu, est l'un des favoris du géant. Le Nidwaldien de 28 ans tentera de s'imposer pour la cinquième fois consécutive sur la très sélective piste bernoise. S'il y parvient, le patron du cirque blanc rejoindra le Suédois Ingemar Stenmark, vainqueur du géant à cinq reprises entre 1979 et 1984.

Vu dans la presse

DRAME DE CRANS-MONTANA: Le président du Conseil d'Etat valaisan Mathias Reynard indique dans Le Temps de samedi avoir lancé un appel à réfléchir à la façon d'honorer la mémoire des 40 morts et 116 blessés de l'incendie du bar «Le Constellation» le 1er janvier à Crans-Montana (VS) afin «de montrer qu'on ne les oublie pas». Mais il est encore «trop tôt pour connaître la forme que ce devoir de mémoire va prendre», ajoute-t-il. «Il y aura pour tout le monde un avant et un après» ce drame, note le ministre socialiste. «Il faut que l'on montre que cela ne s'arrête pas là, que le soutien va continuer, qu'on n'oubliera jamais».

DRAME DE CRANS-MONTANA: Une nouvelle clause de non-responsabilité dans la loi valaisanne sur les constructions pourrait protéger la commune de Crans-Montana (VS) contre des demandes d'indemnisation après le dramatique incendie du bar «Le Constellation», rapporte samedi le journal Blick. Au 1er janvier 2026, l'article 25 de la législation a été complété par un paragraphe dans l'article 37, qui stipule: «L'autorité compétente n'est pas responsable des dommages résultant du non-respect des dispositions de la présente loi par les maîtres d'ouvrage et leurs représentants». «Le nouvel article 37 s'applique à l'incendie de Crans-Montana, car le dommage s'est produit alors que la nouvelle disposition était en vigueur», explique le conseiller national Pascal Schmid (UDC/TG), qui est avocat de profession. Les tribunaux pourraient cependant se baser sur un «délit pluriel» et évaluer le manquement à l'obligation de surveillance selon l'ancien droit, ajoute-t-il.

DRAME DE CRANS-MONTANA: Les conditions requises en matière de protection contre les incendies et d'isolation acoustique ne sont pas toujours compatibles, constatent samedi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. Les panneaux insonorisants sont souvent composés de matériaux poreux à forte teneur en oxygène, explique dans les journaux Christoph Renfer, professeur en protection contre les incendies. «Cela peut entraîner un départ de feu plus rapide et une combustion plus intense des matériaux inflammables». La mousse en polyuréthane, ajoute-t-il, peut être traitée avec des produits ignifuges, qui ne permettent pas d'empêcher le feu de se propager, mais de le retarder. De plus, cela réduirait la quantité de fumée toxique, précise Sabyasachi Gaan, chef du groupe des additifs et de la chimie du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche Empa.

WEF: La présence du président américain Donald Trump au Forum économique mondial (WEF) de Davos (GR) en janvier est définitivement confirmée, malgré les tensions internationales, rapporte samedi la Schweiz am Wochenende. Il a fallu un long entretien téléphonique entre Berne et la Maison-Blanche pour éclaircir le calendrier. M. Trump arrivera le mercredi 21 janvier à Davos, où il fera son apparition au centre des congrès à 14h45. Il restera deux jours en Suisse. Il sera accompagné du secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, de l'envoyé spécial Steve Witkoff et de son gendre Jared Kushner. La participation du président ukrainien Volodymyr Zelensky a également été confirmée. Les représentants russes ne seront, en revanche, toujours pas présents au WEF.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2016): décès du chanteur britannique David Bowie ("Ashes to Ashes», «China Girl"). Il était né en 1947.

- Il y a 75 ans (1951): décès de l'écrivain et dramaturge américain Sinclair Lewis ("Babbitt"), premier lauréat du prix Nobel de littérature aux Etats-Unis.

- Il y a 80 ans (1946): première assemblée générale des Nations unies à Londres.

- Il y a 125 ans (1901): naissance de l'officier et résistant allemand Henning von Tresckow, l'un des principaux organisateurs de l'attentat du 20 juillet 1944 contre Adolf Hitler.

Le dicton du jour

«Beau temps à la Saint-Guillaume donne plus de blé que de chaume».