Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 11.04.2026

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Les points forts du jour

MOYEN-ORIENT. Les premières discussions entre les Etats-Unis et l'Iran doivent avoir lieu samedi à Islamabad au Pakistan, selon la Maison Blanche. Menée par le vice-président américain JD Vance, la délégation américaine doit rencontre celle iranienne quatre jours après la mise en place fragile d'un cessez-le-feu dans la région. Donald Trump a accusé Téhéran de ne pas respecter l'accord, tandis que l'Iran a dénoncé les frappes meurtrières d'Israël contre le Liban.

FOOTBALL. Leader de Super League, Thoune accueille Bâle samedi soir (20h30) pour la dernière journée avant la séparation en deux groupes. Avec 15 points d'avance en tête et alors qu'il ne reste que six matches à disputer, le promu pourrait même fêter son titre dès dimanche en cas de faux-pas de Saint-Gall. En bas du classement, c'est un duel sous haute tension qui s'annonce samedi entre la lanterne rouge Winterthour et le barragiste Grasshopper (18h00). Les deux équipes ne sont séparées que de cinq points et une victoire de «Winti» donnerait un peu de piquant au tour de relégation. Les trois clubs romands jouent dimanche avec notamment un derby Sion – Lausanne à Tourbillon (16h30).

BASKETBALL. Gümligen accueille samedi les finales de la Patrick Baumann Swiss Cup. Tous deux déjà sacrés en Coupe de la Ligue en début d'année, Olympic et Elfic Fribourg poursuivent leur opération reconquête face à Union Neuchâtel (18h00) et Genève LPLO (15h00), respectivement. Malmenées en 2024/25, les équipes fribourgeoises ont repris cette saison leur domination sur la scène nationale: tant Olympic chez les messieurs qu'Elfic chez les dames n'ont connu qu'une seule défaite en Suisse durant cet exercice 2025/26.

Vu dans la presse

ALIMENTATION. Le fabricant de boissons Rivella restera une entreprise familiale indépendante, selon CH Media. Tano Barth, petit-fils du fondateur Robert Barth et fils de l’actuel président du conseil d’administration Alexander Barth, reprendra la fonction de son père au printemps 2027. Âgé de 36 ans, il a grandi à Genève mais a déménagé à Rothrist (AG), près du siège de l’entreprise, en vue de ses nouvelles responsabilités. Comme son grand-père et son père, il est juriste. La question de la succession n’a pas toujours été claire, précise CH Media, mais cette annonce devrait rassurer les quelque 240 employés.

SANTE. De nouveaux tarifs médicaux ambulatoires sont entrés en vigueur en début d’année, selon la Neue Zürcher Zeitung, bien que le département compétent ait été conscient des risques. C’est ce que révèlent des documents partiellement caviardés du Département fédéral de l’intérieur (DFI), obtenus par l’association des chirurgiens FMCH. Le contenu des passages caviardés resterait lisible. Le Conseil fédéral aurait ainsi eu connaissance des conséquences possibles de tarifs insuffisants, notamment du risque d’une médecine à deux vitesses et d’une hausse des primes. La FMCH estime ainsi que ses critiques sont confirmées et juge problématique l’impossibilité de contester juridiquement ces tarifs. L’Office fédéral de la santé publique indique que d’éventuelles imprécisions seront corrigées à l’aide de données supplémentaires provenant des cabinets médicaux.

SANTE. Pflegewegweiser, le plus grand employeur de proches aidants, entend contourner de nouvelles règles de facturation des prestations, rapporte CH Media. Le groupe de presse se base sur une circulaire adressée par l’entreprise aux communes zurichoises. Le canton de Zurich, avec 15 autres cantons, a introduit en début d’année de nouvelles directives en matière de facturation. Pour y répondre, Pflegewegweiser utiliserait une astuce: dès que des proches suivent un cours de soins, ils sont considérés comme du personnel soignant régulier. Leurs tâches et leur rémunération ne changent pas, mais l’entreprise peut facturer un montant résiduel nettement plus élevé. La société conteste toute volonté de contournement et affirme qu’il s’agit d’une simple demande de clarification juridique.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2006): Arrestation en Sicile du chef mafieux Bernardo Provenzano, en fuite depuis 43 ans.

- Il y a 30 ans (1996): Cinquante nations africaines signent au Caire le traité de Pelindaba qui fait de l'Afrique une région «exempte d'armes nucléaires». Le document bannit la possession ainsi que le stockage d'armes nucléaires et interdit les essais nucléaires.

- Il y a 65 ans (1961): Ouverture du procès du criminel de guerre nazi Adolf Eichmann en Israël. L'ancien Obersturmbannführer SS, un des organisateurs de la Shoah, avait été enlevé en Argentine par des agents du Mossad, les services secrets israéliens. Il sera reconnu coupable de «l'extermination de six millions de juifs» et condamné à mort.

Le dicton du jour

«S'il gèle à la Saint-Stanislas, on aura deux jours de glace»