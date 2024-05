Les salaires des chefs des 10 plus grandes caisses maladie s'envolent

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le chef de Sanitas qui a gagné le plus, avec un total de 955'176 pour 2023 (image symbolique). sda

ATS

Le point fort du jour

MUSIQUE: Nemo défend ce samedi les couleurs de la Suisse en finale de l'Eurovision à Malmö, en Suède. L'artiste biennois s'est qualifié jeudi lors de la deuxième demi-finale en se hissant dans les dix pays finalistes avec le titre «The Code». Israël s'est également qualifié, en dépit des manifestations sur place contre sa participation. Des renforts policiers sont venus de toute la Suède mais aussi du Danemark et de la Norvège pour sécuriser le concours. La ville de Malmö attend jusqu'à 100'000 fans samedi.

Vu dans la presse

PROCHE-ORIENT: L'occupation de l'UniMail à Genève coûte un peu plus de 3000 francs par jour. C'est le coût du renforcement de l'équipe de gardiens pour assurer la sécurité des manifestants, indique la rectrice de l'UNIGE, Audrey Leuba, dans Le Temps. Le bâtiment UniMail est occupé depuis mardi par un collectif propalestinien. Contrairement à l'UNIL, les étudiants à Genève occupent toujours le bâtiment également pendant la nuit. Et ce contre la volonté de la direction. Même si le dialogue a été privilégié, «nous ne tolérerons pas tout indéfiniment», affirme Mme Leuba. Si les gages du dialogue apaisé ne sont pas respectés, «nous prendrons les décisions qui s'imposent», dit-elle.

Le bâtiment UniMail est occupé depuis mardi par un collectif pro-palestinien. KEYSTONE

SANTE: Plus de 60% des personnes atteintes de Covid long se sont vus refusés un soutien par l'assurance-invalidité (AI). Le reste a obtenu un soutien surtout via des réinsertions professionnelles, indiquent les titres du groupe alémanique CH Media. Jusqu'à présent, 3,6% des personnes concernées ont obtenu une rente AI, montre une première évaluation de l'Office fédéral des assurances sociales. Depuis 2021, plus de 5000 personnes ont déposé une demande de soutien en raison des conséquences du Covid. Ce qui est décisif, c'est l'impact sur la capacité de travail et non pas le diagnostic médical, déclare Thomas Pfiffner, vice-président de la Conférecence des offices AI.

SANTE: Les salaires des chefs des dix plus grandes caisses maladie suisses ont à nouveau augmenté. La hausse est d'un peu plus de 20% par rapport à 2017, écrivent les titres alémaniques du groupe Tamedia. Parmi les sept caisses maladie qui ont déjà publié leur rapport annuel, c'est le chef de Sanitas qui a gagné le plus, avec un total de 955'176 pour 2023. La patronne de l'assurance CSS figure également dans les premières positions du classement avec un salaire de 795'800 francs. Le chef de Sympany se trouve en queue de peloton avec une rémunération de 470'998 francs.

ADMINISTRATION-GE: Le malaise se fait sentir au sein de l'Office cantonal des véhicules (OCV) genevois. C'est ce que montre le sondage mené au sein du Département de la santé et des mobilités (DSM), à la suite de dénonciations sur le management de Pierre Maudet, indique la Tribune de Genève, qui se base sur différents documents et témoignages. Pas moins de 61% des fonctionnaires de cet office estiment que leur direction n'est «pas crédible» et plus d'un collaborateur sur deux ne s'estime pas assez respecté par ses cadres. C'est le pire climat enregistré dans le département. Interrogé, le DSM reconnaît que «des problématiques ont été identifiées» et assure qu'elles font l'objet «d'un suivi».

COMMERCES DE DETAIL: La Migros envoie des messages contradictoires à ses clients neuchâtelois et zurichois. Ceux-ci sont priés d'imprimer leur ticket aux caisses automatiques s'ils veulent passer les nouveaux portiques de sécurité sans enclencher l'alarme, indiquent les titres ESH. Un message a été apposé sur les caisses à cet effet. Or, le géant orange conseille dans un autre message, également apposé sur les caisses rapides, de ne pas imprimer les tickets de caisse. A fin 2023, Migros se félicitait d'économiser jusqu'à 100 tonnes de papier par an, grâce à l'arrêt de l'impression automatique des tickets de caisse. Interrogée, la coopérative n'y voit pas de contradiction puisqu'il n'y a pas «d'obligation d'imprimer son ticket» et que «les caisses traditionnelles sont toujours à disposition».

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): L'Organisation mondiale de la santé (OMS) décrète la fin de l'alerte maximale pour l’épidémie de mpox (variole du singe).

- Il y a 10 ans (2014): La drag-queen autrichienne Conchita Wurst (Thomas «Tom» Neuwirth) remporte le Concours Eurovision de la chanson à Copenhague.

- Il y a 50 ans (1974): Naissance de l'acteur français Benoît Magimel ("La vie est un long fleuve tranquille").

- Il y a 75 ans (1949): Le Siam change définitivement de nom pour devenir la Thaïlande. Après un premier changement de nom le 24 juin 1939, le pays avait brièvement repris son ancien nom après la Deuxième Guerre mondiale.

- Il y a 75 ans (1949): Israël devient le 59e Etat membre de l'ONU.

- Il y a 120 ans (1904): Naissance de l'artiste espagnol Salvador Dali, 'un des principaux représentants du surréalisme et l'un des plus célèbres peintres du XXe siècle. Il est décédé en 1989.

Le dicton du jour

«Les trois saints au sang de navet, Pancrace, Mamert et Servais, sont bien nommés les saints de glace, Mamert, Servais et Pancrace»

ro, ats