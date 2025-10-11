Jusqu’à 100 000 francs de bonus au recrutement : les dessous gênants de Visana

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 11.10.2025

Les points forts du jour

BERNE. La police cantonale bernoise se prépare en vue d'une manifestation non autorisée de soutien à la Palestine samedi en Ville de Berne. Un important dispositif sera mis en place pour assurer la sécurité publique et protéger les bâtiments, a annoncé la police. Elle sera appuyée dans sa mission par des forces d'autres cantons. A Berne, une manifestation pro-palestinienne a dégénéré au début du mois d'octobre. D'autres incidents liés à ces rassemblements ont également eu lieu à Genève, Lausanne ou Neuchâtel.

WEISSENRIED (VS). Après le dévastateur éboulement à Blatten (VS), des dizaines de bénévoles mènent une grande opération de nettoyage dans le hameau voisin de Weissenried. L'amas de débris s’est arrêté à quelques mètres seulement de Weissenried, de l’autre côté de la vallée. La pression de la vague a cependant couvert toutes les façades de saleté et en a endommagé certaines. Parmi les bâtiments touchés, environ 80 constructions historiques figurent à l’inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse.

CYCLISME. Sacré lors des récents championnats du monde et d'Europe, Tadej Pogacar sera à nouveau l'homme à battre samedi sur les routes du Tour de Lombardie. Le Slovène, habitué des longs raids solitaires, vise un historique cinquième succès consécutif dans le dernier grand rendez-vous de la saison cycliste. Il pourrait égaler aussi le record détenu l'Italien Fausto Coppi, seul quintuple vainqueur de l'histoire en Lombardie (de 1946 à 1949, puis en 1954). Deux Suisses seront au départ à Côme: Marc Hirschi et Roland Thalmann, tous deux engagés au sein de l'équipe helvétique Tudor dont le leader désigné est le Français Julian Alaphilippe.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 11 octobre, c'est aujourd'hui la Journée internationale de la fille. L'objectif est de mettre l'accent sur la nécessité de relever les défis auxquels sont confrontées les filles et de promouvoir leur autonomisation ainsi que le respect de leurs droits humains. Le thème de cette année, «La vision des filles pour l'avenir», exprime à la fois la nécessité d'une action urgente et un espoir qui persiste, porté par le pouvoir de la voix des filles et leur vision de l'avenir. Toutes les infos sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/girl-child-day

Vu dans la presse

SUISSE-UE. Le Conseil fédéral affiche des divergences sur la question du vote à la double majorité des cantons concernant la future votation sur les accords avec l’Union européenne, écrit la Neue Zürcher Zeitung. La ministre des Finances Karin Keller-Sutter et le ministre de l’Economie Guy Parmelin souhaitent que le peuple et les cantons se prononcent conjointement sur ces accords. Mais le département de la Justice, dirigé par Beat Jans, aurait mis en garde contre une telle procédure, jugée difficile à justifier sur le plan juridique. Le département des Finances estime toutefois qu’un vote obligatoire avec la majorité des cantons reste compatible avec la Constitution fédérale. Le département de l’Economie a lui proposé de soumettre les deux options à la consultation ainsi qu’à une future prise de position du Conseil fédéral, selon le quotidien zurichois.

VITICULTURE. L'encaveur vaudois Maxime Dizerens, pionnier du vin sans alcool 100% suisse, a dû stopper sa production après l’interdiction de sa machine par l’Office fédéral des douanes, rapporte Le Nouvelliste. L’administration assimile la désalcoolisation du vin à une distillation, soumettant le procédé aux taxes et autorisations sur les spiritueux. Le vigneron et l'inventeur de la machine, Jean-Daniel Varone, rejettent cette interprétation, rappelant que le résidu alcoolisé est inutilisable. Ils dénoncent une loi inadaptée qui bloque l’innovation et déplorent que pendant ce temps-là, les vins désalcoolisés étrangers affluent sur le marché. Actuellement, une seule installation est homologuée en Suisse, elle est à Chamoson (VS).

JUSTICE. Le Ministère Public (MP) neuchâtelois a ouvert une instruction contre l'administrateur unique du Beau-Rivage à Neuchâtel, rapporte Arcinfo. Le Suisse d'origine chinoise est soupçonné d’abus de confiance, gestion déloyale et escroquerie. L’enquête fait suite à la plainte d’un couple chinois, propriétaires de l’hôtel cinq étoiles depuis 2021, qui l'accuse de s’être illégalement approprié l’établissement en se déclarant seul détenteur des actions. Le MP lui reproche d’avoir détourné près de 8,7 millions de francs. Des contrats de vente et signatures suspectes alimentent les soupçons sur la propriété réelle du Beau-Rivage. Tandis que la procureure examine les pièces originales, la défense conteste toute faute et se dit confiante. Pour le couple plaignant, cette ouverture d’instruction marque un espoir de reconnaissance de leurs droits, après diverses actions en justice.

ASSURANCES. Malgré un accord limitant les commissions pour le recrutement de nouveaux clients, Visana aurait, selon les titres Tamedia alémaniques, instauré une «rémunération spéciale» pour ses collaborateurs. Environ deux tiers des vendeurs d’assurances auraient touché une prime annuelle comprise entre 15'000 et 100'000 francs, rapportent la Berner Zeitung et Der Bund, citant une source anonyme. Visana a confirmé le versement de «rémunérations spéciales» dans le cadre d’un programme de formation continue, mais nié un quelconque lien avec le plafonnement des commissions récemment introduit. Un document interne laisserait planer le doute, écrivent les quotidiens bernois: il y serait question d’une estimation des pertes salariales par employé liées à cette nouvelle réglementation.

HCR. L’ancienne secrétaire d’État suisse aux migrations, Christine Schraner Burgener, devra se mesurer à dix autres candidats pour le poste de Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, selon CH Media. Deux noms internationalement connus figurent sur la liste, rapporte la Schweiz am Wochenende: ceux d'Anne Hidalgo, maire de Paris, et de Jesper Brodin, directeur général d’Ingka, la holding du géant du meuble Ikea. L’Assemblée générale de l’ONU élira en novembre le successeur de l’Italien Filippo Grandi, dont le mandat se termine à la fin de l’année.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2005): Décès de l'artiste et éditeur zurichois Johannes Gachnang, laureéat du prix Meret-Oppenheim en 2005. Il était né en 1939.

- Il y a 60 ans (1965): Décès du conseiller fédéral Walther Stampfli (PRD/SO), chef du Département de l'économie publique de 1940 à 1947. Il est considéré comme le «père de l'AVS».

- Il y a 75 ans (1950): Naissance du réalisateur israélien Amos Gitai ("Free Zone», «Eden», «Kippour").

- Il y a 75 ans (1950): Naissance d'Al Anderson, guitariste principal de Bob Marley&The Wailers. C'était le seul Américain du groupe.

- Il y a 85 ans (1940): Naissance du conseiller fédéral et stratège UDC Christoph Blocher (UDC/ZH). Il a dirigé le Département fédéral de justice et police (DFJP) de 2004 à 2007. Il a fondé et dirigé plusieurs entreprises, dont la société chimique Ems-Chemie.

- Il y a 85 ans (1940): Naissance du footballeur jurassien Jean-Claude Schindelholz, vainqueur de la coupe de Suisse en 1971 avec Servette.

- Il y a 100 ans (1925): Naissance du romancier et scénariste américain Elmore Leonard, spécialiste du roman noir. Ses romans ont inspiré plusieurs films, dont le western «Hombre» en 1967, avec Paul Newman, la comédie «Get Shorty» (1995) avec John Travolta et Danny DeVito, les films «Out of Sight» (1998) de Steven Soderbergh, et «Jackie Brown» de Quentin Tarantino (1997). Il est décédé en 2013.

- Il y a 200 ans (1825): Naissance de l'écrivain zurichois Conrad Ferdinand Meyer, l'un des plus importants poètes suisses du XIXe siècle. Il a surtout écrit des nouvelles historiques, des romans et des poèmes ("Jürg Jenatsch», «Vingt ballades d'un Suisse». Il est décédé en 1898.

Le dicton du jour

À la Saint-Firmin, l’hiver est en chemin