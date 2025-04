Drame à Epagny : un possible féminicide au cœur de l'enquête

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Une vue de la maison après l'incendie du jeudi 10 avril 2025 à Epagny dans le canton de Fribourg (archives). KEYSTONE

Les points forts du jour

HOCKEY SUR GLACE: En hockey sur glace, le Lausanne HC et Fribourg-Gottéron se disputeront ce samedi dès 20h00 le droit à aller défier les Zurich Lions en finale des play-off. Les deux équipes romandes en sont à 3-3 dans leur série avant cette ultime rencontre.

FOOTBALL: En Super League de football, trois matches sont au programme de la soirée. Dès 18h00, Yverdon accueille Grasshopper alors que le Lausanne-Sport jouera à Winterthour. A 20h30, le FC Zurich reçoit le leader Bâle.

CRIMINALITE: La police cantonale fribourgeoise tient samedi un point de presse sur les événements qui ont coûté la vie à deux personnes jeudi à Epagny (FR). Deux corps ont été extraits des décombres d'une villa qui a brûlé dans le village gruérien. Avant l'incendie, un homme portant une longue arme à feu a été vu entrant dans la maison et des coups de feu ont été entendus.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l'une des deux personnes pourrait être l'auteur présumé des coups de feu. Selon plusieurs médias, il s'agirait d'un féminicide et les personnes décédées ne seraient pas les propriétaires de la maison.

NUCLÉAIRE IRANIEN: L'Iran et les Etats-Unis entament ce samedi des pourparlers inédits dans le sultanat d'Oman. Ces discussions visent à négocier un nouvel accord sur le nucléaire iranien, malgré la pression croissante exercée par Washington et les menaces du président américain, Donald Trump, de recourir à l'option militaire en cas d'échec. Téhéran a assuré vendredi rechercher un accord «sérieux et équitable».

GABON: Le Gabon vote ce samedi pour élire son futur président, 19 mois après le putsch d'août 2023 qui a renversé la dynastie Bongo et porté au pouvoir le général Brice Oligui Nguema. Ce militaire de carrière de 50 ans fait figure de grand favori face aux sept autres candidats, dont son principal challenger, Alain-Claude Bilie By Nze, dernier Premier ministre du régime Bongo. Le ministère de l'Intérieur a promis des résultats au plus tard le 16 avril.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 12 avril, c'est aujourd'hui la journée internationale du vol spatial habité. Elle vise à célébrer l'entrée de l’humanité dans l'ère spatiale et à réaffirmer le rôle essentiel des sciences et des techniques spatiales dans la réalisation des objectifs du développement durable. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

Vu dans la presse

DIPLOMATIE: L’ambassadrice d’Israël à Berne, Ifat Reshef, affirme samedi dans Le Temps que sur le conflit israélo-palestinien, la Suisse et son pays entretiennent des relations amicales. Mais Berne et Israël ne sont pas d’accord sur tout.

«Au moment de l’attaque du 7-Octobre, la Suisse était pour la première fois membre non permanente du Conseil de sécurité et je n’ai pas toujours été heureuse des positions qu’elle a prises et qu’elle continue de prendre», déclare la diplomate. Face à la montée de l'antisémitisme, en juge que la lutte est un agenda conjoint mais en Suisse, elle est avant tout une responsabilité suisse.

PROCHE-ORIENT: L'association des étudiants de l'université de Zurich prend en charge les frais de justice de manifestants de l'Ecole polytechnique de Zurich (EPFZ), indique la Neue Zürcher Zeitung, citant une information d'un journal étudiant. Neuf étudiants qui ont participé à des manifestations pro-palestiniennes devraient ainsi bénéficier d'un montant total de 12'200 francs.

L'argent provient d'un fonds auquel les étudiants de l'université contribuent volontairement. La demande de soutien financier a été faite par l'un des cinq étudiants qui ont porté plainte contre l'EPFZ pour violation de domicile.

ENVIRONNEMENT: L'accès à un dossier obtenu par CH Media jusqu'au Tribunal fédéral révèle de graves détails sur une pollution du lac de Constance au tournant des années 2020/2021. Quelque 2,7 tonnes de mousse d'extinction se sont à l'époque répandues sur l'esplanade d'une entreprise à Goldach (SG), selon la Schweiz am Wochenende. Un tiers de cette mousse s'est déversé dans le lac de Constance.

Les autorités n'ont été informées ni de l'incident ni d'un deuxième accident survenu peu après. En outre, l'entreprise n'a pas indiqué que la mousse d'extinction contenait des PFOS, une substance chimique interdite. Des erreurs dans les procédures internes expliquent que la mousse aie encore été utilisée, selon CH Media, qui cite une prise de position de l'entreprise.

COMMERCE: Le tribunal administratif de Zurich a rappelé Migros à l'ordre concernant l'ouverture dominicale de filiales à Zurich et à Winterthour. Une filiale près de la gare centrale de Zurich devra fermer le dimanche, selon le Tages-Anzeiger.

Pour la troisième fois en six ans, le syndicat Unia a combattu avec succès par voie juridique l'ouverture dominicale à cette adresse. Migros aurait trouvé différents moyens pour rouvrir ce magasin le dimanche. Un jugement similaire concerne une filiale à Winterthour. Contacté par le journal, Migros dit ne pas encore avoir eu connaissance de cette dernière décision.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 50 ans (1975): décès de l'artiste de music-hall, résistante et militante antiraciste Joséphine Baker ("J'ai deux amours, mon pays et Paris"). Elle était née en 1906.

- Il y a 75 ans (1950): naissance de l'acteur et chanteur américain David Cassidy, vedette de la série télévisée des années 1970 «The Partridge Family». Il est décédé en 2017.

- Il y a 75 ans (1950): naissance du manager italien de Formule 1 Flavio Briatore.

- Il y a 80 ans (1945): décès du 32e président des Etats-Unis, Franklin D. Roosevelt, en fonction de 1933 à sa mort en avril 1945. Il était né en 1882.

Le dicton du jour

«À la Saint-Jules, mauvais temps n'est pas installé pour longtemps».