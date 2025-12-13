Tricherie à un examen : des parents contestent le «3» de leur fille jusqu’au Tribunal fédéral

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 13.12.2025

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

VAUD: L'ex-conseiller national Roger Nordmann ou l'actuel chef du groupe socialiste au Grand Conseil Sébastien Cala? Le congrès extraordinaire du PS Vaud doit choisir samedi matin à Epalinges (VD) qui des deux politiciens représentera le parti pour se lancer dans la course à la succession de la conseillère d'Etat Rebecca Ruiz le 8 mars prochain lors de l'élection cantonale complémentaire à la suite de la démission, pour raison de santé, de cette dernière. L'assemblée débute à 09h30. L'UDC (soutenu par le PLR et Le Centre) et Ensemble à gauche ont déjà désigné leur candidat. Les Vert-e-s soutiennent, eux, la candidature socialiste.

ART ORATOIRE: Le Champignac d'Or 2025 est remis samedi soir au Mont-sur-Lausanne (VD) pour récompenser les perles oratoires de l'année. Un heureux lauréat va recevoir la célèbre statuette dorée. Le Grand Prix du Maire de Champignac existe depuis 1988. Pour cette édition 2025, 38 candidats sont en lice. Le palmarès sera connu à 20h00.

FOOTBALL: Le FC Sion se déplace samedi à Zurich pour y affronter à 18h00 Grasshopper dans le cadre de la 17e journée de la Super League de football. Deux autres rencontres sont agendées le même jour, celle opposant Zurich à Winterthour (18h00) et celle entre Thoune et St-Gall (20h30). Quant aux deux autres équipes romandes, elles disputeront leur match dimanche. Servette doit jouer à Lugano, alors que Lausanne-Sport doit se rendre à Bâle.

Vu dans la presse

TRANSPORT PUBLIC: Le directeur des Chemins de fer fédéraux (CFF), Vincent Ducrot, prend acte samedi dans Le Temps de la décision du Parlement fédéral de supprimer le financement pour le nouveau train de nuit Bâle-Malmö. «C'est un choix du Parlement. On a toujours souligné que les CFF proposeraient cette relation si la politique était prête à la soutenir». M. Ducrot dit ne pas croire à un grand développement des trains de nuit. «Le produit fonctionne bien, c'est vrai. Il est très demandé», mais il ne couvre pas les coûts, ajoute le directeur des CFF. «Les trains de nuit, c'est un produit de niche. C'est la stricte réalité du marché».

ÉDUCATION: Des parents vaudois ont contesté jusqu'au Tribunal fédéral (TF) la note «3» attribuée à leur fille parce qu'elle avait triché à un examen de géographie dans un collège lausannois en 2024, relate samedi le journal 24 Heures. Selon eux, punir en enlevant des points est illégal et de surcroît humiliant pour l'élève. Dans un arrêt publié en novembre, la haute cour les a déboutés, estimant que la mauvaise note n'a pas eu de conséquence juridique sur leur fille et qu'elle n'a pas eu à redoubler l'année scolaire. La motivation du combat judiciaire des parents était, selon le TF, de remettre «en cause le cadre légal et pédagogique d'une sanction par la note». Il n'est donc pas entré en matière.

INCARCÉRATION: La durée d'incarcération des condamnés à la perpétuité a augmenté au cours des dernières décennies en Suisse, constate samedi la Schweiz am Wochenende, en se référant aux données de l'Office fédéral de la statistique. Entre 2015 et 2024, il s'est écoulé en moyenne 17 ans avant leur libération. Auparavant, entre 1985 et 1994, les condamnés à une peine d'emprisonnement à perpétuité étaient libérés après 11 ans en moyenne. Les statistiques ne tiennent pas compte de la détention préventive et de la détention pour des raisons de sécurité, que les tribunaux prennent en compte dans le calcul de la peine.

SURVEILLANCE: L'hôpital universitaire de Zurich utilise depuis l'été dernier un système controversé de surveillance des patients, indique samedi la Neue Zürcher Zeitung. Des caméras avec vision à 180 degrés ont été installées au plafond de nombreuses chambres. Assisté par intelligence artificielle, le dispositif est interdit en France en raison des règles de protection des données. Le système a été installé à Zurich sans consulter la responsable cantonale de la protection des données. «Nous sommes conscients du caractère sensible du traitement des données personnelles et des données des patients et veillons au respect des règles applicables en matière de protection des données», réagit l'hôpital dans le journal. Les enregistrements vidéo ne montrent que des silhouettes schématiques et non des personnes, ajoute-t-il.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 75 ans (1950): décès du mathématicien austro-hongrois Abraham Wald, l'un des plus grands statisticiens du XXe siècle. Il est considéré comme le fondateur de la théorie de la décision statistique.

- Il y a 80 ans (1945): énoncé du verdict au procès principal du camp d'extermination nazi de Dachau: 36 des 40 accusés sont condamnés à mort, un à la prison à vie et trois à de peines d'emprisonnement avec travaux forcés.

- Il y a 180 ans (1845): décès à Cuba du planteur suisse Friedrich Ludwig Escher, propriétaire d'esclaves. Il était l'oncle de l'entrepreneur et conseiller national zurichois Alfred Escher.

Le dicton du jour

«À la Sainte-Luce, le jour croît d'un saut de puce».