Météo : le phénomène «Super El Niño» menace une partie de la Suisse

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 13.06.2026

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

ENFANTS PLACÉS: Près de 800 personnes, des anciens enfants placés en foyer ou en famille d'accueil se réunissent samedi à Langenthal (BE) pour la fête nationale d'été.

ROYAUME-UNI: Les Britanniques célèbrent samedi officiellement l'anniversaire du roi britannique Charles III par une grande parade militaire. Le souverain est né un 14 novembre, mais la cérémonie a toujours lieu en juin pour des raisons climatiques.

FOOTBALL: La Suisse entre en lice à la Coupe du monde de football samedi à 21h00 à Santa Clara face au Qatar, un adversaire largement à sa portée et le plus faible de son groupe.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 12 juin, c'est aujourd'hui la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

«Super El Niño» menace une partie de la Suisse Le possible phénomène météorologique «Super El Niño» menace certaines régions de Suisse d'un été plus pluvieux que la normale, relatent samedi 24 Heures, la Tribune de Genève, le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. Selon Andrej Flis, météorologue et spécialiste des phénomènes météorologiques extrêmes pour le portail Severe Weather Europe, des précipitations plus importantes que d'habitude toucheront notamment la Suisse romande et le Tessin.

Cette tendance s'atténue progressivement en direction du nord-est du pays. En ce qui concerne les températures, aucun signe clair ne se dégage. Andrej Flis relève cependant que ses prévisions comportent de nombreuses incertitudes. Mais elles ressemblent beaucoup à celles du principal modèle à long terme du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT). Montre plus

AFP

Les droits de douane sont là pour durer

La politique américaine des droits de douane restera en vigueur même après le départ du président des Etats-Unis Donald Trump, estime samedi dans la Schweiz am Wochenende la secrétaire d'État à l'économie (SECO), Helene Budliger Artieda.

«La réindustrialisation des États-Unis et l'idée de redynamiser économiquement le Midwest sont des préoccupations qui transcendent les clivages politiques. Cela ne disparaîtra pas si un démocrate est à nouveau élu», ajoute-t-elle. Le ton changera peut-être, mais pas l'orientation fondamentale de la politique commerciale, souligne Mme Budliger Artieda.

Consolation pour les investisseurs de PrimeEnergy Cleantech

Le liquidateur de l'entreprise bâloise spécialisée dans les installations photovoltaïques PrimeEnergy Cleantech, dont la faillite a englouti 125 millions de francs aux dépens d'un millier d'épargnants, a averti les plaignants qu'il s'attendait à ce qu'ils récupèrent entre 25 et 45% de leur mise, affirme samedi Le Temps.

Des biens immobiliers en Allemagne et en Suisse ont déjà été vendus. «Les investisseurs sont évidemment sous le choc face à cette faillite, qui pourrait entraîner jusqu'à 80% de pertes pour de nombreux petits épargnants, dont de nombreux retraités», réagit dans le journal Jérôme Fontana, président du comité de l'association des lésés de PrimeEnergy Cleantech.

Signaux positifs pour le solaire sur les voies ferrées

La centrale solaire amovible testée depuis une année sur une voie ferrée près de la gare de Buttes (NE) n'a «pas d'impact sur l'exploitation de la ligne», indique samedi dans ArcInfo la start-up vaudoise à la base du projet, Sun-Ways. Après le passage de plus de 6000 trains, les 48 panneaux solaires et leurs accroches n'ont pas d'influence sur l'écartement et le niveau des rails.

«Le prototype, l'exploitation de la ligne et les activités de maintenance cohabitent à satisfaction jusqu'à présent», confirme dans le journal une porte-parole de la compagnie de transports TransN, propriétaire de la voie. Quant au rendement des panneaux, il n'est pas altéré par les salissures, précise Sun-Ways. Le test doit durer trois ans.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025): Israël mène une «frappe préventive» contre l'Iran. Les Etats-Unis bombardent également la République islamique dans la foulée.

- Il y a 5 ans (2021): les Suisses sont appelés aux urnes pour une journée de votations fédérales chargée. Ils rejettent à 51,6% la loi sur le CO2. Ils disent aussi «non» à l'initiative sur l'eau potable (60,7%) et l'initiative pour une agriculture sans pesticides (60,6%). Ils approuvent en revanche la loi Covid-19 à 60,2% et les mesures policières de lutte contre le terrorisme à 56,6%.

- Il y a 5 ans (2021): le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou est écarté du pouvoir par un vote de confiance du Parlement. Il doit laisser la place à une coalition menée par son ancien allié Naftali Bennett, après douze ans de règne ininterrompu. Il reviendra au pouvoir après les législatives anticipées de novembre 2022.

- Il y a 40 ans (1986): naissance des actrices et créatrices de mode américaines Ashley et Mary-Kate Olsen ("La Fête à la maison, «Les jumelles s'en mêlent").

- Il y a 75 ans (1951): naissance de l'acteur suédois Stellan Skarsgård ("A la poursuite d'Octobre rouge», «Will Hunting").

Le dicton du jour