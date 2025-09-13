Le village de Chardonne est prêt à battre un drôle de record du monde!

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

PATRIMOINE: Les 32e Journées européennes du Patrimoine ont lieu ce week-end en Suisse avec pour thème «Histoires d'architecture». Plus de 400 lieux culturels vont ouvrir leurs portes pour permettre aux visiteurs de découvrir les origines de la conservation et du développement du patrimoine bâti.

RECORD DU MONDE: Une tentative de record du monde insolite se déroule samedi à Chardonne (VD): celui du plus grand nombre de bouteilles de vin débouchées simultanément. S'il se concrétise, ce record sera validé par la présence officielle du Guinness World Records. Jusqu'ici, le record est détenu par le village de Poschiavo (GR) avec 1054 bouteilles.

CIRCULATION ROUTIERE: Routesuisse veut clarifier la levée de l'interdiction des courses automobiles en circuit. C'est ce qui ressort de la mise en consultation d'un projet d'ordonnance sur la circulation routière qui s'est terminée vendredi. La Fédération routière suisse réclame notamment une harmonisation des procédures de demandes d’autorisations gérées par les cantons. La levée de l'interdiction des courses doit laisser le champ libre aux organisateurs, estime-t-elle.

ATHLETISME: Les Championnats du monde débutent samedi à Tokyo avec un premier grand rendez-vous agendé dès le lendemain: les finales du 100 m prévues dimanche à 15h13 (femmes) et 15h20 (hommes), heure suisse. Deux duels sont à suivre: celui entre la sprinteuse de Sainte-Lucie Julien Alfred et l'Américaine Melissa Jefferson-Wooden et celui entre le Jamaïcain Kishane Thompson et le showman américain Noah Lyles. Dans le camp suisse, Salomé Kora et Géraldine Frey entreront en piste samedi dès 11h55 à l'occasion des séries. Annik Kälin sera elle engagée en qualification du saut en longueur dès 11h30.

VTT: Les premiers Mondiaux réunissant toutes les disciplines du VTT se terminent ce week-end en Valais, avec les courses de cross-country «classique» en point d'orgue. A Crans-Montana, les dames en découdront samedi dès 14h00 et la Nidwaldienne Alessandra Keller tentera d'enchaîner après son sacre en short-track. La course masculine (dimanche à 13h30) sera l'avant-dernière de Nino Schurter. Le Grison prendra sa retraite deux semaines plus tard à Lenzerheide.

FOOTBALL: Le Servette FC a l'occasion d'enfin lancer sa saison samedi sur la pelouse du FC Zurich (18h00). Avant-derniers de Super League, les Grenat n'ont toujours pas gagné le moindre match en championnat. Dimanche, Sion et Lausanne se déplaceront en terre zurichoise. Les Valaisans visent la victoire à Winterthour (14h00), tout comme le LS sur le terrain de Grasshopper (16h30).

Vu dans la presse

FOOTBALL: L’Association suisse de football (ASF) aurait versé jusqu’à 10'000 francs de moins par joueuse de l’équipe nationale que ce qui était prévu avec la prime de l’Euro. L’ASF dément cette accusation, écrit le Blick. Les recommandations de l’Union européenne de football (UEFA) auraient été «plus que respectées» et signalées à l’UEFA.

D’après le Blick, une joueuse titulaire ayant participé à la fois à la Ligue des nations et à l’Euro a reçu une première tranche d'environ 10'000 francs puis une deuxième de plus de 24'000 francs bruts. Cela représenterait proportionnellement moins que la somme totale exigée par l’UEFA et promise par l’ASF. En tenant compte des indemnités journalières, chaque joueuse aurait dû recevoir environ 10'000 francs supplémentaires, selon le quotidien.

BIODIVERSITE: Genève accueillera le secrétariat du portail World Flora Online (WFO), le répertoire mondial recensant déjà plus de 380'000 espèces végétales, révèle le Temps. Plus d’une cinquantaine de responsables de jardins botaniques se sont réunis jeudi et vendredi à Genève pour la première assemblée constitutive du WFO.

À ce jour, quatre cinquièmes de la flore mondiale sont identifiés, mais les 20% restants pourraient comprendre des espèces menacées ou en voie de disparition. Face à une crise de la biodiversité qui met en péril 40% des plantes, le WFO devient un outil essentiel de préservation. La ville, forte de son histoire botanique et de son rôle international, offre un cadre idéal pour doter le WFO d’une véritable structure juridique et renforcer sa gouvernance, selon le quotidien.

JUSTICE: Un encaveur du Valais central a été condamné cet été par ordonnance pénale à 2000 francs d’amende pour divers manquements constatés lors d’un contrôle du Contrôle suisse du commerce des vins en février 2024, rapporte le Nouvelliste. Absence de comptabilité de cave pour 2021-2022, stocks incohérents, fausses déclarations sur l’origine des raisins et utilisation abusive de l’appellation AOC.

Malgré une interdiction de vente, il a écoulé plus de 2200 bouteilles issues de la récolte 2023. Si les faits rappellent les scandales de fraude à l’AOC qui secouent la viticulture valaisanne, la justice estime toutefois qu’il s’agit dans ce cas précis davantage d’une gestion lacunaire que d’une fraude organisée.

JUSTICE: Le président du Tribunal fédéral, François Chaix, a plaidé en faveur d’une procédure d’acceptation dans un entretien accordé à la Neue Zürcher Zeitung. «Parfois, il n’est pas nécessaire que le Tribunal fédéral rende également un jugement», a-t-il déclaré au journal.

La plus haute instance judiciaire suisse peut supposer que les tribunaux de première instance recherchent la meilleure solution juridique. «Mais nous sommes bien sûr en Suisse, où la politique et les citoyens estiment qu’il doit être possible de saisir le Tribunal fédéral», a ajouté M. Chaix. Cela vaut même pour une amende de quarante francs.

NUMERISATION: Le retard de la Suisse en matière de numérisation a des conséquences sur le commerce international des matières premières, selon les titres alémaniques de Tamedia. L’enjeu concerne le connaissement, document papier qui atteste de la destination d’une cargaison maritime et de son propriétaire. Seul le détenteur de l’original peut faire valoir ses droits sur la marchandise.

Ce document existe désormais aussi sous forme électronique, sécurisé par la blockchain. Mais l’incertitude demeure quant à sa reconnaissance par les tribunaux suisses. L’association professionnelle Suissenégoce tente depuis des mois d’obtenir un rendez-vous auprès de l’Office fédéral de la justice (OFJ). Selon ce dernier, un échange devrait avoir lieu prochainement.

JURA: Le projet de la Vallée des dinosaures avance grâce à une contribution de 450'000 francs de la Loterie romande, rapporte le Quotidien Jurassien. Un itinéraire cyclable et pédestre de 21 km reliera le Jurassica Museum de Porrentruy au Préhistoparc de Réclère. Le parcours mettra en valeur le patrimoine paléontologique avec des bornes didactiques, animations interactives et haltes thématiques.

Les quatre communes concernées ont validé le projet. L’association prévoit de compléter le financement par des fondations, entreprises et subventions cantonales et fédérales pour atteindre 1,3 million de francs. L’ouverture est envisagée pour automne 2027, en même temps que la réouverture du musée.

GENEVE: À Avusy, deux anciennes gravières accueillent depuis près de 20 mois du tri de déchets de chantier sans autorisation officielle, provoquant inquiétudes et frustration des communes et habitants, relate la Tribune de Genève. Une entreprise a commencé cette activité début 2024, après avoir informé le Service cantonal de géologie, sols et déchets (Gesdec). Les matériaux sont triés pour valorisation ou recyclage, mais la phase pilote n’était pas autorisée.

Le directeur du Gesdec, Jacques Martelain, admet un manque de diligence mais se veut pragmatique: «En toute rigueur, il faut une autorisation, mais ces matériaux non triés pourraient directement aller en décharge». Une demande officielle est désormais en cours, tandis que les terrains devront être remis à l’agriculture d’ici 2030, selon Éric Gardi, maire d’Avusy.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015): Un hélicoptère militaire égyptien tue douze personnes, dont huit touristes mexicains, dans le désert de l'ouest du pays. L'équipage aurait confondu les touristes avec des terroristes.

- Il y a 10 ans (2015): Décès de l'historien d'art suisse Jean-Christophe Ammann. Il a notamment dirigé la Kunsthalle de Bâle de 1978 à 1988 et le Musée d'art moderne de Francfort de 1991 à 2001. Il était né en 1939.

- Il y a 25 ans (2000): Décès de l'auteur allemand de bande dessinée Rolf Kauka, père de la série «Fix et Foxi». Il était né en 1917.

- Il y a 40 ans (1985): Sortie japonaise de «Super Mario Bros.»

- Il y a 510 ans (1515): Bataille de Marignan, défaute des Suisses face aux troupes franco-vénitiennes de François Ier.

Le dicton du jour

«Le coq, en septembre, chantant la matinée, annonce une abondante rosée»